¿Piensas renovar tu smartphone? Conoce las características que debes considerar para elegir el mejor celular este 2025

Cambiar de celular es una decisión que muchos enfrentamos cada cierto tiempo. Ese dispositivo, que siempre está en nuestro bolsillo o mano, se ha vuelto indispensable. Desde organizar nuestra agenda hasta capturar momentos o mantenernos conectados con el mundo, los smartphones no solo son herramientas: son extensiones de nuestra vida diaria. Por eso, elegir el equipo correcto no es un lujo, sino una necesidad.

Tal vez ya te diste cuenta de que tu celular no rinde como antes: la batería se agota rápido, las aplicaciones se cuelgan o simplemente quieres disfrutar de funciones más modernas. Sin embargo, dar ese cambio no debería ser una decisión impulsiva. Cada modelo tiene sus propias fortalezas y debilidades, y en pleno 2025, hay características clave que no puedes pasar por alto para asegurarte de hacer una inversión inteligente.

Alberto Nishiyama, periodista de tecnología en RPP, ofrece una guía práctica con los puntos esenciales que debe cumplir el celular que estás pensando en comprar. Antes de tomar una decisión, asegúrate de conocer estas recomendaciones que todo dispositivo debe tener en pleno 2025 para un buen rendimiento y una experiencia completa.

Almacenamiento. Este es uno de los aspectos clave al elegir un nuevo smartphone, especialmente porque hoy por hoy, las aplicaciones son cada vez más exigentes y ocupan más espacio. Además, debemos considerar los archivos que almacenamos, como fotos, videos y el contenido que recibimos en aplicaciones como WhatsApp.

En pleno 2025, un dispositivo con 64GB de almacenamiento ya no es suficiente para la mayoría de los usuarios, ya que se llena con facilidad y limita la experiencia. Aunque 128GB puede ser una opción razonable, si buscas evitar problemas de espacio en el futuro, lo más recomendable es optar por un smartphone con 256GB o más.

No contar con una capacidad de almacenamiento adecuada puede provocar que la memoria de tu dispositivo se llene rápidamente, limitando su funcionalidad. Optar por 256GB o más no solo te asegura un buen rendimiento, sino que también te permitirá disfrutar de tu smartphone sin preocupaciones ni restricciones.

Memoria RAM. “La RAM es esta memoria temporal que tiene un dispositivo donde se va almacenando la información de los programas que vamos corriendo; en el caso de un celular, las apps. Entonces, si tengo abierto Instagram, WhatsApp o tal vez Facebook a la vez, la RAM se va a ir presionando”, explica Alberto Nishiyama.

Esta presión sobre la RAM puede ralentizar el dispositivo y afectar su rendimiento, especialmente con aplicaciones pesadas. Si estás considerando un dispositivo Android, lo ideal es un smartphone con al menos 6GB de RAM, mientras que en iPhone, aunque la cantidad de RAM es importante, Apple optimiza de manera eficiente el hardware y el software, logrando un buen rendimiento incluso con menores cantidades de RAM.

Sin embargo, con el crecimiento constante en el tamaño de las aplicaciones y las funciones más avanzadas que requieren mayor procesamiento, disponer de más RAM no solo mejora la capacidad de respuesta del dispositivo, sino que también prolonga su vida útil, haciéndolo una inversión más duradera y funcional.

Batería. La duración de la batería es un aspecto importante al elegir un smartphone, especialmente si buscas un dispositivo que te acompañe durante todo el día sin tener que preocuparte por cargarlo constantemente. Con aplicaciones con funciones que requieren mayor consumo energético, una batería confiable es indispensable.

Aunque las necesidades individuales varían, para asegurar un uso prolongado, se recomienda un dispositivo con al menos 5000 mAh de capacidad. Esta capacidad hará que tu smartphone soporte todo tipo de tareas. Además, dispositivos con esta capacidad suelen ofrecer una mejor gestión energética y soporte para carga rápida.

Actualizaciones de Software. Contar con actualizaciones periódicas aseguran no solo un mejor rendimiento, sino también la protección contra vulnerabilidades de seguridad. Un dispositivo que reciba actualizaciones frecuentes estará siempre actualizado con las últimas mejoras en estabilidad, rendimiento y nuevas funciones.

Los dispositivos actuales, especialmente aquellos con un máximo de 2 o 3 años desde su lanzamiento, suelen recibir soporte continuo de actualizaciones del sistema operativo y mejoras en seguridad. Estos dispositivos mantienen un ciclo activo de actualizaciones, asegurando que permanezcan compatibles con las últimas aplicaciones y tecnologías.

Por otro lado, adquirir un celular que haya sido lanzado hace varios años puede significar que haya perdido soporte en términos de actualizaciones, lo que podría limitar su funcionalidad y aumentar los riesgos de seguridad. Por lo tanto, es importante priorizar dispositivos recientes para asegurar una protección continua.

Rendimiento y procesador. El rendimiento de un smartphone depende en gran medida del procesador que utiliza, ya que es el corazón que maneja todas las tareas y funciones del dispositivo. Un buen procesador asegura que las apps se ejecuten de manera fluida, que los juegos funcionen sin problemas y que la multitarea sea eficiente.

Al elegir un smartphone, es importante considerar marcas confiables que ofrezcan procesadores eficientes en función de la gama. Por ejemplo, MediaTek y Qualcomm dominan el mercado con opciones adecuadas para diferentes rangos, como procesadores Snapdragon para gama media y baja, y Helio para dispositivos más accesibles. Optar por estas marcas garantiza un buen rendimiento y eficiencia energética.

Otros aspectos a tener en cuenta

Después de considerar aspectos como la batería, almacenamiento y RAM, la decisión final del comprador dependerá en gran medida de sus preferencias y necesidades personales. Sin embargo, hay otros aspectos que no se pueden pasar por alto, ya que contribuyen significativamente a la experiencia general del usuario.

Diseño y pantalla: El diseño y la calidad de su pantalla son factores que influyen en la usabilidad diaria. Un diseño ergonómico y una pantalla bien calibrada mejoran la experiencia visual y táctil. Considera el tamaño, si prefieres pantallas AMOLED o LCD, y la tasa de refresco (Hz), sobre todo si disfrutas de contenido multimedia o videojuegos.

Precio. El precio es otro aspecto clave, ya que dependerá directamente del presupuesto del comprador. Desde dispositivos de gama baja hasta modelos premium, cada opción tiene sus ventajas y limitaciones. Es importante equilibrar las características esenciales con el presupuesto disponible.

Cámara. La cámara es un aspecto que varía según las preferencias del usuario. Algunos valoran la calidad fotográfica, mientras que otros buscan una cámara que ofrezca buenas capacidades en situaciones específicas. Dependiendo de tus necesidades, elegir un cleular con una cámara que se adapte a tu uso diario puede marcar la diferencia.

