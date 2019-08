Volvemos al primer paso. Huawei no puede usar Android | Fuente: RPP

El conflicto comercial entre China y Estados Unidos sigue poniendo a Huawei en una situación difícil, a pesar de mantener el optimismo en ventas y despliegue de tecnología 5G en varias regiones del mundo. Ahora, un nuevo revés llega a la compañía de Ren Zhengfei y llega en un momento clave: en medio de la expectativa sobre el Mate 30 y el nuevo procesador Kirin 990.

Partamos por un punto. El 16 de mayo, Estados Unidos iniciaba el bloqueo comercial con varias empresas e incluye a Huawei en una lista negra de entidades, bajo sospecha de una red de espionaje dirigida desde Beijing y desplegada en la infraestructura de Huawei en suelo norteamericano.

Estas sospechas nunca fueron confirmadas ni demostradas por el Departamento de Justicia.

Tras el anuncio, Google fue la primera que exponía las graves consecuencias de este veto: Huawei ya no podía usar Android licenciado por Google. Como ya explicamos en otra nota, Android es libre, pero Google se encarga de desarrollar experiencias integradas y soluciones que licencia a las constructoras. Samsung, Sony, Motorola, LG, Huawei y otras marcas cuentan con estos acuerdos y acceden a las novedades del sistema operativo desde antes para optimizar su uso en nuevos equipos.

Cuando se da la prórroga al veto por los primeros 90 días, el Departamento de Comercio señaló que “era un periodo de gracia en donde Huawei debía finiquitar sus asuntos comerciales actuales y garantizar que los productos existentes mantuvieran soporte durante su tiempo de vida”. En concreto, Huawei tenía que buscar, en ese lapso, defender a la amplia gama de usuarios y clientes para evitar que el bloqueo los perjudique.

El 29 de junio, durante la cumbre G20, el presidente Trump anunció que acabaría con el veto a la empresa china, además de no incrementar los aranceles al comercio desde el país asiático. Sin embargo, esa declaración se convirtió en una flexibilización del bloqueo, mas no un fin de este.

Esta nueva figura fue comentada por el Departamento de Comercio de EE. UU., y señalaba que Huawei podría seguir haciendo intercambios comerciales con empresas que solicitaran a la entidad una licencia para realizar negocios. La entidad mencionó que podría acelerar el proceso de aprobación del convenio dos semanas después de presentarlo oficialmente. Sin embargo, un reporte de Reuters menciona que son más de 130 las compañías que esperan la venia del gobierno de Trump para celebrar contratos con Huawei.

¿Qué significa esto? Básicamente, el gobierno de Estados Unidos debe observar cada solicitud a mano, y verificar que el acuerdo por firmar no vulnere la seguridad nacional, y que sea con productos que puedan ser ofrecidos en otros mercados y que representen un ingreso para los Estados Unidos. Desarrolladores de pocesadores, unidades de almacenamiento, software, servicios y otras implementaciones deben solicitar un permiso ante el Departamento de Comercio para recibir un visto bueno al acuerdo comercial que puedan desarrollar con Huawei.

En ese contexto, hay un gran ausente en las certificaciones: Google. De acuerdo con el bloqueo, esta figura afecta a los nuevos productos, pues los actuales ya deberían haber sido asegurados en su tiempo de vida. Para que Huawei pueda usar Android en nuevos equipos, Google debió solicitar esta licencia de intercambio comercial en el Departamento de Comercio. No es un tema que se asumiría, por defecto, para nuevos productos.

En esta nota de XDA Developers, realizada en el marco del HDC 2019, se menciona un detalle interesante:

“Huawei está en proceso de construir su propio ecosistema, y si la prohibición comercial no se levanta a fines de este año o principios del próximo, se verá obligado a cambiar a Harmony OS para sus nuevos dispositivos, incluido el próximo Mate 30. De hecho, Richard Yu confirmó que el Mate 30 no recibió la certificación para usar los Servicios de Google Play antes de que se promulgara la prohibición comercial, por lo que Huawei está considerando usar Harmony OS en el dispositivo si la prohibición no se levanta a tiempo”.

No hay confirmación sobre el trámite que Google debió haber efectuado para recibir el permiso. NIUSGEEK se comunicó con Huawei Perú para conocer detalles pero no obtuvimos un comunicado oficial. Habrá que esperar hasta el 6 de setiembre en IFA para conocer detalles oficiales del futuro del nuevo catálogo de los chinos.