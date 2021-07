NIUSGEEK pone a prueba al poderoso Poco F3 | Fuente: RPP

Si hay algo que un reviewer de tecnología busca siempre es el balance que puede tener un equipo para adaptarse al usuario en todo tipo de condiciones. Por un lado, buscamos que un dispositivo no descuide elementos frente a sus funciones más importantes y, por el otro, intentamos comprender a qué tipo de púbico podría interesarle el equipo que revisamos. Este Poco F3 que reseñamos en NIUSGEEK tiene una cualidad que vemos, rara vez, en un Xiaomi: balance.

XIAOMI POCO F3 TAMAÑO 163.7 x 76.4 x 7.8 mm PESO 196 g PANTALLA AMOLED 6.67" 1080 x 2400 | 120Hz | 1300 nits OS Android 11 | MIUI 12.5 POCO version CPU Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) GPU Adreno 650 ALMACENAMIENTO 128GB | 256GB | UFS 3.1 RAM 6GB | 8GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2", 0.8µm, PDAF CÁMARA GRÁN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 119˚ CÁMARA MACRO 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF CÁMARA DELANTERA 20 MP, f/2.5, 1/3.4", 0.8µm CONECTIVIDAD 5G | WIFI 6 | BT 5.1 | NFC | GPS | USB-C 2.0 SEGURIDAD SENSOR DE HUELLA LATERAL MULTIMEDIA HDR10+ | PARLANTES ESTÉREO | 24-bit/192kHz audio AUTONOMÍA 4520 mAh | 33W | PD 3

Es uno de los equipos más potentes de Xiaomi en 2021 | Fuente: RPP

¿Ya podemos hablar de un diseño “Xiaomi”?

Con el tiempo, Xiaomi ha aprendido a extender su estilo de diseño a varias líneas, y hoy es más fácil diferenciarla frente a otras compañías. Este POCO F3 absorbe mucho del diseño 2021 de la firma, impregnado en las series Mi y Redmi. Un chasis de vidrio rodeado por un borde de plástico le da un cuerpo cómodo de usar, pero capaz de obtener todas tus huellas dactilares.

El botón de bloqueo/sensor de huellas está debajo de los botones de volumen | Fuente: RPP

En este caso, nos alejamos de la tapa trasera del F2 Pro que revisamos el año pasado, para darnos algo más esbelto y ligero, con os botones de volumen y bloqueo con sensor de huellas a la derecha, parlantes estéreo y un conector USB-C abajo, trasladando el conector de audífonos al dongle de la caja.

El arreglo de lentes luce más grande que sus métricas | Fuente: RPP

La tapa trasera exhibe este arreglo triple de cámaras en un rectángulo con esquinas curvas, y el nombre POCO tatuado junto al 5G. Con este equipo, Xiaomi demuestra que es capaz de añadir carácter a la construcción de dispositivos. Dato adicional: contamos con certificación IP53, así que en días de lluvia podrás usarlo sin sobresaltos.

AMOLED de 120 hercios para las masas

Lamentablemente no tenemos 90 HZ en la selección de tasa de refresco | Fuente: RPP

Contamos con un panel FullHD de buena luminosidad y reproducción de color, que cuenta con 120 hercios en tasa de refresco. En temas de multimedia y juegos, esta pantalla será más que suficiente para entregarnos una experiencia tremenda de visionado.

Bajo el sol no tendremos problemas para ver el contenido | Fuente: RPP

A diferencia del F2 Pro, no tenemos un panel completo sino una pantalla con agujero para la cámara delantera. Contamos con AOD para ver las notificaciones con pantalla apagada, y se complementa con los “Supertemas” de Xiaomi que añade un precioso efecto de continuidad al desbloqueo.

El contenido se extiende a lo largo del panel y la multimedia se puede disfrutar sin problemas | Fuente: RPP

Es una pantalla que, en términos generales, no solo se ve bien. También responde bien frente a luz intensa y reacciona sin demora a los toques.

MIUI 12.5 en el bolsillo

Este equipo viene con MIUM 12.5 de caja | Fuente: RPP

Finalmente, este POCO F3 llega con la versión 12.5 de MIUI corriendo junto con Android 11. De hecho, mientras escribo esta reseña recibí la versión 12.5.2 que repara un molesto bug que provocabas el parpadeo de notificaciones en la parte superior de la pantalla.

Esta versión de MIUI for POCO añade variantes al menú como la agrupación de apps por color | Fuente: RPP

La actualización ha mejorado, por mucho, la versión 12 regular que hemos tenido en otros modelos. Ya había notado en el Redmi Note 10 Pro que esta nueva actualización dinamizaba el paso de apps y la respuesta táctil, y en este F3 se nota mucho la optimización. El uso de Discover a la izquierda del panel aún tiene pequeños hipos, pero la multitarea y la apertura de apps fluye.

MIUI 12.5 trae nuevos íconos para el menú de cámara | Fuente: RPP

Puedes revisar las novedades de MIUI 12.5 en otra nota aparte, pero quiero detenerme en dos puntos que Xiaomi debería optimizar. El primero es el exceso en el Modo Oscuro, que impone una capa negra sobre todas las apps sin importar si son compatibles o no. No importa, abre en negro todo. Si bien Xiaomi permite desactivar esto por app, no le veo mayor utilidad si viene activado todo por defecto.

El paso de apps en la multitarea es fluido | Fuente: RPP

El otro punto es la pérdida de un gesto básico en su nuevo Centro de Control. Como sabes, si hacemos un swipe down desde el lado izquierdo del panel podemos ver nuestras notificaciones, y el gesto a la derecha permite bajar los accesos rápidos al WiFi y otros parámetros. Por alguna razón, ese gesto ha desaparecido, o no he podido encontrarlo.

Por la seguridad, ni te preocupes. Este equipo acaba de recibir parche de mayo, pero no creo que demore la llegada del paquete de junio en Android.

Cámaras justas para el trabajo

El arreglo de cámaras en la parte trasera del POCO F3 | Fuente: RPP

En este punto, las métricas podrían ser un poco engañosas. Tenemos un arreglo triple de lentes con un sensor principal de 48MP. Si bien parece poco, tenemos un resultado eficiente empujado por el proceso computacional. Notamos que el HDR es un poco más agresivo, pero el equipo es capaz de enfrentar el modo retrato con eficiencia.

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

El lente gran angular es ligeramente más oscuro, pero traduce bien los tonos azules. Suele lidiar un poco con el ingreso de luz solar y sobreexpone ciertas zonas, pese a contar con HDR.

Foto con lente gran angular en modo automático, sin ajuste de luz | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo automático, sin ajuste de luz | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo automático | Fuente: RPP

El lente macro de 5MP es útil, y añade detalle en zonas oscuras. Insisto: los sistemas mar de 2MP deberían desaparecer en beneficio del formato.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

De noche, la optimización de imagen se contiene en la ejecución, y logra incrementar el detalle y la exposición en zonas oscuras. El resultado puede ser un poco impredecible, pero suele acentuar los tonos verdes.

Foto en modo noche con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto en modo noche con el lente principal | Fuente: RPP

Foto en modo automático con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto en modo noche con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto en modo automático con el lente principal | Fuente: RPP

La cámara delantera va muy bien. En temas de color y exposición, el lente es capaz de balancear el ingreso de luz; y el modo retrato, pese a los cambios de luz, trabaja muy bien detectando el rostro.

Foto selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Foto selfie en modo automático con luces RGB | Fuente: RPP

Foto selfie en modo noche | Fuente: RPP

Foto selfie en modo automático. En esta foto el lente intenta entregar un tono celeste al fondo, pero lo sobre expone a la izquierda | Fuente: RPP

Foto de noche en modo retrato | Fuente: RPP

En este punto, el sistema de cámaras cumple con lo que quieras: 4K a 30fps, 6X de Zoom en video, modo nocturno en la cámara delantera y modos de clonado y vlog. Vamos bien sin ser lo mejor en métricas

Potencia sin sudar

El Snapdragon 870 obtiene un puntaje alto en multicore | Fuente: RPP

Cuando hablo de Xiaomi, siempre recomiendo que se olviden de equipos con 4GB de RAM o menos, pues MIUI parece estar mejor optimizado en equipos con más memoria. Este F3, con Snapdragon 870 – el chipset que empareja al 865 del año pasado – y solo 6GB de RAM, es capaz de lidiar con todo. Es un equipo que se siente fluido en todo momento, sea para el regreso al launcher o los procesos más pesados.

Esta fue la configuración más solvente para Genshin Impact | Fuente: RPP

Hablando de procesos pesados, cargar juegos como Genshin Impact requiere un balance basado en demasiados puntos medios, aunque hemos podido jugar sin problemas con gráficos a alta densidad. En términos simples, es un teléfono con el que podrás jugar casi sin limitaciones, pero comenzarás a notar - sobre todo con ese juego tan demandante - una concentración de calor cerca de las cámaras.

La velocidad obtenida con el POCO F3 mediante 5G en San Isidro, Lima | Fuente: RPP

En temas de conectividad, tenemos 5G y WiFi6, así que la navegación no se verá interrumpida en ninguna circunstancia. He podido probar tres pares de audífonos con este teléfono, y todos se mantuvieron conectados en todo momento mediante Bluetooth.

Al tener salida estéreo podemos reproducir contenido de audio con buena calidad y volumen | Fuente: RPP

Para videos en streaming, el panel AMOLED compatible con HDR10+ y el sonido estéreo optimiza la calidad de colores. Es uno de esos equipos de poco peso y gran calidad de audio y video con el que podrás engancharte, sin problemas, a sesiones largas de contenido.

Contamos con AOD adaptado al tema | Fuente: RPP

En líneas generales, este F3 mantiene la valla alta dentro del “Xiaomiverso”.

Una carga diaria, sin escapatoria

El puerto de carga USB-C permite sistemas de hasta 33W | Fuente: RPP

Un equipo tan potente debe sostenerse sobre una buena autonomía, y este F3 no logra sobrevivir más allá del día de uso, Si mantenemos el 5G, los 120 hercios y la iluminación al tope, la batería nos deja con menos del 15% em una jornada de 16 horas lejos de la pared.

Si bien no contamos con carga inalámbrica, tenemos un sistema de 33W de carga, que completa la alimentación de energía de 0 a 100 en poco más de 50 minutos. En media hora, habremos superado el 60%.

¿Vale la pena?

Es un equipo de enorme solvencia para tareas de todo tipo | Fuente: RPP

Sí. Es el equipo con más balance que he probado en POCO, y no he sentido que falle en nada. Quizás el no tener certificación IP68 y expansión microSD sean las únicas observaciones que puedo hacer, pero estamos ante un tremendo dispositivo que, en conjunto, otorga múltiples soluciones. Ponlo en tu bolo, sin dudarlo.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 7 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio de salida en la configuración de 6+128: 1699 soles.