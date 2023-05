Google Pixel Fold aparece de manera oficial antes del Google I/O

Cada vez que Google muestra algo de hardware, las comparaciones con otras marcas se amontonan. Sin embargo, es muy difícil que la marca tecnológica sepa controlar las abundantes filtraciones de sus dispositivos, y no son pocas las ocasiones en que los lanzamientos se vieron opacados por filtraciones con varios meses de anticipación. Ya con ese aprendizaje, y con algunos intentos previos por controlar la información, la compañía liderada por Sundar Pichai anunció de manera oficial al Pixel Fold, el esperado smartphone plegable de la empresa.

A través de sus redes sociales. Google presentó un adelanto de lo que veremos en el Google I/O la próxima semana en Mountain View en temas de hardware: un teléfono que pasa del formato clásico a la extensión de Tablet como hacen ya el Samsung Z Fold o los modelos de Oppo y Honor. Sin embargo, hay varios detalles por explorar en este ¿adelanto? de información.

En este caso, vemos una extensión del diseño mostrado en el Pixel 7 Pro previamente, un acabado en aluminio y curvas similares al teléfono del 2022. En este caso, Google apuesta por una pantalla externa de 6,8 pulgadas y un panel flexible de 7,6 pulgadas y bordes nada pequeños.

Así luce el Pixel Fold | Fuente: Google

Como detalle curioso, y aprovechando la celebración por el “Dia de Star Wars”, el anuncio vino acompañado de la frase “May The Fold Be With You” – si no te queda claro, hace referencia a la frase “que la fuerza te acompañe” en inglés que, de manera lúdica, reemplaza el “for” por “four” y permite establecer el 4 de mauyo como día central -, y proponiendo al 10 de mayo como fecha para su llegada al mundo.

Lo que sabemos del Pixel Fold

Desde hace años, de hecho, se viene cocinando la idea de un teléfono plegable de Google, aunque tuvo varios tropiezos en términos de producción. En este caso, el equipo incorporará el chip Tensor G2, la segunda generación de procesadores diseñador por Google, junto con tres cámaras que deberían replicar e trabajo del modelo 7 Pro.

Las imágenes muestran un amplio borde en la pantalla interna, el mismo que es usado para esconder la cámara selfie y no tener la necesidad de perforar el panel para incluirlo. Además, y pese al aparente grosor de esos bordes, parece que el panel luce simétrico y sin distracciones.

Se especula que su precio, en la configuración base, se ubicará en 1799 dólares. En ese rango, sus contrincantes cercanos serían e futuro Z Fold5, la siguiente generación de Find N2 y un posible V2 de Honor en 2023.