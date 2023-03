George Zhao, CEO de HONOR, posando junto con el HONOR Magic5 Pro | Fuente: RPP

HONOR es una marca que, de a pocos, ha comenzado a ganarse el espacio en el difícil mercado móvil actual. Tras la independencia de Huawei en 2020, la compañía china ha desarrollado una estrategia agresiva para posicionarse en la región y tomando distancia de empresas que apuestan por precios agresivos y solo en segmentos con mayor volumen. En el marco del MWC 2023, evento en el que se anunció la nueva línea Magic5, NIUSGEEK conversó con el CEO de Honor, George Zhao, para descubrir cuáles son los retos que asume al mando de este nuevo proyecto.

George Zhao atendió a representaciones de LATAM, Europa, Asia y Oriente Medio | Fuente: RPP

Zhao asumió el reto de dirigir la nueva era de HONOR tras la adquisición de la submarca de Huawei por parte de Zhixin New Information Technology, un consorcio chino de 30 empresas establecido en Shenzhen. Bajo esta nueva administración, la responsabilidad de dirigir a HONOR como marca independiente generó nuevos desafíos y otros enfoques para ganar tracción en el mera do tecnológico.

“Hoy estamos enfocados en nuestra filosofía centrada en el humano. Realmente estamos concentrados en mejorar la experiencia que traemos al consumidor. Queremos traer cosas nuevas”, mencionó Zhao en conferencia con medios internacionales, a la que también asistió NIUSGEEK en Barcelona.

HONOR y un mercado sacudido por la COVID-19

El CEO de HONOR respondió las preguntas de NIUSGEEK sobre el mercado chino y las filtraciones | Fuente: RPP

Frente a las actuales condiciones del sector tecnológico, en el que se reactivan ciertas alertas sanitarias en fábricas chinas ante brotes constantes de COVID-19 entre los empleados chinos, la disponibilidad de componentes suele afectar la confección de nuevos dispositivos. Ante esta situación que impacta en toda la industria, HONOR establece algunas ideas claras:

“Como marca, no puedes culpar a la economía. Debes buscar la motivación para cambiar desde dentro, no desde fuera. Si solo te quejas y no buscas soluciones, no cambias nada. Es un buen momento para añadir valor al usuario, eso es lo que podemos hacer. Queremos ayudar a que la gente mejore, dar valor y beneficios. Si todos pudiésemos hacer esto, el mercado sería mejor”, menciona el ejecutivo.

Justamente, China es un mercado que suele tener sus propios anuncios, los mismos que luego son adaptados al mercado internacional en eventos como el Mobile World Congress y otras conferencias a lo largo del año. NIUSGEEK le preguntó al CEO de HONOR qué experiencias chinas le gustaría implementar en el resto del mundo. Esta fue su respuesta:

“De hecho, la serie Magic5 se lanza primero al mundo desde Barcelona, y luego se anunciará en China. Mucho depende de la investigación y desarrollo, El mercado global es nuestra prioridad. Sin embargo, creemos que esto es único, una solución combinada no tan separada entre China y el resto del mundo. Lamentablemente, no se puede lanzar todo al mismo tiempo, hay una secuencia. Europa, por ejemplo, tiene requerimientos especiales que debemos verificar de a pocos. Son procesos distintos. Por eso debemos adaptar y desarrollar, pero dando un tiempo. Espero algún día cerrar esa brecha que, incluso para el iPhone o Samsung, suele ser difícil. Los procesos de cada país son complejos, pero el esfuerzo de Honor está en cerrar esa brecha”.

Hablando de brechas

No son pocas las veces en que prototipos de las empresas tecnológicas son filtrados antes de los anuncios oficiales, y para las empresas del sector suele ser un poco difícil lidiar con fugas de información. Sobre este tema, George Zhao respondió ante la consulta de NIUSGEEK sobre la manera en que HONOR lidia con estas filtraciones:

“A veces analizamos la manera en que podemos solucionarlo, y a veces solo digo ‘Ok, no vi esto, no quiero ver esto’. Incluso ayer – en referencia a la filtración de modelo Magic5 Pro por parte de Evan Blass en Twitter el día previo al anuncio global del equipo – solo pensamos ‘ya está hecho, sigamos adelante’. Por otro lado, a veces no se dice todo. Así es la vida. Desde nuestro lado no nos quejamos, sino que manejamos la situación. Y eso es todo”.

La serie Magic5 ya ha sido anunciada en el Perú, aunque solo el modelo Lite se vende actualmente. La gama 5 Pro y Vs estará disponible en las próximas semanas. Para más detalles, te recomendamos escuchar el nuevo episodio en METADATA, el podcast de tecnología de RPP, que incluye una entrevista con David Moheno, jefe de Comunicaciones y Relaciones Públicas de HONOR LATAM.