NIUSGEEK tiene a prueba al Honor Magic 4 Pro | Fuente: RPP

No debe ser fácil para Honor borrar la identidad heredada de Huawei, tras declarar su necesaria independencia en 2020. Con el tiempo ha sabido capitalizar la necesidad de millones de usuarios en el mundo que, casi por inercia, buscan esa reunión mítica entre el hardware de Huawei y el software de Google. En ese terreno está Honor, con este Magic 4 Pro ¿Vale la pena la espera? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Honor Magic 4 Pro: especificaciones técnicas

HONOR MAGIC 4 PRO TAMAÑO Y PESO 163.6 x 74.7 x 9.1 mm | 209 gramos PANTALLA LPTO OLED 6.81" 2848 x 1312 | 120 Hz | 1000 nits OS Android 12 | MAGIC UI 6 | Google Mobile Services CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) GPU Y RAM Adreno 730 | 8 o 12 GB ALMACENAMIENTO 256 o 512 GB | UFS 3.1 | sin expansion microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF multidireccional, Laser AF CÁMARA GRAN ANGULAR 50 MP, f/2.2, 122˚, 1/2.5", AF CÁMARA TELEOBJETIVO 64 MP, f/3.5, 90mm periscópico, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x zoom óptico TOF ToF 3D CÁMARA DELANTERA 12 MP, f/2.4, 100˚, 1.22µm + TOF 3D sensor biométrico CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5.2 | NFC | emisor IR | USB-C 3.1 | UWB MULTIMEDIA HDR10+ | parlantes estéreo | aptX HD SEGURIDAD Sensor de huellas ultrasónico bajo pantalla | reconocimiento facial AUTONOMÍA 4600 mAh | Carga 100W | inalámbrica 100W | Reversa 5W

Tenemos una tapa trasera muy limpia en diseño | Fuente: RPP

Honor Magic 4 Pro: un diseño distinto en la gama alta

Es interesante ver la confianza que se tiene Honor para imponer un concepto arriesgado en diseño y mantener esos bordes curvos con semejante tamaño de pantalla. Tal y como el Honor 50, mantenemos los botones de bloqueo y de volumen a la derecha, mientras que encontramos al puerto USB-C entre la bandeja nanoSIM y un parlante. En la parte superior conviven el otro parlante y el emisor de infrarrojos.

Botones de bloqueo y de volumen al lado | Fuente: RPP

La novedad emerge en la limpia tapa trasera de vidrio, que destaca el famoso “ojo de la musa”, el nombre del arreglo de cámaras que propone este modelo. Para completar el diseño, este lado del smartphone también es curvo, así que cuidado con los resbalones.

En la parte superior nos encontramos con el parlante y el emisor IR | Fuente: RPP

Abajo el otor parlante, el puerto USB-C y la bandeja nanoSIM | Fuente: RPP

En este caso, Honor añade una certificación IP68 al equipo, pero que complementa con vidrio de aluminosilicato. En concreto, hablamos de un material de múltiples químicos – dióxido de silicio, dióxido de aluminio, cal, óxido de magnesio y otros – que permiten una mayor resistencia a altas temperaturas y la degradación química. Lejos del Gorilla Glass de Corning, Honor apuesta por esta defensa.

Honor Magic 4 Pro: una buena pantalla con muchos trucos

La pantalla curva permite pasar un poco el borde de la imagen | Fuente: RPP

Este equipo tiene sistema AOD | Fuente: RPP

Para Honor, la pantalla es una de las piezas claves en este teléfono. Estamos ante un panel OLED de estupenda calidad de imagen, tanto en color como en ángulos de visión y contraste. Para mejorar la experiencia, esta pantalla LPTO permite una dinámica tasa de refresco de hasta 120 hercios, con lo que la fluidez está garantizada.

Así resalta la cámara delantera en la esquina superior izquierda del panel | Fuente: RPP

El borde incrementa el brillo del panel | Fuente: RPP

El panel curvo es un agregado importante, sobre todo para darle dimensión a lo que estamos viendo. Sin embargo, me vuelve a pasar lo ocurrido con el Honor 50: la respuesta en los bordes curvos. Cuando quería mandar un mensaje por voz en WhatsApp e intentaba bloquear el micrófono con un swipe, el Asistente de Google emergía al confundir el reconocimiento a mi toque.

En temas de brillo, estamos bien cubiertos con los 1000 nits | Fuente: RPP

Hay varios optimizadores de imagen en el menú de pantalla | Fuente: RPP

Ya en temas de resolución, estamos un poco por encima del FullHD+, pero el visionado de contenido es excepcional con los agregados que Honor pone para el boost de color y el framing controlado. Videos a 30 fps, por ejemplo, adquieren una mayor fluidez en el panel, y se nota. La única inconsistencia que le veo a este modelo es que el panel se queda medio pasito atrás en resolución, frente al Xiaomi 12 Pro o el Galaxy S22 Plus, rival directo en precios y especificaciones.

Honor Magic 4 Pro: Magic UI cambia de versión

Android 12 ya corre en este Magic 4 Pro | Fuente: RPP

Esta versión de Magic UI integra menú lateral | Fuente: RPP

Con Android 12, Honor apuesta por la mitad del número para el cambio: Magic UI 6. A grandes rasgos, es la misma interfaz que las recientes versiones de EMUI que añaden la posibilidad de agrandar carpetas en pantalla, dinamizar las transiciones y darle un estilo más “Huawei”.

En nuestra versión de prueba teníamos algunas partes en ruso. Esto ya fue corregido en la versión final de software | Fuente: RPP

Se añade toque prolongado para menús emergentes | Fuente: RPP

Ya he mencionado en otras reseñas que esto está bien, que facilita el paso de una empresa a otra y que pone a Honor en un lugar privilegiado para los que buscaban un Huawei con servicios de Google. Nada de ir a desvíos con este tema, salvo la cantidad de apps preinstaladas – booking, Kwai, Trip, WPS, apps de Honor y hasta dos accesos distintos para la gestión de SIM – que ya es un tópico que hemos referenciado en otras reseñas.

Contamos con el clásico optimizador general | Fuente: RPP

Así luce el logo de MAGIC UI 6 | Fuente: RPP

Es un software parejo, con algún espacio poco optimizado en el tamaño de las opciones y la anulación del “swipe down” desde la ventana principal para arrastrar el acceso rápido. Más allá de esto, hay todo lo que necesitas de un smartphone hoy, incluyendo Google Play Store. El tema está en este innecesario salto de 4.2 a 6, que no dice nada realmente. Pudieron ponerle 22 y tampoco pasaba nada.

Honor Magic 4 Pro: El “ojo de la musa” tiene lentes de contacto

El "ojo de la musa" | Fuente: RPP

Si bien en la ficha técnica aparecen 4 lentes, lo cierto es que el trabajo recae en 3 de los 5 que, finalmente, son incluidos en este círculo místico al que Honor bautiza como “el ojo de la musa”. Definamos, entonces, que los sensores ToF y anti-parpadeo son “ciegos”, frente al resto de lentes, pero que ayudan al producto final en combinación con el procesado computacional que ocurre tras la toma y que, valgan verdades, es bastante agresivo.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Selfie con lente principal, volteando el teléfono, y modo retrato | Fuente: RPP

Como ves, las tomas con el lente principal van un paso adelante siempre, en parte por la potencia del algoritmo de optimización fotográfico que toma el control de todo, y casi sin esfuerzo del usuario en temas de ajustes. Sí, podemos tomar control, pero la IA sabe su trabajo aquí, incluso de noche. Una pena que no tengamos OIS, un elemento dedicado por necesidad al sistema periscópico y que resulta indispensable en una categoría premium.

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo macro | Fuente: RPP

En el caso del gran angular, va de maravilla con este proceso computacional para fotos en todo tipo de condición lumínica. Lo malo es que no podemos usar este lente a 60 fps en video bajo ninguna configuración.

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

El lente teleobjetivo es el único que cuenta con OIS, y que lleva por defecto a la imagen hasta unos 3,5x de aumento óptico. Tras eso, la combinación de componentes nos lleva hasta 100x de zoom. ¿Recomendación? Usar el parámetro hasta los 50x o rangos en los que la imagen no se deforma tanto.

Foto a 8X digital en modo noche | Fuente: RPP

Foto a 65X digital | Fuente: RPP

Foto a 25X digital | Fuente: RPP

Foto a 3.5X óptico | Fuente: RPP

Foto a 10X óptico en modo noche | Fuente: RPP

Foto a 10X digital en modo noche | Fuente: RPP

La cámara delantera es un tremendo acierto. No solo tenemos un sólido sistema selfie para videollamadas o retratos, sino que también contamos con un monstruoso ángulo de visión de hasta 100 grados. Primera vez en mi vida que veía mis pies en una selfie.

Selfie con el lente gran angular delantero | Fuente: RPP

Selfie con el lente gran angular delantero | Fuente: RPP

Selfie con el lente delantero y modo retrato | Fuente: RPP

Selfie con el lente delantero y contraluz. Aquí tuvo problemas para definir bien el ingreso de luz | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Selfie con lente delantero gran angular | Fuente: RPP

Valgan verdades, un usuario promedio disfrutará muchísimo de estos elementos. Su proceso computacional tiene deudas, como la posibilidad de combinar modo retrato y modo nocturno – como Samsung – o de recoger el correcto tono de piel – como el Pixel de Google -, pero es un sólido paso en la dirección correcta.

Honor Magic 4 Pro: un rendimiento parejo y consistente

Así rindió el equipo en Geekbench | Fuente: RPP

Nada que objetar. Con la inclusión del Snapdragon 8 Gen 1 y una unidad UFS 3. 1 para el almacenamiento, Honor deja una barra de mantequilla. Seguramente la versión de 12 GB respira un poco mejor para el paso de apps, aunque espero que eso pueda ser optimizado con updates de Magic UI.

Este fue nuestro test de velocidad en 5G y WiFi | Fuente: RPP

Para la conectividad, nuestras pruebas alcanzaron los 400 mbps en 5G y se mantuvieron bajo el plan contratado de 300 mbps en casa durante toda la experiencia de uso. Ningún periférico Bluetooth perdió estabilidad en este tiempo de reseña.

El paso de apps es muy veloz, aunque se extrañan 12GB a veces | Fuente: RPP

La multimedia es un placer en este equipo, y estamos ante un par de bocinas que, sin partners firmando nada, suenan MUY BIEN. Esto, sumado a la enorme capa de plugins que optimizan la imagen en el panel, permiten que estemos ante uno de los mejores dispositivos de entretenimiento.

El sensor ultrasónico va bien, y podemos cambiar la animación | Fuente: RPP

El sensor de huellas ultrasónico va realmente bien y se encuentra ubicado a una altura cómoda, pero se me hace más rápido el desbloqueo facial del equipo. Ojo que tenemos, además del lente selfie, un ToF para añadir una capa extra de protección a nuestro desbloqueo.

Honor Magic 4 Pro: carga rápida para consumo rápido

Así vamos a 100W con el cable que vienen en la caja | Fuente: RPP

Sí, con todos estos componentes tenemos una “musa muy hambrienta”. En promedio, he estado cerca de las 5 horas de pantalla, pero casi gateando hasta el cargador. No ha sido la autonomía más potente, debido a sus 4600 mAh de capacidad.

Este es el responsable de la carga rápida | Fuente: RPP

Lo bueno es que tenemos la posibilidad de restablecer la energía en poco más de 20 minutos con el cargador de 100W que viene en la caja. Ojo, el equipo también puede cargar a 100W de manera inalámbrica, pero requiere un cargador específico de Honor y un contacto a pared de 135W de potencia para compensar los 100W de carga del sistema. No es posible hacerlo con cualquier cargador Qi.

Honor Magic 4 Pro: ¿Vale la pena?

Difícil no recomendarlo, pero hay algunas observaciones | Fuente: RPP

Honor ha logrado definir un estilo continuista de lo que pudo ser, seguramente, un Mate 50 Pro de Huawei con servicios de Google. Sólido, elegante, eficiente y solvente, con un sistema de cámaras de 100X que, si bien no son utilizables hasta ese margen, son un buen marketing.

El diseño es muy esmerado | Fuente: RPP

Sin embargo, es un equipo que, por credenciales, no compite en el segmento “Ultra” del S22 de Samsung o el iPhone 13 Pro Max de Apple; los que, por precio y desempeño, sí están un paso arriba de este Honor. El Magic 4 Pro le planta cara al Xiaomi 12 Pro o al Samsung Galaxy S22 Plus sin sudar, pero la ausencia de un sistema de grabación a 60 fps con el lente angular y un software más maduro me hacen reevaluar las cosas.

Se ofrece localmente desde la web de Honor Perú | Fuente: RPP

Si pones a los tres en una mesa, iría primero por el S22 Plus y luego por el Honor Magic 4 Pro. Ve por él.

Equipo cedido a préstamo por Honor Perú desde el 9 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: oferta temporal de 4599 soles por lanzamiento. Precio regular: 4999 soles.