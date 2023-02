El MWC abrirá puertas este 27 de febrero en Barcelona | Fuente: RPP

Cada año, las marcas constructoras de teléfonos presentan novedades en su catálogo, y suelen tener un punto único de convergencia: el Mobile World Congress (MWC), la feria de tecnología móvil organizada por la Asociación GSM en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, son varias las compañías que apuestan por eventos en solitario y que no aprovechan la convocatoria que genera este encuentro para anunciar novedades. Pese a ello, el escenario es alentador. Esto es lo que, hasta ahora, sabemos del MWC 2023.

Disclaimer: Antes de pasar a los detalles, queremos agradecer las gestiones de Honor y Oppo, las marcas que han extendido la invitación a RPP para asistir a la edición 2023 del MWC. Esta cortesía, sin embargo, no afecta la independencia con la que cubriremos el evento ni dejaremos de dar cabida a otras empresas que tengan presencia durante los días de feria.

MWC en Barcelona ¿Hasta cuándo?

Hace 35 años, el “Radio Celular Digital Paneuropa” reunía las iniciativas en telecomunicaciones en la ciudad de Bruselas. Con el tiempo, y en virtud de una creciente demanda en participación, el evento cambió GSM World Congress a inicios de los 90 y saltó de sede entre Niza, Berlín, Lisboa, Atenas y Madrid hasta, en 2006, mantener residencia fija en Barcelona.

El partnership entre la GSMA y la ciudad de Barcelona se mantendrá hasta 2030, tras la firma de un convenio entre ambas partes tras la cancelación del 2020 por pandemia y un tibio retorno a mediados del 2021, luego de que diversas marcas retiraran su participación en la edición desde año.

Ya para 2022, y con los protocolos claros para reducir el nivel de contagio, el MWC recuperó el interés de marcas y prensa en una edición esperanzadora.

Hay un detalle obvio, y es importante destacarlo: casi todos los anuncios se basan en la llegada internacional de modelos anunciados previamente en China. Motorola, Oppo, Xiaomi y HONOR, por mencionar a los más importantes, ya cuentan con dispositivos en el mercado, y ajustan el software para su llegada a Europa y Latinoamérica.

A esto hay que añadir el hecho de que Samsung y Apple no participan activamente de este certamen. Por un lado, Samsung cuenta con un booth imponente en el Hall 3, pero dejó de presentar equipos en el MWC desde 2018, cuando realizó el UNPACKED del S9. En contraparte al dominio de Android by Google, Apple no suele invertir tiempo y esfuerzo en CES, IFA o el MWC.

MWC 2023: esto es lo que sabemos

HONOR. Ya hemos confirmado que la marca independiente de Huawei prepara el asalto en la gama alta con dos modelos: el Magic 5 Pro y la llegada internacional del Magic Vs. Junto con ellos, el Magic 5 Lite ya adelantó su llegada a Europa. No hay confirmación respecto a periféricos, pero hay tiempos que coinciden con la renovación de relojes y audífonos.

OPPO. Hasta el momento, destaca la llegada internacional del Find N2 Flip, aunque estaremos atentos a las novedades de la marca. Seguramente algún equipo de gama media será anunciado junto con accesorios, aunque esto es especulativo.

HUAWEI. La marca con más presencia en el MWC aun está lejos del esperado P60, debido a las restricciones constantes para el desarrollo de nuevo hardware por parte de Estados Unidos. Más allá de eso, hay curiosidad por ver nuevos periféricos de la marca, como audífonos o relojes… quién sabe, de repente usar el speech de Steve Jobs al presentar el primer iPhone para hablar de “un nuevo audífono, un nuevo reloj”.

XIAOMI. Lei Jun ya se había peleado con ChatGPT para evidenciar la llegada de los nuevos Xiaomi 13 al mercado global. El atractivo estará centrado en la presencia del CyberOne, el robot humanoide que aprende emociones humanas, que se presenta en el booth de Xiaomi en el Hall 3.

Xiaomi llevará su CyberOne al MWC 2023 | Fuente: RPP

REALME. La marca china aun no genera el interés en el mercado peruano, pero sigue creciendo en la región. Tras presentar su smartphone en colaboración con Coca Cola, se esperan nuevos anuncios en su Keynote programada para el 28 de febrero.

MOTOROLA. Hay esperanzas en que la submarca de Lenovo pueda, finalmente, presentar el X40 a nivel internacional bajo el nombre Edge 40 Pro. Mientras esperamos que eso suceda, hay pocas chances de tener al RAZR de pantalla completa filtrado recientemente, aunque nunca se sabe con Moto.

NOKIA. La compañía finlandesa centrará su arsenal en software y soluciones empresariales orientadas a impulsar a industria 4.0, a lo largo de su conferencia programada para el domingo a las 2 de la tarde, hora peninsular.