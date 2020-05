Así luciría el módulo de cámara en los nuevos Note 20 | Fuente: Onleaks - Pigtou

Desde su aparición en 2011, la línea “Note” de teléfonos Samsung ha sabido ganarse a pulso el respaldo de usuarios y la comunidad internacional. Pese a todo, el antiguo gran “phablet” de la marca fue mimetizándose con la tendencia del mercado móvil y, desde 2019, tenemos dos opciones bajo el mismo modelo. Este 2020, la marca surcoreana mantendrá la dupla de equipos para esta temporada, que ya comenzaron a aparecer en filtraciones como parte de la rutina informativa.

El Note 20 y el Note 20 Plus han comenzado a mostrar algunas curvas a través de un render desarrollado por el sitio “Pigtou”. En esta nota, el medio señala que los equipos pierden casi toda la curva lateral en la pantalla para mejorar el agarre en ambos modelos.

Los rumores apuntan a un Note 20 tradicional de 6,7 pulgadas en una relación de aspecto ligeramente más ancha que la del S20 actual. Para el modelo Note 20 Plus (no hay información sobre un “Ultra”, y parece que lo vamos descartando) se reserva un panel de 6,9 pulgadas y un menor grosor que el hermano más pequeño (8,5mm para el Note 20 y 7,6mm para el modelo Plus).

La base del Note 20 de Samsung cambia de lado el S-Pen | Fuente: Pigtou

En esta generación de smartphones se espera la inclusión de una tasa de refresco de 120Hz en las pantallas, una implementación llamativa en el S20 actual. Para manejar la eficiencia energética, los surcoreanos podrían echar mano de la tecnología LPTO, que reduce automáticamente la tasa de refresco a grados mínimos cuando el equipo no está en uso, y cuya implementación también ha sido mencionada para el nuevo iPhone 2020.

Otro de los puntos relevantes de la filtración es la actual posición de los botones de volumen y bloqueo, asignados al lado derecho del panel. Además de esta diferencia frente al note 10 Plus del año pasado, la cavidad para el S-Pen parece cambiar al lado izquierdo en esta reciente filtración, una nueva ubicación ante la ausencia del puerto para audífonos.

El procesador que Samsung destinará para esta saga sería el Exynos 992, un chipset de 6 nanómetros y que mejoraría, frente al actual 990, la potencia gráfica y la eficiencia energética.

Este año, y tras la aparición de los S20 en febrero, la línea Note implementará algunas condiciones muy similares en las cámaras. De acuerdo con el sitio Joins, ambos equipos llevarán una combinación de triple cámara con especificaciones distintas y enfoque láser en ambas variantes.

Así luciría el Note 20 de Samsung | Fuente: Pigtou

Para el Note 20, Samsung se anima por un sensor de 12 MP con lente angular como principal, un posible teleobjetivo con 64 MP para fotos a distancia con tecnología “Tetracell”, un sistema de arreglo que le permite al equipo incorporar en un solo pixel la información de 4 pixeles para darle más detalle al resultado. El tercer lente será un gran angular con sensor de 12 MP.

Para el Note 20 Plus, el arreglo de cámaras incluiría el nuevo sensor de 108 MP como principal, junto a una cámara telefoto y un gran angular de 12 MP cada uno.

Estos equipos están programados, en base a la tradición de Samsung, para agosto. Sin embargo, no hay anuncio oficial acerca de su llegada ni tampoco una declaración de la empresa sobre un cambio de fecha o la modalidad de evento virtual, debido a la pandemia de COVID-19.