NIUSGEEK pone a prueba al poderoso teléfono gaming RedMagic 6 Pro | Fuente: RPP

Cuando probé el RedMagic 5S, me quedó claro el objetivo que busca este segmento: satisfacer la demanda de poder en usuarios que priorizan dinámicas más altas para procesos, juegos y tareas. Queda claro también que esta apuesta, más allá de obtener rendimientos espectaculares, no es integral y prescinde de detalles para optimizar “la experiencia”. Llega a mis manos este nuevo RedMagic 6 Pro y, para ser honestos, me queda más claro ese concepto, aunque las dudas recaen en otros puntos.

El nuevo diseño es más atrevido | Fuente: RPP

Estas son las especificaciones del RedMagic 6 Pro:

RED MAGIC 6 PRO TAMAÑO 169.9 x 77.2 x 9.7 mm PESO 220 g PANTALLA AMOLED 6.8" 1080 X 2340 20:9 165 Hz OS ANDROID 11 | RED MAGIC OS 4 CPU Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) GPU Adreno 660 ALMACENAMIENTO 128, 256, 512GB | UFS 3.1 RAM 12, 16 O 18GB LPDDR5 CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm 1/1.72", 0.8µm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm 1.12µm CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.0, 1.12µm MULTIMEDIA 32-bit/384kHz audio | parlantes estéreo SEGURIDAD Sensor de huellas bajo pantalla CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | USB-C 3.0 | GPS | NFC | BT 5.1 AUTONOMÍA 5050 mAh | Carga rápida de 65W con accesorio

El rediseño de la tapa trasera incluye dos tiras LED RGB | Fuente: RPP

Un teléfono con look futurista

Frente al diseño del modelo del año pasado, estamos ante algo más agresivo y con personalidad: una mezcla entre pierna de EVA-00 y Cyberpunk que se enriquece por las luces RGB. Sí, tiene luces RGB, más allá del tradicional logo en la parte inferior trasera. Vamos despacio, que hay mucho por detallar en este apartado, pues el 5S es soso frente a esta edición 2021.

Mantenemos el tradicional logo ojo de la marca, y arriba tenemos las dos tiras LED personalizables | Fuente: RPP

Mantenemos algunos elementos de la línea “RedMagic”, como el ducto de ventilación, el acceso directo al entorno “gaming” y los triggers. Lo que cambia es la ubicación de los botones, que ahora lleva al volumen al borde izquierdo y ocupado el espacio que antes era reservado para los pines en el 5S. Lo demás permanece casi intacto: puerto USB-C, entrada de audífonos y bandeja SIM.

La tapa trasera es otra. Atrás quedó el arreglo de vidrio esmerilado que le daba un tono suave a la espalda del 5S, para pasar a un concepto que mantienen la tira divisora con las letras “RedMagic”, el arreglo de lentes y el tradicional logo en rojo con luz. El diseño se complementa con líneas negras que dibujan contornos geométricos y se complementan con dos tiras RGB personalizables que sirven como LED notificador. Hermoso.

Los gatillos se ubican a los extremos del borde derecho, mientras que el ducto de aire tiene entrada y salida por ambos laterales | Fuente: RPP

No es un look que le guste a todos. Pero tiene una personalidad atractiva, que empareja lo que hemos visto con el ROG Phone de este año. No deja de ser precioso el acabado.

Un panel que aguanta TODO

La pantalla va bien con todo tipo de contenido | Fuente: RPP

165 hercios en una pantalla AMOLED Full HD es todo un espectáculo, Aquí, RedMagic ha puesto el mayor de los esmeros para optimizar la experiencia de toque y refresco de imagen. Además de esta alta tasa – variable desde los 60, 90 y 120, hasta los 165 -, tenemos un sensor de huellas bajo pantalla mejor ubicado.

El panel soporta 165 hercios de tasa de refresco | Fuente: RPP

En temas de brillo y calidad de imagen, es indiscutible lo bien que se ve todo. Nada raro, nada suelto, nada desbalanceado. A diferencia de otros equipos, aquí no tenemos un agujero en pantalla o notch. Todo va al borde que, frente al modelo del año 2020, es más pequeño y sigue alojando componentes.

El AOD es configurable | Fuente: RPP

En ángulos de visión y color, el panel es tremendo para juegos y multimedia | Fuente: RPP

Además de esta mayor extensión de pantalla, tenemos Always On Display configurable y con animaciones. Es tan PRO este panel, que incluye P3 y sRGB como perfiles de color, además del intenso, y el neutro. En verdad, la manera en que este panel reconoce los toques y reacciona es demencial.

El software me quitó la felicidad de la cara

Llevamos Android 11 en esta versión personalizada | Fuente: RPP

A ver. Vamos tomando calma con este punto específico porque RedMagic me mencionó que es una versión “casi final”. En este tiempo de prueba, recibí una sola actualización, centrada en la mejora integral del equipo. Vamos despacio con esto.

Podemos poersonalizar el color del ventilador externo y las tiras RGB | Fuente: RPP

Tenemos una versión muy personalizada de Android 11, llamada RedMagic 4.0, que reviste el menú de configuraciones y la barra de ajustes y notificaciones, además de añadir un perfil gaming ejecutado desde el slider del borde izquierdo. Ya habíamos hablado de este tema en la reseña del 5S.

Tenemos una mejor configuración del ventilador, pero hay algunos puntos innecesarios en el software | Fuente: RPP

Casi todos los errores de ese software están replicados aquí, y no han sido repasados. Puntos muertos como el de NEO AI, partes mal traducidas al español, y despliegue poco simple de las opciones son parte de esta dinámica. Hay cosas muy buenas, como los ajustes rápidos desde la barra de notificaciones para cambiar la tasa de refresco en el equipo y menús emergentes a los lados cuando juegas, pero hay muchos descuidos. RedMagic nos mencionó que aún están ajustando versiones, pero no he recibido muchas actualizaciones, así que tampoco es un tema de garantías.

Desde la barra de ajustes podemos acceder a la configuración de la pantalla | Fuente: RPP

Las opciones de cámara son tan abrumadoras como inútiles | Fuente: RPP

El software de cámara es para llorar, y lo quiero poner aparte porque pensé que RedMagic iba a poner un poco más de esmero. Simplemente la interfaz está mal distribuida, sin posibilidad de configurar el orden de las herramientas y sin equilibrar el uso de los distinto lentes.

El apartado gaming sigue siendo una delicia | Fuente: RPP

El software de juegos anda muy bien | Fuente: RPP

Podemos escoger el periférico para configurarlo afondo | Fuente: RPP

En el apartado de “gaming” vemos el cariño de RedMagic. Un software en modo galería que permite configurar todo tipo de condiciones, incluyendo la posición de los triggers en pantalla, las apps emergentes y el control de temperatura del procesador. Todo a un swipe.

La interfaz puede ser personalizada, pero no es compatible con otros launchers | Fuente: RPP

Un equipo como este es un todo terreno, pero tiene un serio cuello de botella en el software. Una pena que tanta potencia bruta no tenga una capa de Android stock o más fácil de usar. Tarea pendiente para RedMagic, pero para ayer.

Una oportunidad perdida en las cámaras

Este es el arreglo triple de cámaras en el RedMagic 6 Pro | Fuente: RPP

Ya he hecho catarsis con el software de cámara, pero aún me queda para hablar del hardware. Nos encontramos ante un calco del modelo 5S y con sus peculiares condiciones.

Foto con lente principal y HDR | Fuente: RPP

Foto con lente principal y HDR | Fuente: RPP

Foto con lente principal y HDR | Fuente: RPP

Foto con lente principial | Fuente: RPP

Foto con 3X de aumento | Fuente: RPP

Foto con 3X de aumento | Fuente: RPP

Foto con lente principal y HDR | Fuente: RPP

El lente de 64MP no es malo, pero esperaba un poco más de esta métrica y el procesamiento de imagen junto al Snapdragon 888. A veces, los “disparos fantasma” aparecen seguido, un tema que no debería tener un equipo de gama alta y tan veloz como este.

Foto con lente principial | Fuente: RPP

Los sensores adicionales carecen de detalle, y el lente gran angular no puede ser usado en la interfaz automática. RedMagic vuelve a cometer el error de añadirlo solo a la interfaz “Pro” y no permitir su uso en video. Dos años ya con esto.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto de noche con modo automático | Fuente: RPP

De noche, el disparo automático reduce mucho la velocidad de disparo para priorizar la luz | Fuente: RPP

Foto en modo nocturno. La distorsión es evidente | Fuente: RPP

El lente macro es pobre y carente de detalles. De hecho, toda la experiencia fotográfica lo es. De noche, la calidad empeora cuando aplicamos el “Modo Noche”, provocando imágenes irreales en profundidad y textura.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

El lente delantero es igual de irregular que el incluido en el 5S, y para video es más irregular todavía. Casi siempre prefería usar otro teléfono para historias, video conferencias o grabaciones veloces. Reitero, la idea de los teléfonos “gaming” es no darle tanto peso al apartado fotográfico. Además, para eso tenemos al 6R.

Potencia bruta de verdad

El score de GeekBench del RedMagic 5S es 908 y 3237 | Fuente: RPP

Es un monstruo. No voy a entrar en vueltas con este punto, y la métrica de Geekbench avala este argumento en todos los aspectos. Abre todo como debe abrir, es muy dinámico por la tasa de refresco en pantalla y la RAM bajo el chasis. Lo tiene todo para destacar sin problemas.

El setup de Genshin Impact | Fuente: RPP

Para juegos, los triggers son muy cómodos de pulsar y podemos calibrar su sensibilidad. Probando Gesnhin Impact, te das cuenta de que el equipo realmente entrega todo lo que tiene para mejorar el performance.

Podemos ajustar los triggers en pantalla | Fuente: RPP

En temas de conectividad, hay algunos detalles. La homologación para 5G en Perú no está habilitada en este producto de reseña, por lo que las pruebas en Speedtest no mostraban eficientemente la red en la que estaba. Con el sistema WiFi 6 que tengo en casa, la conectividad era realmente estable, y el emparejamiento Bluetooth anduvo bien en todo momento.

Mii promedio de conexión en 4G | Fuente: RPP

La calidad del audio es tremenda, y toda la experiencia multimedia va muy bien. La combinación de panel AMOLED a 165 hercios, parlantes estéreo y unos extremos anchos para el agarre permiten largas jornadas de juego y visionado.

El sensor de huellas se ubica un poco más arriba que en el modelo anterior | Fuente: RPP

El sensor de huellas está un poco más arriba que en el modelo 5S y resulta más cómodo, aunque me parecen que van a la misma velocidad – ambos son muy rápidos – y destraban el equipo sin mayor problema. El desbloqueo facial permite añadir una pantalla luminosa para que pueda reconocer el rostro en condiciones lumínicas desfavorables.

Asi luce el sistema del RedMagic 5S frente al del 6 Pro | Fuente: RPP

Punto aparte el sistema de enfriamiento. Ya lo habíamos probado en el modelo anterior, pero ahora es un poco más veloz y mantiene el mismo nivel de ruido cuando se activa. Lo bueno es que el equipo logra mantenerse a buena temperatura con este tratamiento.

Lo malo de este sistema es que el conector USB-C del borde inferior del redmagic 6 Pro entorpece el agarre un poco

Ya si vemos el ventilador externo, nos encontramos con algo más grande y potente que la generación anterior, además de tener RGB en ambas hélices. Si bien absorbe la energía desde el propio smartphone, a diferencia de la versión del año pasado, podemos configurar cada etapa del periférico: intensidad de las hélices, color, secuencia de color, y hasta el firmware. ¿Vale la pena tenerlo? Sí, porque deja literalmente “helado” el equipo. Reduce y disipa todo el calor que el procesador desprende. Tremendo trabajo.

Una autonomía más estable

Mediante el puerto USB-C tenemos compatibilidad con 67W de carga, pero con cargador adquirido por separado | Fuente: RPP

Sus 5050 mAh han servido para darle independencia promedio en todo momento y más allá del día, aunque esto podría variar con juegos como Genshin Impact o procesos de enfriamiento demandantes - y mucho -, además de poner en todo momento la pantalla a 165 hercios.

El sistema de luces adicional, la ventilación interna y el extremo modo de juegos tienen un impacto directo en la autonomía | Fuente: RPP

La carga prometida anduvo bien, pues tenemos la posibilidad de llegar hasta los 33W con el cargador que viene en la caja y hasta 67W con uno que soporte esa velocidad. Sin embargo, con un sistema de carga de 25 estuve más que sobrado para el día.

Así cae el consumo cuando jugamos | Fuente: RPP

Estas son nuestras pruebas de autonomía con 165, 120 y 90 hercios | Fuente: RPP

Frente a la generación anterior, este RedMagic 6 Pro mejora en temas de consistencia y autonomía. Ya con el uso del ventilador y juegos más intensos, sí vemos una reducción más intensa, aunque tampoco para preocuparse.

¿Vale la pena?

Es un equipo con una experiencia dispar: gran hardware y pobre software | Fuente: RPP

Yo iría con cuidado. En términos generales, hablamos de la experiencia más intensa en el mercado Android, pero esas inconsistencias en el software, la homologación y el pobre rendimiento de las cámaras no me jalan demasiado.

Frente al modelo previo, el salto en diseño es evidente | Fuente: RPP

Es por eso que hablaba de un “nicho” con este dispositivo. SI lo tuyo es coger el teléfono para jugar y pasar entre apps como si manejaras un Ferrari escapando de mafiosos rusos con una maleta repleta de dólares, compra este RedMagic. Si lo tuyo es productividad, videollamadas y temas que requieren uso de la cámara, no es lo que deberías tener en la mano.

No es un diseño para todos | Fuente: RPP

Me atrapó el diseño, me cautivó la velocidad, me impresionó la pantalla y me adapté a la autonomía. Sin embargo, me decepcionó la cámara y me preocupan los pocos saltos que ha dado RedMagic en temas de desarrollo de software. Es la experiencia más alta a un costo reducido, pero hubo algunos sacrificios. Si lo quieres, ve por él.

* Equipo cedido a préstamo por RedMagic Internacional desde el 5 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio de venta: 699 dólares.