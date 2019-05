Los Motorola Moto Z4 ya ha sido comprado antes de su anuncio oficial | Fuente: PhoneArena

Tal parece que Motorola ha decidido mantener el modelo modular en su gama “media premium” hasta que el cuerpo aguante. La cuarta edición de la línea Z aun no es anunciada, pero ya tenemos reporte de un primer comprador del dispositivo. Un aparente error dentro de Amazon permitió la adquisición de un equipo que todavía no ha sido presentado en el mercado de manera oficial, y evidencia la continuidad del formato “Moto Mod”.

El artículo – que ya fue dado de baja de la plataforma – tiene un costo de 499 dólares, cuenta con una versión “by Amazon” con acceso a varios productos y publicidad sobre apps, y viene con un Mod que integra una cámara en 360 grados, además de añadir una descripción con todos los detalles:

Pantalla Full HD + OLED FullVision de 6.4 "(2340 x 1080) con una relación de aspecto 19: 9 de Max Vision.

4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno con opción de agregar hasta 2 TB de microSD memoria expandible y Android 9.

Procesador Qualcomm Snapdragon Octa-core 675 y GPU Adreno 608

Cámara trasera de 48MP con salida de 12MP con tecnología Quad Pixel.

Cámara frontal: 25 MP de alta resolución.

3.600 mAh batería no extraíble con carga USB Tipo-C, cargador TurboPower de 15W incluido. Carga inalámbrica incluida con Mod.

2.5D Gorilla Glass 3, marco de aluminio pulido serie 6000, nano revestimiento P2i a prueba de salpicaduras.

Luego de ver el video, aquí algunas impresiones:

SI bien la capacidad interna crece, es decepcionante ver que Motorola no parte con 6GB de RAM en su gama más alta hasta el momento. Hoy la gama media se va nutriendo de una cantidad de RAM interesante – incluso el Moto G7 Plus tiene 4GB de RAM -, pero la línea Z no logra escalar a mayor rendimiento.

La carga inalámbrica continúa disponible solo con la compra de un Mod. SI bien tenemos carga rápida, resulta decepcionante saber que tenemos que adquirir otro equipo para activar la carga inalámbrica.

Retrocedemos en el lente, a medias. De un doble sensor, pasamos a uno solo. Ganamos en calidad, pues llegamos a los 48 MP, pero parece que solo dispondremos de la combinación de estos pixeles para una foto de 12. Ojalá podamos acceder al original de 48.

Lo bueno es que mantenemos el panel OLED, la retrocompatibilidad de los Mods y 3600 mAh de batería. A pesar de eso, sería bueno ver si Moto apuesta por mantener la misma estructura de construcción un año más. La tendencia va en otra dirección ahora.