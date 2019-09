El Mate 30 ha sido anunciado en Munich este 19 de setiembre | Fuente: RPP

No esperábamos esto, y menos en el mismo día del lanzamiento. De acuerdo con fuentes consultadas por RPP y NIUSGEEK, el Mate 30 Pro no llegará a nuestro país, como parte de su estrategia comercial para este 2019. La confirmación ha sido dada por personas allegadas a las principales operadoras del Perú con presencia regional, quienes mencionaron que el dispositivo no ha sido considerado por la marca china para lanzamientos próximos en la región.

Esta noticia tiene relación directa con el difícil momento que atraviesa la compañía, con un bloqueo comercial desde Estados Unidos que ha provocado la presentación de este nuevo equipo sin Google, el socio en software de la marca china y que se encarga del desarrollo de Android con herramientas de la compañía para el mercado global.

Por parte de Entel, fuentes de la compañía consultadas por NIUSGEEK mencionaron que no hay planes para incluir al equipo en su catálogo para el 2019, y que Huawei habría propuesto como solución un reciente modelo de la línea “Nova”, dispositivo de gama media alta que no cuenta con las innovaciones que integra el Mate 30 Pro. Parte de la estrategia de Huawei pasaría por entregar una serie de regalos adjuntos a la compra de este “Nova”, y de esa manera mantener la fidelización con sus usuarios.

En el caso del Claro, el panorama es similar. De acuerdo con declaraciones de colaboradores dentro de la compañía, “la información que nos ha dado Huawei es que no van a lanzar el equipo en Latinoamérica este año”, una medida de mayor impacto en la región. Para este tipo de estrategias comerciales, de acuerdo con los consultados, las marcas constructoras sostienen reuniones con las operadoras para ofrecer el catálogo completo bajo un acuerdo de confidencialidad. En este caso, las reuniones sobre el Mate 30 no se habrían producido.

Respecto a este flujo comercial, fuentes de Bitel aseguraron a RPP y NIUSGEEK que estos temas se observan con meses de adelanto y que, en ese lapso, la marca otorga equipos desarrollados para el trabajo de homologación de red y servicios, además de hacer pruebas completas de conectividad en todo el país. Como complemento a esta idea, fuentes de Entel Perú señalaron que “estos procesos toman tiempo por un tema de aduanas, pues son envíos muy complejos de manejar en poco tiempo”. En todo ese proceso, las operadoras mencionan que deben someterse a clausulas de confidencialidad muy estrictas por parte de la firma constructora.

Tras ser consultados por el tema, la operadora Movistar envió este comunicado a RPP: “En Movistar por el momento no podemos confirmar aún si es que este equipo estará disponible. Dependerá de la estrategia que Huawei defina para el mercado peruano”.

Todos los entrevistados mencionaron a NIUSGEEK que es imposible iniciar una estrategia de venta luego de que el equipo haya sido anunciado. “Esto toma tiempo, normalmente los equipos se negocian seis meses antes del lanzamiento” señalo una de las fuentes.

Richard Yu, CEO de Huawei CBG | Fuente: RPP

Durante el evento, Richard Yu no hizo referencia a la disponibilidad del equipo, que parte desde 799 euros en el modelo Mate 30 básico y 1099 euros en el modelo Pro. Miembros de la prensa presentes en el evento señalaron que el equipo no llegará a Filipinas, Singapur y los Estados Unidos de momento. Además, mencionaron como detalle anecdótico que, si bien la prensa puede probar los equipos en la mesa de experiencia, las diferentes divisiones de Huawei no han podido confirmar equipos de prueba para que los periodistas hagan sus reseñas.

¿Qué dice Huawei Perú?

NIUSGEEK se comunicó de manera directa con representantes de Huawei, quienes mencionaron que "no pueden confirmar información sobre temas relacionados con el equipo". A la pregunta sobre la versión de las operadoras, el ejecutivo señaló que no están en condiciones de confirmar tales noticias.

Huawei debería apelar a los modelos previos para mantener su rimo de ventas en la región | Fuente: RPP

¿Qué pasa en otros países?

NIUSGEEK ha podido conversar con periodistas que asisten al evento en Munich, Alemania, para conocer detalles sobre la venta del equipo en sus países. En el caso de Colombia, medios especializados no recibieron respuesta oficial de Huawei o las operadoras. De acuerdo con la fuente consultada, “si bien se esperan todos los lanzamientos importantes estén disponibles en Claro, aun no se ha anunciado para Latinoamérica”.

El panorama en México es similar. Periodistas consultados por NIUSGEEK señalan que “hay un gran MUTE en torno al tema”, y que “toda la información está en el comunicado”. De acuerdo con los consultados, los representantes de Huawei LATAM mencionaron que no habría acceso a entrevistas, sesiones privadas o incluso equipos fuera del lugar del evento.

Medios chilenos comentaron que “no existe información oficial al respecto”, pero que este panorama podría cambiar si el veto comercial se levanta y permiten el uso de Google Servicies. Esa condición podría generar la llegada del equipo a la región, pero tendría una demora considerable.