NIUSGEEK tiene a prueba al S20 Ultra, el poderoso gama alta de Samsung | Fuente: RPP

Ningún equipo es tan bueno como la publicidad que lo antecede ni tan malo como la opinión nefasta de un “fanboy” adverso. En ese enorme universo que vive entre esas dos condiciones, cada equipo tiene un encanto y una maldición, cualidades con las que va a tener que convivir hasta que la obsolescencia programada lo alcance y provoque su jubilación. Un equipo como éste podría estar lejos de esa fecha de caducidad, pero sus beneficios y maldiciones van a ser compañeros inseparables durante su permanencia en el mercado. El hermano mayor de esta nueva generación de equipos tiene cualidades y maldiciones muy marcadas, pero eso es parte de la enorme identidad que posee.

Desde su presentación en San Francisco, he tenido este equipo en mi bolsillo como dispositivo principal, y tras tres semanas de uso, puedo compartir mi relación con él. Esta es la opinión de NIUSGEEK sobre el Samsung Galaxy S20 Ultra.

Antes de seguir, solo quiero dejar algo en claro. El software y gran parte del funcionamiento reseñado en este post es bajo la versión que tenemos disponible hasta la fecha de publicación de la reseña. Hay algunos errores y comportamientos sorpresivos, pero es de esperar en un proceso de implementación que debería ser óptimo cuando el equipo sea ofrecido en tiendas. Estas son sus credenciales:

Un diseño no apto para todos

Estamos ante un equipo realmente grande | Fuente: RPP

A la mano, el S20 Ultra se juega muchos riesgos. Para empezar, hablamos de un smartphone de 222 gramos de peso y con proporciones nada cómodas. Frente a la versión “Plus”, esta “Ultra” sí requiere otro adiestramiento.

Samsung eliminó el puerto para audífonos en el S20 Ultra | Fuente: RPP

Tal como ocurrió con el Note 10 Plus, Samsung retiró el botón exclusivo de Bixby y virtualizó su presencia a toques configurados en el de bloqueo. Fuera de eso, el borde de aluminio es más curvo que el Note de 2019, pero la curva de la pantalla es mucho más corta y menos pronunciada.

Los botones se concentran al lado derecho de la pantalla | Fuente: RPP

En esta versión, Samsung decide quitar el puerto para audífonos que trajo el S10 Plus, y es en este punto en donde comenzaré a decir: “¡deja de quejarte, hace cinco años te avisaron que se iba el puerto!”. Sin embargo, el S20 Ultra trae unos audífonos AKG en la caja que pueden usarse en el puerto USB-C, así que tampoco es tan grave.

Así luce el imponente arreglo de cámaras del S20 Ultra | Fuente: RPP

Ya cuando volteamos el equipo es que la palabra “Ultra” obtiene sentido. La enorme configuración de lentes destaca desde lejos, contrastando con la tapa trasera austera en diseño. Creo que Samsung optó por colores muy oscuros para reducir la importancia a los lentes a primera vista, pues los tonos disponibles para el equipo no permiten que el arreglo negro destaque.

Fuera del arreglo de cámaras, el diseño es sobrio y simple | Fuente: RPP

Me hubiera gustado un color más atrevido, algo más cercano al “Aura Glow” del 2019, pero no lo tenemos aquí, y solo tenemos un tono de uniforme escolar peruano. Lo demás es el refuerzo de lo “premium”: bordes de aluminio, Gorilla Glass 6 en ambas tapas, protección IP68 y una mica que cubre la pantalla de rayones. Un monolito precioso que esconde mucha tecnología bajo el chasis.

Aun es posible sostenerlo con una mano, pero forzando un poco el agarre | Fuente: RPP

Es lo más cercano a un tanque, en temas de construcción y belleza. Samsung ha sabido darle espacio a todo, y empuja todo el potencial en construcción. Reitero mi pena por la falta de colores, pero es lo que hay.

Imagen versus esfuerzo

El panel AMOLED tiene una resolución dinámica | Fuente: RPP

¿Te acuerdas de que siempre digo lo mismo sobre las pantallas de Samsung? Pues esta es mejor. Tenemos un glorioso panel de 6,9 pulgadas que puede alcanzar resoluciones de hasta 3200 x 1440 pixeles y logra ser, según DisplayMate, la mejor pantalla del mercado actualmente. Bueno, hasta que salga el Note 20.

¿Puedes ver contenido bajo el sol? Yo creo que sí | Fuente: RPP

De acuerdo con esta evaluación, el equipo es capaz de entregar hasta 1342 nits de brillo, un 10% más que el S10. Y se nota. Es una pantalla realmente luminosa y con unos niveles increíbles de negro. Incluso su tono mínimo es realmente cómodo de noche.

La pantalla AMOLED es la mejor del mercado, de acuerdo con DisplayMate | Fuente: RPP

La gran novedad de esta pantalla es la tasa de refresco. En los últimos años ha sido casi inconsciente la adopción de pantallas con tasa de refresco de 60 hercios, el estándar de las pantallas hoy con la que podemos ver el contenido de nuestras apps. En concreto, cada segundo la pantalla actualiza el contenido sesenta veces, y eso permite que las animaciones se vean un poco más fluidas. Antes, con 30 hercios, las animaciones lucían toscas y carentes de vida, lo que impactaba en cómo apreciábamos la velocidad de una interfaz.

Sin embargo, el 2019 comenzó una fascinación por tasas más altas de refresco, y equipos como el OnePlus 7 Pro y el ASUS ROG Phone II fueron los primeros en demostrar las ventajas de esta tecnología con tasas de 90 hercios.

Este nuevo panel de Samsung puede incrementar su tasa de refresco hasta los 120 hercios | Fuente: RPP

Este año, Samsung ha decidido aumentar la tasa de refresco a 120, el doble de la velocidad a la que vemos el desplazamiento de contenidos y mejorar lo que tenemos en los modelos de 90. Se nota, y mucho. Todo se ve mucho más fluido, más suave, casi como un chicle, y en un panel de esa calidad se luce. Pese al entusiasmo, viene una de las maldiciones del equipo: decidir.

Podemos configurar la resolución en el menú "Pantalla" | Fuente: RPP

Opción 1: Poner los 120 hercios. Podrás disfrutar de animaciones tremendas a una veloz tasa de refresco. Sin embargo, la autonomía es impactada dramáticamente. En esta opción, solo podrás escoger la resolución basada en 1080p.

Opción 2: Forzar la resolución hasta 1440p. La calidad de la pantalla será extraordinaria en detalle, pero no podrás acceder a los 120 hercios. Sólo podrás tener 60.

Opción 3: Mantenerte en 60 a 1080p. La batería lo agradecerá, pero no vale la pena pagar 1400 dólares por un equipo que integra esta tecnología y no querer usarla por decisión propia.

Como ves, no lo puedes tener todo. Y esa es la maldición que acompañará al mejor panel del mercado durante su existencia: tener todo en un equipo, pero no usarlo todo al mismo tiempo.

One UI 2: pequeños retoques para una gran experiencia

El equipo lleva Android 10 y la versión One UI 2.1 | Fuente: RPP

Con la llegada de Android 10, Samsung ha logrado añadir varias ventajas a One UI, su capa de personalización. Un Bixby más mesurado y útil, un sistema de gestos más cercano a las líneas de Google y una velocidad tremenda de proceso son los mejores atributos en un smartphone que hace todo sin sufrir.

De más está decir que la enorme cantidad de partners que trabajan con Samsung garantizan una vasta compatibilidad con diferentes serivcios de manera nativa: Conexión con tu PC gracias a Microsoft, Duo a gran calidad gracias a Google, HDR10+ gracias a Netflix, Spotify a un solo toque gracias a Spotify. El respaldo a Samsung es una buena señal.

Game Boost mejora el rendimiento del equipo y optimiza el hardware | Fuente: RPP

Si bien es un equipo que no cuenta con la enorme carga de software que su primo con S-Pen, el S20 tiene algunos detalles, fuera del muy buen Game Boost para juegos, su clásica pantalla Edge para extras y el Always On Display mejorado para notificaciones.

El S20 Ultra incorpora un boost de imagen con soporte para YouTube y Netflix | Fuente: RPP

Una de las funciones que debes descubrir es la mejora de contenidos en varios sentidos. Además de la opción para mejorar los videos, contamos con un sistema de control de audio que se adapta a las frecuencias que tus oídos registran de manera natural.

Un rápido examen permite adaptar el audio del S20 Ultra a tus oídos | Fuente: RPP

Otro tema es Quick Share, la opción que nos permite compartir archivos al estilo “Airdrop” de Apple y que es compatible con los nuevos S20. Durante la presentación en San Francisco, Samsung señaló que podrían trasladar esta función a versiones anteriores de S y Note. Ojalá.

Cámaras tatuadas

El arreglo de cámaras sobresale del diseño | Fuente: RPP

Cuando te llamas “Ultra”, tus especificaciones deben serlo. En este caso, Samsung hace gala de sus números y se tatúa bajo el ENORME arreglo de cámaras “Space Zoom 100X”. A diferencia de otras marcas, que apelan al número de pixeles, los surcoreanos le dan utilidad real al dato: 100 veces más grande lo que verás al frente. ¿Lo cumple? SÍ y no.

La teoría del "Space Zoom" | Fuente: RPP

Un lente de 108 MP tiene la capacidad para entregar fotos de gran calidad, pero Samsung ha ido más allá con esto y añade dos procesos. El primero es el “nona-binning”, que agrupa los pixeles en nodos de 9 y luego los reproduce como si fuesen uno solo, añadiendo la calidad de cada grupo. Este sistema es ideal para las fotos en bajas condiciones de luz. El otro proceso es el “Re-Mosaic”, un algoritmo capaz de agrupar pixeles por color para gestionar un patrón RGB para resaltar el color.

Samsung reagrupa los pixeles en el S20 Ultra | Fuente: RPP

Para completar el esquema, el Ultra es el único equipo de esta nueva generación de S20 que incorpora un “Folded Lens”, un prisma alojado bajo el cuadrado que permite un juego de lentes adicional. Recordemos que el espacio es esencial en equipos de este grosor, y no se puede usar distancia focal entre lentes para hacer un zoom óptico. El prisma, un sistema que ya vimos en el P30 Pro de Huawei, permite ocupar ese espacio con un sistema que pueda tener más espacio para trabajar y enfocar.

Así luce el lente prismático del S20 Ultra | Fuente: RPP

Ok, hasta acá la explicación de Samsung. ¿Esto realmente funciona? Recuerda que esta reseña está basada en un software que no será el final para el S20 Ultra.

Profundidad de campo notable en zoom a 3X | Fuente: RPP

Disparo con poca luz a distancia corta para medir enfoque | Fuente: RPP

Modo retrato con lente principal | Fuente: RPP

Funciona en baja luz. Y obtiene, sin duda, un resultado fantástico. Cuando disparamos de noche, a veces tenemos unos barridos a causa del post processing que realiza el equipo al renderizar la foto, pero el balance de luz es menos intenso que otras marcas. No es el Google Pixel, pero para allá va. Lo bueno es que podemos usar todos los lentes en esa opción, a diferencia del iPhone 11. ¿Bonus? La cámara delantera también tiene modo nocturno.

Modo noche en el gran angular | Fuente: RPP

Gran angular en modo nocturno | Fuente: RPP

Modo noche con el gran angular y objetos en movimiento | Fuente: RPP

Foto en modo noche con el lente principal | Fuente: RPP

Fotos con mucho color. Sí, el resultado destaca. La capacidad del equipo para obtener el tono exacto en todas las cámaras es fenomenal. La ciencia de color que Samsung desarrolla en su sensor sigue mejorando. Incluso, el tamaño del señor permite un desenfoque natural muy bonito, sin necesidad de apelar al asistente.

El sistema de zoom en la interfaz de cámara se ha vuelto realmente fluido | Fuente: RPP

Gran angular con luz interior y luz de día a través de la ventana | Fuente: RPP

Gran angular con luz artificial | Fuente: RPP

La cámara delantera merece tu respeto. Es, quizás, el mejor sensor que Samsung le haya puesto a un teléfono en la historia, específicamente en la parte delantera. Enfoca, tiene modo noche, tiene un ángulo mayor, sus colores son precisos, graba en 4K. Lo tiene todo.

El sensor de 40 MP de la cámara delantera es una belleza | Fuente: RPP

El selfie tiene compatibilidad con el Modo Oscuro | Fuente: RPP

El lente incrementa el espacio para fotos grupales | Fuente: RPP

Selfie con Modo Retrato graduado en post | Fuente: RPP

El Modo Retrato incrementa el desenfoque con IA | Fuente: RPP

Foto selfie en modo retrato | Fuente: RPP

El video es sobresaliente hasta 4K a 60 fps. Si bien este equipo tiene la capacidad para grabar en 8K a 24fps, el resultado no es el mejor y perdemos estabilización y juego de lentes. Lo mejor que tenemos, y que podemos editar sin problemas, es la grabación a 4K 60fps y el “Super Steady”, la capacidad de mantener estabilizado el video a esa resolución y con el lente gran angular.

Este equipo es capaz de registrar video en 8K a 24fbp | Fuente: RPP

Cambiar de lente mientras grabamos. Ojo que no solo podemos permutar entre el lente trasero y el delantero sin interrumpir la grabación. Esto funciona como Instagram Stories, cambiando de cámara en el momento que necesites. El resultado es muy fluido, aunque come un poco de los cuadros en la transición. Pero es una gran idea que necesita ajustar detalles.

Hasta 30X de zoom. Si bien tenemos la posibilidad de llegar a 100X, realmente no es un producto que podamos usar. Es más para identificar objetos a distancia que para obtener la misma calidad de foto a 10X o 20X. A partir de 20X, el sensor comienza a recortar la imagen y a degradar la calidad. Lo mejor es tomar la foto en 30X y recortar en post lo que necesitamos ver. De 30X hacia atrás, el resultado es maravilloso.

Zoom de 10X en modo normal | Fuente: RPP

Zoom de 10X en modo noche | Fuente: RPP

Zoom de 5X en modo noche | Fuente: RPP

“Single Take” necesita otra estrategia. Samsung añade un modo “Single Take” para que podamos capturar un momento completo en video, y el equipo pueda obtener las mejores tomas de ese corto para compartir en redes sociales. De esa manera, tú solo registras un momento, y el algoritmo escoge el filtro, la secuencia, el gif y hasta la música del momento capturado. ¿Sirve? Sí. ¿Lo vas a usar siempre? No. Lo segundo ocurre porque es una sección, y no un soporte que el equipo decida por defecto. Creo que, tal como ocurre con el modo “Live” de iPhone, esta función podría convertirse en relevante.

Single Take usa Inteligencia Artificial para sugerir las mejores tomas de un momento capturado | Fuente: RPP

No dudo del esfuerzo de Samsung por dinamizar la gestión en software de este integrado, pero me preocupa que el 100X genere falsas expectativas en el usuario final y que eso sea un elemento distractor de la real potencia del equipo a nivel integral. Ponerle 100X de zoom a una cámara como inscripción fija es atrevido, y es lo que aplaudo de Samsung. Sin embargo, hablamos de un equipo de 1400 dólares que dice 100X de zoom y no lo hace de manera óptima ni en 50X. Hay mucho por trabajar en una idea que Samsung ha creado sola, para una solución que nadie pidió. Ya depende de ellos resolver este detalle.

Lo más “Ultra” en rendimiento

No hablamos de poca cosa en ningún momento, y este S20 Ultra es el retrato del momento tecnológico que vivimos. Si le sumamos los 120 hercios de refresco a los 12 GB de RAM y el Exynos 990, no hay quien pueda parar su potencial.

Para juegos, el S20 Ultra es ideal | Fuente: RPP

En ubicación, el equipo responde muy bien, con un tiempo de respuesta mínimo para la geolocalización. El flujo de datos es tremendo, ya sea para la rápida recepción de WiFi, como para el cambio de sistema de VoWiFi, VoLTE y el uso de 4G.

Sometimos a estrés al equipo y así reaccionó al test | Fuente: RPP

Esta versión de prueba que hemos obtenido es 5G, pero deshabilitamos esta opción ante la ausencia de un servicio a nivel comercial en Perú. La calidad de las llamadas es buena, pero debes buscar el “sweet spot” debido al delgado borde.

La experiencia de consumo multimedia en este equipo es lo más TOP hasta el momento | Fuente: RPP

Si hay una cualidad en la que el S20 Ultra deja en ridículo al resto es en la multimedia. La calidad de la pantalla, la inclusión de Dolby, el software para optimizar tu audición, el boost de color compatible con Netflix y YouTube, la integración de Bixby con Spotify, el emparejamiento veloz de periféricos bluetooth, el soporte de caja para Smart Things – mi QLED lo agradece, por cierto -, sus 128Gb expandibles por microSD, su potente sonido estéreo en las bocinas. Lo tiene todo. Lo único que reprocho es la falta de radio FM. Nada más.

El apartado "Crpeta segura" permite el uso de un PIN y tu huella dactilar | Fuente: RPP

En temas de seguridad, KNOX se enraíza en el equipo para proteger nuestros datos y creando carpetas seguras para nuestros archivos. El sensor de huellas funciona bien, pero no es lo más rápido que vas a encontrar. El reconocimiento facial anda bien y nos lleva rápido al escritorio.

El sensor de huellas va bien, pero no tan rápido | Fuente: RPP

Para juegos, ni un solo hipo. Incluso he tenido Airline Commander y Pokémon GO en segundo plano juntos, y he podido abrir los dos en donde dejé la actividad. La administración de la memoria es formidable. Lo tiene todo. Es un equipo que no te va a decepcionar en rendimiento.

Mi dilema con la batería

5000 mAh, carga rápida y todos los beneficios de la gama alta bajo el chasis del S20 Ultra | Fuente: RPP

Las reseñas son experiencias personales que, por la experiencia al convivir con varios equipos, termina teniendo sustento en función a la casuística. Para muchos, la batería del equipo ha funcionado de manera formidable, superando por mucho lo que trajo el S10 Plus. Para mí, es un “meh+”, en donde tengo vida útil, pero con concesiones.

Desconecto el equipo a las 6:20 y llegaba a casa con 25 a 20% de energía, pero debía encontrar un cargador a las 5 de la tarde cuando usaba el panel a 120 hercios. Un resultado similar encontraba al usar la resolución más alta.

Luego de la primera actualización, el S20 Ultra me permitía llegar a 35% como máximo en la misma rutina. Si bien no es mucho, por lo menos era suficiente para tener hasta 5 horas de pantalla.

La carga reversible permite cargar hasta otros smartphones a 9 W | Fuente: RPP

Hacemos un check aprobatorio en la carga rápida y la carga rápida inalámbrica. Por encima de eso, la carga reversible se mantiene a buen nivel y los Galaxy Buds+ cargan sin complicaciones.

Hay un detalle sobre el software que quiero compartir. A diferencia de otros registros, Samsung incorpora un repaso de uso por semana. Así podemos consultar las métricas obtenidas con la batería de 5000 mAh a lo largo de los días.

Samsung administra así la información del consumo energético | Fuente: RPP

Es un equipo que siento detrás de la promesa de 5000 mAh, pero hay que entender que la exigencia de una review es muy distinta a la de un usuario promedio. Benchmark, juegos, fotos, video, pantalla, cambio de resolución, procesos internos. Todo le resta energía. Un gran equipo requiere una gran autonomía y en este caso es solvente, pero no extraordinaria.

¿Vale la pena?

Es un equipo realmente potente, pero debe convivir con sus propias decisiones | Fuente: RPP

Mi duda no va por ahí. Es un equipo completo, solvente, atrevido. Pero aun no sé si sea, realmente, el rey de los nuevos S20. Por curiosidad, espero meterle mano a un S20 Plus y conocer la distancia que separa a ambos y, finalmente, saber si extrañaré las cualidades de este titán.

Toda la gama S20 se encuentra en preventa en Perú | Fuente: RPP

Vas a una compra segura y sin remordimientos de ninguna clase. Es un equipo que te entrega todo, y un ejemplo de que Samsung realmente te da todo en este hardware. Creo que aun podemos decir que es el smartphone por vencer este año. No hay otro como él.

* Equipo cedido por Samsung desde el 13 de febrero de 2020 hasta la publicación de la reseña

Estos son los precios en preventa y los regalos que se añaden a la compra de los equipos en Perú, a través de la tienda online de Samsung:

Galaxy S20 de 8GB de RAM y 128 de almacenamiento interno a 3499 soles con un Clear View Cover de regalo.

Galaxy S20+ de 8GB de RAM y 128 de almacenamiento interno a 3999 soles con Galaxy Buds+ de regalo

Galaxy S20 Ultra de 12GB de RAM y 128 de almacenamiento interno a 4999 soles con Galaxy Buds+ de regalo.