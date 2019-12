Time of Flight. Seguramente has visto las siglas ToF en varias descripciones, y no es para que la descuides. Se trata de un sistema que le permite al sistema de lentes en un smartphone identificar la distancia que la luz recorre desde el sujeto u objeto enfocado hacia el sensor, tras enviar un primer impulso de luz hacia él. Sin embargo, el sensor ToF 3D permite recrear un mapa de profundidad para añadirle información con la fotografía computacional.