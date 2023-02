La firma Opensignal analiza a las operadoras móviles de diversos países en una amplia variedad de ámbitos. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: LUIS VILLASMIL

Un nuevo reporte de la firma de análisis de redes móviles OpenSignal ha revelado el estado actual de nuestro país en lo que a Internet para celulares respecta. Una vez más, la compañía ha presentado los datos más resaltantes de nuestro mercado en experiencia y cobertura para demostrar que la competencia entre las principales teleoperadoras de Perú sigue estando tan reñida como siempre.

Este informe está basado en el último trimestre del 2022 y cuenta con datos recolectados desde el 1 de octubre hasta el 29 de diciembre del año pasado. En él, se puede apreciar como Entel se ha adjudicado la gran mayoría de reconocimientos entregados por la firma de análisis con 11 victorias. Un tanto más lejos le sigue Claro con cuatro galardones mientras que Movistar y Bitel solo cuentan con uno cada uno.

Estos fueron los ganadores en las distintas categorías del reporte de febrero de OpenSignal. | Fuente: OpenSignal

Entel destaca en el reporte de OpenSignal en febrero

Según OpenSignal, los usuarios de Entel tienen la mejor experiencia disponible en Perú cuando transmiten videos, juegan a videojuegos móviles multijugador y utilizan aplicaciones de voz over-the-top a través de conexiones celulares por lo que ésta teleoperadora se ganó los premios en dichas categorías. Además Entel también se llevó los galardones de Experiencia en Velocidad de Subida con sus 10,9 Mbps y 25,7 Mbps cuando se conecta a su red 5G.

Resultados de la categoría Experiencia en Juegos. | Fuente: OpenSignal

Resultados de la categoría Experiencia en Videos. | Fuente: OpenSignal

Resultados de la categoría Experiencia en Aplicaciones de Voz. | Fuente: OpenSignal

Resultados de la categoría Experiencia en Velocidad de Subida. | Fuente: OpenSignal

Por otra parte, en lo que respecta a Calidad Consistente Básica, Entel también resalta pero, esta vez, lo hace junto a uno de sus competidores: Movistar. Estas dos compañías se alzaron con el premio en esta categoría, la cual representa el porcentaje de pruebas de usuarios que cumplieron los umbrales mínimos de rendimiento recomendados para aplicaciones de bajo rendimiento, como video SD, llamadas de voz y navegación web. Entel y Movistar mantienen una puntuación de 75-75,1% dejando atrás a Claro que ganó en esta categoría en el anterior informe.

Resultados de la categoría Calidad Consistente Básica. | Fuente: OpenSignal

Claro mantiene su buen rendimiento

No obstante, esto no significa que Claro no resaltó en algunas de las áreas del reporte. Por el contrario, los usuarios de esta teleoperadora siguen disfrutando de la mejor velocidad de descarga con unos 21.6Mbps - 3.2Mbps (17.6%), más rápido que los 18.4Mbps de Entel que quedó en segundo lugar. Además, Claro también se adjudicó el galardón de la Velocidad de Descarga 5G, con una puntuación de 56 Mbps y una ventaja de 5,5 Mbps sobre los 50,5 Mbps de Entel.

Resultados de la categoría Experiencia en Velocidad de Descarga. | Fuente: OpenSignal

Resultados de la categoría Velocidad de Descarga 5G. | Fuente: OpenSignal

Finalmente, Claro mantiene su Experiencia de Cobertura 4G con una puntuación de 5,9 en una escala de 10 y una ventaja de 0,3 puntos sobre Movistar, el segundo clasificado. Esta categoría mide cómo los abonados móviles experimentan la cobertura 4G en la red de un operador y analiza las ubicaciones en las que los clientes recibieron una señal 4G en relación con las ubicaciones visitadas por los usuarios de todos los operadores de red.

Resultados de la categoría Experiencia en Cobertura 4G. | Fuente: OpenSignal

