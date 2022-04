NIUSGEEK tiene a prueba al realme GT Master Edition | Fuente: RPP

Si medimos el éxito de una marca de teléfonos en función de la latencia entre el anuncio global y la llegada a mercados locales, entonces realme tiene un problema que va más allá de la capacidad de sus equipos. En el caso concreto de nuestra prueba, contar en marzo con un teléfono que fue anunciado en julio del año pasado es un asunto serio, sobre todo porque todo lo bueno que el equipo pude traer queda en desventaja frente a compañías que, con recursos y estrategias más agresivas, presentan localmente sus productos tras pocas semanas de haber aparecido en el mercado global. ¿Será suficiente la potencia de este realme GT Master Edition de julio del 2021 ante el catálogo de gama media que ya salió en 2022? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Realme GT Master Edition: especificaciones técnicas

REALME GT MASTER EDITION TAMAÑO 159.2 mm x 73.5 mm x 8.0 PESO 174 gramos PANTALLA Super AMOLED 6,43" 1080 x 2400p | 120Hz | 1000 nits OS Android 11 | realme UI 2 CPU Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) GPU Adreno 642L ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB | sin expansión microSD RAM 6 u 8 GB | RAM virtual de hasta 3GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 25mm, 1/2", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.5, 26mm, 1/2.74", 0.8µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 2.0 MULTIMEDIA Puerto para audífonos | 24-bit/192kHz audio SEGURIDAD Sensor óptico de huella en pantalla AUTONOMÍA 4300 mAh | carga rápida de 65W

La textura del Master Edition emula a una maleta | Fuente: RPP

Realme GT Master Edition: Un diseño distinto que se agradece

Hay dos cosas que llaman la atención de esta experiencia de “unboxing” con el equipo. Primero, el inusual tamaño de la caja en relación con otras marcas; y, segundo, el diseño de la tapa trasera que ostenta este delgado realme GT Master Edition.

Botones de volumen al lado izquierdo del panel | Fuente: RPP

Para empezar, este equipo tiene un diseño trasero inspirado en maletas, detalle emulado en estas pequeñas rejillas, y está firmado por Naoto Fukasawa, reconocido diseñador japonés que ha trabajado con Herman Miller y otras empresas icónicas en temas de acabados. Tanto la parte trasera como la cubierta incluida en la caja cuentan con esta rúbrica.

Aquí luce la firma del diseñador japonés Naoto Fukasawa | Fuente: RPP

El resto del equipo mantiene una estética impecable: los bordes de plástico que emulan al acero exhiben a la izquierda del panel los botones de volumen y la bandeja SIM, a la derecha el botón de bloqueo y abajo el puerto para audífonos junto al ingreso USB-C y el único parlante del smartphone.

El arreglo rectangular del realme GT Master Edition | Fuente: RPP

En la tapa trasera se ubica el triple sistema de lentes, acomodados en un rectángulo que contrasta con el material de la tapa, y muy cerca del logo y la firma de Fukasawa. La textura le añade un agarre muy bueno, y es una superficie a la que podrás acostumbrarte sin problemas.

Realme GT Master Edition: Una pantalla chica y de buen brillo

El panel Súper AMOLED es luminoso y va bien para contenido multimedia | Fuente: RPP

Estamos ante un panel Super AMOLED de 6,43 pulgadas de tamaño y una tasa de refresco de hasta 120 hercios y DCI-P3 al 100% para la gama de color. Da gusto usar un panel más pequeño que el resto de la competencia, además que la falta de bordes curvos mejora el agarre en general.

El panel logra una tasa de refresco de hasta 120 hercios | Fuente: RPP

En este caso, el AMOLED permite añadir un sistema Always On Display que podemos personalizar, aunque mantiene limitaciones para interactuar con notificaciones. La calidad de color es muy buena, al igual que la respuesta táctil. El tema está en el protector sobre el panel, que se desprende muy rápido mientras usamos la navegación por gestos. Busca una más firme.

Realme GT Master Edition: Realme UI aun nos debe Android 12

Las credenciales de este Master Edition de realme | Fuente: RPP

Contamos con la versión 2.0, la misma que hemos repasado en otras reseñas de realme y que, afortunadamente, simplifica mucho de la navegación y asignación de funciones.

Podemos personalizar la animación de la huella dactilar sobre la pantalla | Fuente: RPP

Aquí un detalle. La actualización a Android 12 está en marcha, pero aún en beta pública de realme, y no quise instalarla para la prueba por esa condición. Sin embargo, señalo esto para que puedas, si gustas, acceder a esta versión a través del menú de actualización e iniciando sesión con tu cuenta. Nada complicado.

El paso de la multitarea es suave | Fuente: RPP

Más allá de eso, este realme UI tiene un salpicado de conceptos bajo BBK, la empresa madre de realme y sus “primas” Oppo y vivo. Ya hemos revisado ampliamente esta versión en otras reseñas, y casi todo se repite en este contexto.

Realme GT Master Edition: Qué falta hace un estabilizador de cámara

Lente macro (izquierda), gran angular (al centro) y principal de 64 MP (derecha) | Fuente: RPP

Estamos ante un trío de lentes soportado por el sensor principal de 64 MP, y acompañado por el ultrawide de 8 y el macro de 2 MP. A diferencia del modelo “Explorer”, esta versión GT Master no cuenta con el sensor IMX766, que añade estabilización óptica al lente principal. Y aquí se nota la ausencia de ese integrado, sobre todo en fotos a distancia. Eso, sin embargo, no quita el esmerado trabajo del 778G para el procesado de fotos en plano general. Tremendo.

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto a 2x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

A 10x la foto con buena luz todavía puede usarse | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático y primer plano | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

El problema se presenta cuando aplicamos un zoom de más alcance en las tomas, y es ahí en donde este GT Master Edition no da la talla. El lente gran angular va bien, pero requiere del empuje en el modo noche para no quedarse atrás. De hecho, en video este lente no puede registrar a 60 fps en ninguna modalidad de grabación.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular usando modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

La cámara delantera de 32 MP va muy bien y entrega un gran detalle, aunque de noche suele ser un poco irregular en contraste y manejo de luz.

Foto selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero en modo automático | Fuente: RPP

Foto selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Foto de noche con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero en modo automático | Fuente: RPP

De noche, el lente solía tener este tipo de ingreso de luz | Fuente: RPP

He tenido algunos problemas de sobreexposición con este lente, sobre todo con el uso de mascarillas | Fuente: RPP

Estamos ante un sistema de lentes que, si problemas, puede resultar eficiente en condiciones óptimas de luz. Mi problema es la falta de un sistema de grabación a 60 cuadros con el lente gran angular, ese ajuste que nos da la sensación de fluidez en un lente tipo "GoPro" que, en modelos de gama alta, se vuelve imprescindible.



Realme GT Master Edition: Suave... muy suave

Resultado obtenido por el GT Master Edition en Geek Bench 5 | Fuente: RPP

Estamos ante uno de los procesadores más balanceados del mercado: Snapdragon 778 5G. Con esto, realme no solo asegura varias condiciones de gestión con hardware de métrica alta, sino que también suaviza Android en uso. Esto, sumado a los 6GB de RAM - 3 más virtualizados - que vienen por defecto, nos dejan una buena experiencia en términos generales, muy similar a la que tuvimos con el Honor 50. De hecho, si bien el diseño es un elemento divisor, son equipos muy parecidos en performance.

Velocidad de descarga y subida con 5G de Claro | Fuente: RPP

En temas de conectividad, vamos bien en 5G y WiFi 6 y con buena estabilidad y adaptación a la cobertura. Nuestras métricas han sido positivas en ambas redes, mientras que en Bluetooth hemos tenido uno que otro sobresalto con sistemas TWS, aunque nada grave.

Solo contamos con un parlante en la parte inferior del equipo | Fuente: RPP

La multimedia nos tiene con ganas de un poco más, debido a la ausencia de un sistema estéreo y centralizando el audio en solo una salida que, valgan verdades, no solo satura a poco más del 75%, sino que también es muy fácil de cubrir accidentalmente.

El sensor de huellas es muy veloz | Fuente: RPP

El sensor de huellas anda bien, pero el desbloqueo facial es mucho más veloz para iniciar sesión con el equipo. No sé, hasta qué punto, esa velocidad compromete la seguridad biométrica, pero espero que haya varios candados. En concreto, tiene todo lo necesario para ser un smartphone sólido y balanceado, salvo por un detalle.

Realme GT Master Edition: Una autonomía que necesita ser más eficiente

El 'Super Dart charge' se incluye en este equipo con 65W | Fuente: RPP

En número, 4300 mAh dejó de ser una cifra grande en términos de autonomía, y este realme tiene mucha hambre de energía. Casi siempre llegaba al cargador a golpe de 4 o 5 de la tarde, debido a la predominancia de funciones como los 120 hercios en pantalla o el 5G.

Este es el abultado cargador que viene en el empaque | Fuente: RPP

Lo bueno es que realme nos quita y nos da. En este caso, añade un sistema de carga ultra rápida de 65W que ya demostró su eficiencia en otras reseñas, y que nos dota de batería llena en poco más de 32 minutos. No tenemos autonomía para todo el día, pero tenemos facilidad de carga.

Realme GT Master Edition ¿Vale la pena?

El equipo llega un poco tarde al mercado peruano, pero no deja de ser una buena opción | Fuente: RPP

Como el nombre, realmente quería que me gustara. En rendimiento, me da la sensación de ser muy similar al Honor 50, pero con recursos distintos. Con estas credenciales, hace 3 meses, hubiese sido uno de los más recomendados.

No es un mal equipo, pero siento que llega tarde a un punto de inflexión en el mercado local este 2022, con una gama media muy fuerte y a menor costo. Sin embargo, creo que es una tremenda opción para renovación por operadora. Llega de manera exclusiva con Claro y, si puedes obtenerlo a buen precio, es momento de hacerlo.

* Equipo cedido a préstamo por realme Perú desde el 17 de marzo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 2 199 soles, disponible con planes en la web de Claro.