El Honor X8a está a la venta en los canales oficiales de Honor y operadoras. | Fuente: RPP Noticias

Honor ha entrado con fuerza a la gama media de celulares. Sus modelos están buscando ser más estéticos y ser más llamativos a simple vista, intentando dar un nuevo estatus a este sector de consumidores.

Hace algunos meses probamos un equipo al que parece le está yendo bien en el mercado peruano: el Honor X8. Ahora, unos cambios más adelante, tenemos a uno de sus más recientes hermanos, el Honor X8a, y la pregunta cae de madura: ¿Qué nos ofrece la marca en esta versión? ¿Realmente da un salto justificado como lanzar este modelo?

Especificaciones

Pantalla IPS LCD con un aspecto de 19.9:9 y resolución de 2388*1080

Procesador MediaTek Helio G88

RAM: 8GB

Memoria de almacenamiento: 128GB

La configuración de 3 cámaras posteriores de 100MP (f/1.9) + 5MP ultra gran angular y de profundidad (f/2.2) + 2MP Macro (f/2.4). La cámara de selfies es de 16 MP (f/2.45)

Batería de 4500 mAh con carga de 22,5 W incluido en la caja

La última versión de Magic UI 6.1 sobre Android 12

Diseño del Honor X8a

El diseño del Honor X8a mejora la base que hemos visto en toda la familia X.

Recordándonos siempre al iPhone, este equipo mantiene su módulo cuadrado para los sensores traseros en la parte inferior, con una ligera elevación del panel. Está hecho en policarbonato en mate y mantiene una sensación cómoda en las manos, sin ser demasiado liso y rugoso.

El panel trasero y el módulo de cámaras. | Fuente: RPP Noticias

Vamos por las laterales. En la parte lateral derecha van los dos botones de +/- volumen y el sensor de bloqueo y huellas dactilares. Por la parte superior, lleva un puerto infrarrojo; por el izquierdo solo lleva la ranura para dos chip, pero no para microSD, mientras que en la parte inferior llevamos la única bocina del equipo, la ranura de reinicio y micrófono, además del puerto USB-C.

Los laterales del Honor X8a. | Fuente: RPP Noticias

¡Atención! No llevamos un puerto jack de 3.5 mm para audífonos, pero lo curioso es que la caja viene con unos audífonos de este tipo con un adaptador para USB-C. No me quejo y en todo caso te brinda un extra que puedes utilizar en múltiples momentos.

En comparación con el Honor X8 en específico, es un celular solo unos milímetros más profundo y ligeramente más alto. Además, es solo dos gramos más pesado que su antecesor.

Donde sí busca diferenciarse es en su acabado delantero, con marcos muy reducidos (93.6 % de pantalla) y curvas pronunciadas. Una pantalla de 6.7” va muy bien en esta configuración.

El Honor X8a y el Honor X8. | Fuente: RPP Noticias

En general, se ve más lujoso y repara algunos errores como las huellas dejadas en nuestro equipo, a excepción del módulo de cámaras como tal, que sí sufre de este problema.

El Honor X8a es cómodo en las manos y las huellas no quedan en la parte trasera. | Fuente: RPP Noticias

Performance

En términos generales, el equipo funciona de manera decente con el MediaTek Helio G88 trabajando de manera fluida en el sistema.

En esta ocasión, llegamos con 8GB de RAM como tal, además de una opción de RAM Turbo para casos extremos. Con este añadido, el multitasking no será un problema, permitiéndonos navegar sin dificultades entre redes sociales, streamings y más. Lo de siempre es no abusar, porque debemos recordar que estamos ante una gama media de prestaciones promedio.

Pruebas del Honor X8a en el Geekbench. | Fuente: RPP Noticias

Nuestra experiencia en este sentido siempre va acompañada con el desempeño en juegos. Call of Duty: Mobile y Pokémon Unite no han hecho sufrir al móvil, aunque sí han provocado cierto calentamiento pasada la media hora de uso. Gráficos medios y una tasa de refresco en configuración alta es la combinación que te recomiendo.

El software de nuestro equipo es Magic UI 6.1 basado en Android 12. En un año de lanzamiento ya del Android 14, lo que exigimos a Honor es que mantenga actualizaciones constantes al equipo para poder brindarle mayor seguridad a nuestro terminal.

La pantalla IPS LCD trabaja de manera destacada, con una gran claridad para la multimedia. Lleva uno 90 hercios estándar y aunque quisiera verlo con 120, creo que está bien para la categoría en la que compite. Hablando de videos y películas, la queja de siempre: ¿es tán dificil poner una nueva bocina al móvil?

El Honor X8a en nuestras manos. | Fuente: RPP Noticias

La autonomía mejora con respecto al Honor X8, pero no es sobresaliente. Aunque ahora sí llega al día de trabajo continuo, no es 100 % seguro, por lo que siempre te recomendaría tener tu cargador o batería portátil para ello. No obstante, mi principal queja de su antecesor era precisamente su poca vida al día, por lo que es un gran avance. Ah, y antes de cerrar este párrafo, también vuelvo a la carga “contra su carga”: me sigue pareciendo lento y poco práctico para emergencias. Espera hasta una hora y 20 minutos para tener tu equipo al 100 %.

Apartado fotográfico

En cuanto al campo fotográfico, ciertamente hay una mejoría fuerte en todos los campos.

La resolución salta de los 64 hasta los 100MP en esta nueva versión. En su fotografía estándar, aprovecha muy bien la luz natural, aunque ciertamente la recomendación es aprovechar las fotos en máxima calidad: aún tenemos esta pérdida de detalles al hacer zoom en las fotos convencionales.



Fotos con el lente principal del Honor X8a. | Fuente: RPP Noticias

Más fotografías al aire libre. | Fuente: RPP Noticias

Una foto al halo solar en Lima. | Fuente: RPP Noticias

Una fotografía en gran angular con el Honor X8a. | Fuente: RPP Noticias

Fotografía con el lente trasero en interiores. | Fuente: RPP Noticias

Foto con el máximo zoom dado con el Honor X8a. | Fuente: RPP Noticias

No es muy recomendable tomar fotos con poca luz con este teléfono: las fotos saldrán granuladas y llenas de ruido.

Foto nocturna de modo estándar y modo noche. | Fuente: RPP Noticias

Una serie de selfies con la cámara de 16MP en día y noche.

Selfie de día en exterior. | Fuente: RPP Noticias

Selfie nocturno. | Fuente: RPP Noticias

En video, 1080p con 30 frames por segundo. Nada más, nada menos. ¿Mi opinión? Hubiese preferido llegar a los 60 cuadros por segundo, aunque sea para 720p, pero sí se defiende en calidad. Lo mejor son los diferentes modos de grabación que nos entrega la marca, como la cámara dual, lo cual permitirá crear contenido para redes sociales.

¿Vale la pena el Honor X8a?

El Honor X8a reemplaza a su antecesor mejorando su batería, refinando su diseño y avanzando en el campo fotográfico. Creo que para el público estándar, el gran atractivo del equipo será principalmente su estética, por lo que sí considero que es una alternativa equilibrada y recomendable en el mercado. El precio es competitivo y Honor no escatima esfuerzos para ganarse la simpatía del usuario peruano.

Eso sí, si tienes un Honor X8 sí no te recomendaría el salto ya que, pese a que hay mejoras, no justifican un cambio de teléfono.

*Precio en tienda Honor Perú desbloqueado: 1049 soles. Reseñado con una unidad prestada por Honor por 15 días.