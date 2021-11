NIUSGEEK tiene a prueba un HONOR 50 | Fuente: RPP

HONOR se encaminó a la independencia de Huawei desde noviembre del 2020, y ha buscado maneras más evidentes para mostrarse como una marca sin ataduras. Con los meses, han reafirmado esta imagen añadiendo servicios de Google en Android y negociando abiertamente con firmas estadounidenses como Qualcomm para el suministro de procesadores 5G. La pregunta es ¿Qué tanta distancia toma Honor de Huawei con este HONOR 50? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

HONOR 50: especificaciones técnicas

HONOR HONOR 50 TAMAÑO 160 x 73.8 x 7.8 mm PESO 175 g PANTALLA OLED curvo 6.57" 1080 x 2340 | 120 Hz | 19.5:9 | 300 Hz respuesta táctil | AOD OS Android 11 | Magic OS 4.2 con Google Mobile Services CPU Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) GPU Adreno 642L ALMACENAMIENTO 128 o 256GB | UFS 2.1 | sin expansión microSDXC RAM 6, 8 o 12 GB | sin expansión de RAM virtual CÁMARA PRINCIPAL 108 MP, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 120˚, 17mm CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.2, 22mm 1/3.14" MULTIMEDIA Parlante | aptX HD SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla | Reconocimiento facial CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT5.2 | GPS | NFC | USB-C 2.0 AUTONOMÍA 4300 mAh | 66W de carga

Vamos a tratar de no decirle Huawei P50. Lo prometo. | Fuente: RPP

HONOR 50: Un diseño bien logrado

Lo habíamos mencionado antes del lanzamiento global, pero este HONOR 50 tiene un diseño distintivo y que, sin molestias, evoca a los P30 o Mate 20 de Huawei en cada espacio. Ojo, no está mal. Por el contrario, es un diseño que logra diferenciarse de líneas predecibles de construcción en la gama media premium.

Punch hole para la cámara delantera | Fuente: RPP

Nos encontramos con un tono “verde jade” mimético, que reduce el borde lateral para darle más extensión a la pantalla curvada y fuerza a los botones de volumen y bloqueo de la derecha a invadir ligeramente el chasis trasero de vidrio.

El acabado del teléfono es fenomenal | Fuente: RPP

En el borde inferior descansan el ingreso para la bandeja dual SIM, el puerto USB-C y el único parlante del equipo, el punto más bajo del diseño y que nos priva de sonido estéreo.

Los botones de volumen y bloqueo están casi al filo del lateral | Fuente: RPP

En la espalda destaca el doble arreglo circular de cámaras en este HONOR 50, que separa al sensor principal del trio de lentes con menos recursos para darle más presencia a ese concepto circular, presente en todo el diseño.

HONOR 50: OLED curvo

El panel se ve bien bajo el sol | Fuente: RPP

Raro ver un teléfono con pantalla de curvas laterales. Por lo general, las marcas se han alejado de ese concepto para mejorar la experiencia lateral de los paneles. En este caso, Honor apuesta por un OLED FullHD+ de muy buen brillo y tremendos ángulos de visión.

Tenemos un apartado para personalización de pantalla | Fuente: RPP

Sin embargo, el problema que los usuarios destacan sobre este tipo de curvaturas 2.5D en las pantallas es que genera un efecto de oscuridad en los bordes cuando miramos el panel directamente, mientras que resalta demasiado los filos cuando vemos al equipo de costado.

El texto se extiende hasta el borde curvo | Fuente: RPP

Más allá de que lo estético resalta, HONOR ha decidido dar el salto con los 120 hercios en tasa de refresco y hasta 300 Hz en respuesta táctil, una implementación que mejora la navegación por gestos del equipo.

Tenemos 120 hercios en tasa de refresco | Fuente: RPP

El equipo no se siente tan grande a la mano | Fuente: RPP

En la parte superior se aloja la cámara delantera y los sensores de proximidad, mientras que el lector de huellas dactilares se ubica a poca distancia del borde inferior, un espacio que puede ser incómodo para algunos.

Honor 50: E MUI familiar este software

EMUI vs Magic OS: DEMASIADO similares | Fuente: RPP

Más allá del chascarrillo, no hay diferencias entre Magic OS y EMUI. Bueno, sí hay una: este HONOR 50 corre con servicios de Google, mientras que EMUI de Huawei no.

Desde caja tenemos al asistente de Google | Fuente: RPP

Aquí vamos con Android 11 personalizado bajo Magic OS 4.2 integrado a GMS y, francamente, parece un P30 Pro salido de una cámara de hibernación que despierta luego de 2 años. Se siente muy bien el retorno de esta interfaz a “Android by Google”.

Magic OS se comporta bien bajo Android 11 | Fuente: RPP

Uno de los detalles diferenciados de HONOR es su apartado de “Temas”, que nos permite escoger el tipo de ícono, fondo de pantalla y acento de color en nuestra interfaz. Va bien, y añade acceso a la configuración de AOD.

Y sí: tenemos PLAY STORE | Fuente: rpp

Por lo demás, es una “fiel reproducción” de EMUI, la capa de Huawei. Ojo, no está mal. Es evidente que, tras años de compartir R&D con la matriz, HONOR se sostenga de lo que más conoce. No hay drama aquí si somos honestos desde el principio. Además, el emparejamiento de los equipos HONOR con dispositivos Huawei se dará con una nueva App de Salud, que estará disponible en el Play Store desde el primer día de venta de este modelo.

HONOR 50: Un arreglo de cámaras con campo para mejorar

Sensor principal y arreglo triple de cámaras debajo | Fuente: RPP

Con este equipo, HONOR se inscribe en el club 108 MP, que añade un sensor de gran capacidad para las fotos y que, gracias a procesos computacionales, consolida la información en grupos de pixeles para un mayor detalle en fotos más ligeras. El sensor principal anda muy bien, y es capaz de obtener buen detalle, sin importar la condición.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 2x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 10X de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal con HDR | Fuente: RPP

Foto con lente principal en 1.3X | Fuente: RPP

Foto con lente principal con modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

A veces el lente genera ese flare de colores en fuentes de luz | Fuente: RPP

Foto con lente principal en primer plano | Fuente: RPP

En el caso del gran angular, tenemos un lente que va muy bien en condiciones lumínicas favorables, pero que retrocede levemente en emparejamiento de color con el lente principal. Esto se nota en los tonos celestes al procesar imágenes tras el disparo.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo nocturno | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

El lente macro de 2MP trabaja bien a una distancia de 4 cm, pero demora un poco en el enfoque. Al tener esa resolución, sin embargo, no esperes gran definición.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

La cámara delantera suele distraerse un poco en exposición con la mascarilla, pero entrega muy buenos resultados. Lo único que requiere mejora es el proceso de fotos tomadas de noche.

Selfie en modo retrato con 1x | Fuente: RPP

Selfie en modo normal con gran angular | Fuente: RPP

Selfie de noche | Fuente: RPP

Si bien HONOR ha escogido bien, hay un par de elementos que no me parecen definitivos. El primero es el mejor ajuste en temas de zoom desde los 7X digitales, que evidencia una caída en definición.

El des encuadre se produjo porque me moví un poco después de disparar | Fuente: RPP

Foto con zoom y modo noche | Fuente: RPP

A veces obtenía este resultado con una velocidad de obturación definida por el equipo | Fuente: RPP

De noche tenía varias fotos con este pobre enfoque | Fuente: RPP

El segundo es el lag que tenemos al disparar de noche y que, en poco menos de la mitad de mis disparos, provocaba fotos barridas. HONOR Perú ha señalado a NIUSGEEK que habrá una actualización en estos días que incrementará el rendimiento de este equipo en casi todos los aspectos. Ojalá se incluya la cámara en ellos.

HONOR 50: la seguridad en la ejecución

Este es el score que obtuvimos con GeekBench.,.. bastante bien | Fuente: RPP

Al tener un procesador Snapdragon 778G 5G, este HONOR 50 se muestra solvente para las tareas. Ojo, para esta ocasión estamos reseñando la versión de 8GB de RAM con 256GB de memoria interna, y durante todo el tiempo se ha mostrado estable y con cero reinicios.

Mi registro más alto en conectividad 5G | Fuente: RPP

Respecto a la conectividad, es una roca para WiFi doble banda, sin caídas registradas de señal. En 5G, sin problemas, obtuve hasta 419 mbps de velocidad, y un promedio entre los 180 y 250 mbps en zonas que cuentan con esta red. Al tener Bluetooth 5.2, no he tenido mayor problema para mantener mis relojes y audífonos andando.

Al tener un solo parlante, la experiencia multimedia con manos libres cae un poco | Fuente: RPP

La multimedia cojea un poco por la ausencia de un sistema estéreo de parlantes, aunque el panel intente darnos la mejor experiencia posible para películas y videos. El sensor de huellas trabaja muy rápido, pero no tanto como el veloz reconocimiento facial implementado en ese sensor delantero.

El sensor de huella está un poco por debajo de mis preferencias | Fuente: RPP

Es un equipo que se ubica en un peldaño interesante de la carrera en gama alta, aunque careciendo de sonido estéreo en un sector en el que hay exigencias sobre esto.

HONOR 50: la autonomía no es problema

66W... leíste bien... 66W | Fuente: RPP

Con 120 hercios y 5G, uno pensaría que la batería se agotaría muy rápido. No es el caso de este HONOR 50, que ha logrado sobrevivir a mi constante uso desde las 5:30 de la mañana y llegado a las 10 de la noche con, al menos, 25% de carga.

El USB-C está casi ropzando la tapa trasera | Fuente: RPP

Si eso no es suficiente, tener 66W de carga rápida ya es un elemento que debe darle más argumentos a este HONOR 50, que logra en 45 minutos llenar la batería. No tenemos carga inalámbrica, pero eso no les importa a muchos en este sector del mercado.

HONOR 50: ¿vale la pena? La opinión de NIUSGEEK

Es un teléfono que no pasará inadvertido | Fuente: RPP

Sin necesidad de tomar distancia de Huawei, HONOR ha sabido meterse con fuerza en un sector difícil. Con una sólida eficiencia energética, un esmerado diseño que se distingue del mercado y con “EMUI: Greatest Hits” en software, este modelo apunta a colmar la necesidad que se generó tras el bloqueo.

HONOR ha desarrollado un diseño que no le va a gustar a todo el mundo | Fuente: RPP

Si hay un top 3 de marcas debutando este año en el mercado local, HONOR se mete en esa lista con varios argumentos. Pese a que hay ausencias evidentes, el balance que encontramos en este dispositivo lo acerca mucho a la propuesta de Xiaomi y Samsung, burlando un poco la tabla de precios de Motorola en ese sector. Valgan verdades, se necesitaba un nuevo jugador en escena, y HONOR decidió meterse en el partido.

Hay dos variantes del equipó: en 128 y 256GB | Fuente: RPP

Ahora viene la parte difícil: ¿esperar otro modelo de HONOR o ir por este equipo? Eso depende de tus ansias.

* Equipo cedido a préstamo por HONOR Perú desde el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre. Precio en el mercado: 2689 soles en configuración 8GB+256GB.