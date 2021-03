Redes 5G NSA y SA. Cuando hablamos de estos términos, nos referimos a dos tipos de infraestructura: la “non stand alone” y la “stand alone”. En el caso de la NSA, hablamos de una solución que mantiene el núcleo de 4G y se soporta en esa red para mejorar la conectividad. Frente a la SA, que es independiente de la generación anterior, la NSA no requiere un despliegue mayor de nuevas antenas. La SA necesita una nueva infraestructura, pero aprovecha al máximo las bandas milimétricas debido al denso espacio que deben ocupar en términos de repetición. NSA no requiere tanta densidad de antenas, pero entrega experiencias similares a la 4.5G y no disminuyen la latencia tanto como la SA.