NIUSGEEK tiene a prueba al Samsung Galaxy Z Fold4 | Fuente: RPP

Samsung entendió que, a veces, es mejor ser el único que ser el mejor. Con la cuarta edición de plegables, presentados recientemente en Nueva York, no solo demuestran consistencia y estrategia. Demuestran al resto que no es fácil hacer un lanzamiento global de dos plegables en distintas formas, y que llegan a los mercados en menos tiempo. NIUSGEEK tiene a prueba al Z Fold4, un equipo que solo tiene al Z Fold3 como competidor a su altura. ¿Vale la pena?

Samsung Galaxy Z Fold4: especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY Z FOLD4 DIMENSIONES 155.1 x 67.1-130.1 x 14.2-15.8 mm | 263 gramos PANTALLA EXTERNA AMOLED dinámico 2X 6,2" 904 x 2316 | 120 Hz | GG Victus PANTALLA INTERNA AMOLED dinámico 2X ,7,6" 1812 x 2176 | 120 Hz | 1200 nits OS Android 12L | One UI 4.1.1 CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) GPU | RAM Adreno 730 | 12 GB RAM ALMACENAMIENTO 256, 512 GB o 1 TB | UFS 3.1 | Sin expansión microSD CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.8, 23mm, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS CÁMARA GRAN ANGULAR 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm CÁMARA TELEFOTO 10 MP, f/2.4, 66mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico SELFIE INTERNA 4 MP, f/1.8, 26mm, 2.0µm UDC SELFIE EXTERNA 10 MP, f/2.2, 24mm, 1/3", 1.22µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi6e | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 3.2 | DeX | UWB MULTIMEDIA Parlantes estéreo | 32 bits / 384KHz | Tuned by AKG | HDR10+ SEGURIDAD Samsung Knox | Lector de huella lateral | reconocimiento facial AUTONOMÍA 4400 mAh | carga a 25W | inalámbrica 15W | inversa: 4.5W

Tenemos a prueba la edición de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno | Fuente: RPP

Samsung Galaxy Fold4: un diseño más ajustado

Si bien no fui responsable de la reseña del Z Fold3 de 2021, sí tuve la oportunidad de probar el equipo durante unas semanas. Estamos ante algo ligeramente más refinado y pulido, con milímetros ganados y peso mejor balanceado. Más allá de eso, y solo por fuera, estamos ante un calco del modelo anterior.

Los parlantes se alojan sobre el borde del lado izquierdo del panel interno | Fuente: RPP

¿Eso está bien? Por supuesto. Ya el Fold3 exhibía un avance respecto a la generación anterior, y este cuarto modelo revalida lo que ya vimos. La botonera concentrada en el borde derecho – panel abierto, claro está – con el volumen y la huella dactilar, mientras que los parlantes y la bandeja SIM se agrupan al lado izquierdo del equipo desplegado. La tapa trasera se reserva el espacio para el trío de cámaras, mientras que contamos con cámaras en cada pantalla, aunque una se esconda bajo el panel interno.

La nueva bisagra permite que la pantalla repose más sobre la esquina | Fuente: RPP

Hablemos del cambio más importante: la bisagra. A diferencia del sistema de engranajes de los tres primeros modelos, este cuarto diseño “rota” en un movimiento lineal muy distinto al de las bisagras dentadas. Pese a esto, la durabilidad se mantiene hasta los 200 mil pliegues garantizados por la compañía. Frente al Fold3, se siente un equipo con menos resistencia a la apertura, e igual de estable para mantener la bisagra en un solo sitio.

La bisagra sigue siendo firme en este modelo | Fuente: RPP

Y en temas de resistencia, hay que mencionar que la certificación IPX8 nos da cierta tranquilidad para usar el equipo en condiciones como lluvia o un descuido al lado de la piscina. Además, Corning y su Gorilla Glass Victus+ añade una capa extra de cuidado ante caídas. Esta unidad de prueba tuvo una y sobrevivió sin problemas.

Samsung Galaxy Z Fold4: 80/20 en pantallas

El panel interno ha mejorado en temas de respuesta y color | Fuente: RPP

¿Qué significa eso? Pues que mi tiempo se concentró, en el 80% del tiempo, en el uso de la pantalla externa. A diferencia del Fold3, el panel de este cuarto modelo ha sabido ganar terreno lateral, y es un poco más cómodo usarla. Además de contar con una tasa de refresco de 120 hercios y una mejor relación de aspecto, es un panel de muy buen color.

Ambas pantallas pueden ir a 120 hercios | Fuente: RPP

Ya por dentro, el tema es otro. El panel AMOLED plegable es glorioso y el pliegue es menos evidente, gracias al mecanismo que comenté líneas arriba. Además de reaccionar muy bien al tacto, es la primera vez que veo que la manipulación constante no genera hendiduras como en los primeros modelos, y que la sensación al poner los dedos encima ha mejorado mucho.

La parte media del panel gana un poco de luminosidad cuando está en esta posición | Fuente: RPP

Hay mucho por hacer aún, evidentemente. No tenemos sensor de huella bajo pantalla o una mejor capa oleo fóbica, y nos reservamos la compatibilidad del S-Pen a solo aquellos accesorios que no dañen la cubierta del UTG – vidrio ultradelgado -; pero el avance es notable cuando revisamos lo que tenemos en frente: una pantalla flexible de estupenda calidad.

Samsung Galaxy Z Fold4: La esperanza del software

Contamos con Android 12L como software del equipo | Fuente: RPP

Esta nueva apuesta de Samsung integra más servicios de Google, gracias a un acuerdo que permite el desarrollo de One UI 4.1.1 sobre Android 12L, la versión pensada para pantallas grandes, y la misma que será la oficial para tabletas en unas semanas. Hay cambios importantes que debemos destacar, pero casi todo apunta a una mayor integración de las pantallas

Así luce la barra inferior de apps en One UI 4.1.1 | Fuente: RPP

Desde la pantalla principal, nos damos cuenta de los cambios. Tenemos una nueva barra inferior de accesos directos que, dependiendo del uso, agrupa las ocho apps más usadas en ese momento y nos permite una multitarea eficiente.

Podemos arrastrar los íconos de abajo y añadirlos a la pantalla | Fuente: RPP

No solamente podemos abrir las apps a pantalla completa, sino que este sistema nos permite arrastrar la aplicación al espacio de pantalla que queremos usar. Con esto, ya no es necesario minimizar las apps para abrir una tercera o, mejor aún, prescindir de la barra lateral en caso queramos usar algo más rápido.

Apps como YouTube son compatibles con la posición del equipo | Fuente: RPP

Las apps nativas de Samsung se adaptan muy bien a esta nueva versión. La cámara, por ejemplo, permite recorrer la galería en el otro extremo de la pantalla – algo que vimos ya con LG y sus accesorios para añadir paneles al smartphone, pero con costo extra – o el administrador de archivos y la posibilidad de scrollear dos columnas distintas. YouTube y Google Duo se adaptan a este factor de forma para mejorar la interacción con las apps.

Spotify reconoce al panel extendido como tablet | Fuente: RPP

Hay un detalle simpático en Spotify. Cuando usas el teléfono cerrado, aparece “reproducir en este teléfono”; pero, cuando despliegas el panel, indica “reproducir en esta Tablet”. Gracioso.

La galería inmediata puede ser usada al lado izquierdo del panel | Fuente: RPP

Junto con esos aditivos, los tradicionales se mantienen. Knox para la seguridad, DeX para la productividad, la barra lateral para la accesibilidad y el S-Pen como compatibilidad. Ambas pantallas son compatibles con AOD, así que puedes programar los dos paneles para que luzcan información mientras se encuentran inactivas.

Trabajar con dos apps es más sencillo en este modo | Fuente: RP

Otro detalle son los gestos a dos apps abiertas. Si colocamos dos aplicaciones juntas en el panel, podemos ir “hacia atrás” con un swipe desde el lado que ocupan, sin importar cuál esté en uso. Si tienes Gmail a la derecha y WhatsApp a la izquierda, puedes maniobrar desde esos bordes.

Aún tenemos la barra lateral para más soporte | Fuente: RPP

Hay mucho por descubrir en este Fold4, y afortunadamente no será un experimento condenado al abandono. Hay tremenda confianza en que el soporte de Samsung se mantenga por años, incluyendo nuevas versiones de One UI y constantes parches de seguridad, además del trabajo cercano con Google, Spotify, Microsoft, Meta y otras empresas que dan soporte directo.

Samsung Galaxy Z Fold4: Mejores cámaras, finalmente

Así luce el trío de cámaras traseras en el Z Fold4 | Fuente: RPP

Es uno de los elementos más distantes del Fold3. Finalmente, Samsung añade un sensor de fuste para la experiencia fotográfica del Fold – ojalá llegue pronto al Flip – y un conjunto de funciones que mejoran la manera en que usamos el equipo para capturar fotos y video. Estos tres lentes, por cierto, pueden ser usados como selfies en algún momento.

Esta es la cámara delantera del panel interno: se esconde bajo pixeles cuando no está en uso | Fuente: RPP

Para empezar, contamos con un sensor de 50MP como principal. Este lente nos asegura no solo buenas fotos de día, sino también una victoria sobre la noche gracias a “nightography” el algoritmo que usa la surcoreana para mejorar las fotos de noche. Esto, sumado al hecho de que podemos usarlo para selfies, es un enorme placer.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

La ciencia de color de Samsung empareja las tonalidades en el gran angular, aunque cumple con esto durante el día. Para video, es extraño que no tengamos la capacidad de grabar con esa cámara a 60fps, algo que se reserva solo al lente principal. Sin embargo, el trabajo de esta cámara es muy bueno, incluso en contraluz.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

El telefoto se mantiene con un zoom óptico de 3X, pero mantiene los colores que logramos con los otros lentes.

Foto con 2X de zoom | Fuente: RPP

Foto con 10X de zoom | Fuente: RPP

Foto con 30X de zoom | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo y modo retrato | Fuente: RPP

Ambas cámaras delanteras van bien, aunque la UDC del panel más grande todavía queda detrás del alojado en la pantalla externa.

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

Podemos usar los lentes principales con el equipo abierto como lente selfie | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Podemos usar los lentes principales con el equipo abierto como lente selfie | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo noche usando el teléfono abierto para habilitar las cámaras traseras | Fuente: RPP

En video, tendremos la limitación de 60fps en el lente gran angular, pero nada más. Todo funciona como uno espera que funcione un smartphone Samsung de gama alta.

Sin dudas, es un equipo que ya no sacrifica la calidad fotográfica por el factor de forma, un pendiente que Samsung ha resuelto en menos de 3 años.

Samsung Galaxy Z Fold4: Snapdragon sienta bien

Velocidades promedio registradas - izquierda - y GeekBench - derecha - | Fuente: RPP

Tras haber probado al Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm en el Redmagic 7S Pro, ansiaba probarlo en un teléfono “más normal” – bueno, tampoco el Fold4 es el mejor ejemplo de eso – o que, por lo menos, tuviera lo que buscara en un smartphone. Finalmente, debo decir que este procesador no solo borra las deficiencias del 8 Gen 1 de inicios de año, sino que otorga un balance entre potencia y autonomía necesario para un producto de este tipo. Los 12 GB de RAM dan respiro a las gestiones que necesita el equipo en todo momento, y vaya que cumple.

La multimedia es fenomenal en este equipo | Fuente: RPP

En el caso de la conectividad, tuve la oportunidad de viajar con él a Buenos Aires, y nunca cayó mi plan de datos. Siempre anduve conectado en 4G por allá, mientras que en casa obtuve cuotas altas en 5G y Wifi6e. Ah, y también tenemos eSIM, ya como remate al entusiasmo generado por Apple y sus iPhone 14 con este formato. Tanto el reloj como los audífonos se mantuvieron disciplinadamente atados al Fold4 durante el vuelo y mi rutina.

El reconocimiento facial funciona en ambas cámaras selfie | Fuente: RPP

La multimedia es tremenda, no solo por la pantalla interna – para los vuelos es lo mejor – sino por el audio. El sistema estéreo de AKG es muy bueno y ruidoso, ideal para los que a veces no escuchamos las alarmas. Lo único que aún no termina de convencerme es que, al tener el panel extendido, debemos girar el teléfono para ponerlo en “horizontal”. Sí, es raro que, abriendo el Fold, tengamos una posición vertical de contenidos cuando debería, al menos, entregarnos por defecto una pantalla más alargada al abrir el equipo. Raro.

El espacio del teclado en el panel externo aún es angosto | Fuente: RPP

El sensor de huella va bien y sin contratiempos, al igual que el reconocimiento facial. Da gusto ver cómo este teléfono, con el tiempo, ha sabido ser eso: un teléfono y no un experimento. Estamos cerca de ese momento en el que sea más fácil usarlo, aunque hay detalles como la imposibilidad de escribir de manera tradicional en un espacio irregular – o tenemos un panel muy angosto o ancho, no un intermedio clásico – o la justificación de usar un panel más pequeño el 80’% de los casos y, en virtud de eso, tener en cuenta qué tan necesario es ir por este formato.

Samsung Galaxy Z Fold4: una mejor batería, pero aún falta

Cargamos de manera inalámbrica el equipo | Fuente: RPP

Sí, mejoramos la irregular autonomía del Fold3 sin necesidad de incrementar los miliamperios hora que ya teníamos en el modelo del 2021 – gracias, Qualcomm – ni tampoco la velocidad de carga, que aun se mantiene en 25W.

Tiempo de uso promedio | Fuente: RPP

Al final del día, podía llegar con algo de 10%, frente a la ineludible carga de media tarde que el Fold3 pedía desesperadamente. Aquí mantuve un promedio de 17 horas de uso al día, con un tiempo de pantalla estimado entre las 4:40 yt las 5 horas. No soy de los que carga su reloj o los Buds con el teléfono, pero tener carga reversa ayuda mucho.

Samsung Galaxy Z Fold4: ¿Vale la pena?

El empaque no incluye el cargador | Fuente: RPP

No es un mercado para todo tipo de usuario, y Samsung tiene esa idea clara. Ni siquiera el Z Flip es, actualmente, un dispositivo masivo. Sin embargo, la condición de líder absoluto del segmento de plegables los propone como la única oferta viable a nivel global. Ninguna otra marca ha garantizado mercado global, dos modelos por año y actualizaciones de software como Samsung, y eso es un valor agregado innegable.

La pantalla externa ha ganado milímetros respecto al modelo 2021 | Fuente: RPP

Sí, otras marcas tienen plegables. Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo – me encantaría probar el Find N -, Vivo y Motorola no son ajenos a este nuevo mercado. Pero ninguna tiene dos de las tres condiciones enumeradas en el párrafo anterior. Samsung corre sola en la aventura que inició, y tendrá cinco generaciones de ventaja como mínimo, cuando los demás se arriesguen.

Es el mejor teléfono plegable que puedes conseguir hoy con soporte local | Fuente: RPP

Esto no importa. Lo que importa es saber si vale la pena. Por casi 8 mil soles, no es un equipo para todos. Sin embargo, es el único equipo que puedes comprar hoy, localmente, con garantía y con servicio técnico. Si vale la pena pagar, es un asunto que debes analizar si nunca has usado uno. Si ya usas uno, sabes que vale la pena.

* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 26 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: desde 7999 soles en la web de Samsung Perú.