NIUSGEEK ya tiene a prueba al Samsung Galaxy Z Flip | Fuente: RPP

Tras la presentación del Samsung Galaxy S20 Ultra, los ojos del mundo se posicionaron sobre el Z Flip, un smartphone de pantalla plegable con otro tipo de desarrollo: en lugar de extenderse en formato Tablet, es capaz de reducir su tamaño a la mitad del espacio que ocupa un teléfono hoy. Durante algunos meses, y tras probar al poderoso S20 Ultra, esperábamos pacientemente a este equipo para su llegada a Perú. Hoy, NIUSGEEK le mete mano de manera exclusiva a este Z Flip, el primero de su generación.

Así luce el Z Flip plegado | Fuente: RPP

El equipo cuenta con una pantalla plegable de 6,7 pulgadas, pero se reduce a la mitad cuando lo cerramos. Es realmente práctico para usarlo con una mano, aunque debo decir que prefiero usarlo con dos por seguridad.

En la bisagra tenemos el logo de Samsung, y la pantalla es FullHD+ compatible con HDR10+ | Fuente: RPP

En la tapa superior tenemos una pantalla de 1,1 pulgadas Super AMOLED para notificaciones y uso de la cámara con el equipo cerrado.

El pequeño panel notifica sobre la llegada de apps y sirve como visor para fotos | Fuente: RPP

Justo al lado de la pantalla tenemos un doble sensor de cámaras de 12MP con distinto campo de visión: un angular de 1.8 y un gran angular de 2.2. El equipo puede grabar hasta en 4K a 30fps, pero podemos usar esas mismas cámaras para tomar fotos con el equipo cerrado.

La bisagra cuenta con un sistema de barrido de partículas en su interior, pero deja un bache casi imperceptible al pasar el dedo por encima | Fuente: RPP

Al abrir el panel nos encontramos con este AMOLED de vidrio protegido por plástico. Sí, conocemos el debate originado por esta tecnología y lo comentamos acá, pero igual debajo de esta protección hay vidrio. Eso sí, al encender el equipo, Samsung te dará indicaciones de uso en las que menciona que no debes presionar demasiado el dedo sobre el panel o ponerle la uña encima. Si quieres hacerlo, hazlo. Es tu dinero, pero también tu culpa si malogras el panel.

La bisagra del equipo permite que el panel se mantenga abierto en distintas posiciones | Fuente: RPP

La otra gran duda era la parte de la pantalla en donde descansa la bisagra. Sí, está. No es molesta para el dedo, y lo que realmente he notado es que casi siempre usamos la parte baja del panel para usar todo con One UI, así que no hay mucho drama sobre eso. Si eres de los que termina con alguien por ver un lunar en el hombro, pues este teléfono no es para ti.

El equipo puede colocarse sobre la mesa para visualización horizontal | Fuente: RPP

Corre con Android 10 bajo ONE UI 2, pero tiene ciertas condiciones únicas para dar soporte al esquema de “pantalla partida” en una sola. Por ejemplo, la aplicación de fotografía puede adaptarse al quiebre sin problemas.

La aplicación de cámara se adapta a este sistema de pantalla plegable | Fuente: RPP

Al lado derecho, descansa el sensor de huellas justo debajo de los controles de volumen. Es un punto cómodo, y me recuerda mucho a lo que Samsung hizo con el S10e, un smartphone que realmente valer la pena conseguir incluso hoy.

El equipo carga por USB-C y tambiérn cuenta con carga inalámbrica y carga reversible | Fuente: RPP

Tenemos carga inalámbrica y carga reversible, así que no nos preocuparemos tanto si contamos con cargadores sobre la mesa para los 3300 mAh del equipo. El hándicap del Z Flip seguramente serán los 15 W de carga con cable, algo inferior a los niveles de carga que logramos con la gama alta de los surcoreanos este año.

Ya te contaremos más detalles de este nuevo equipo que llega m,uy pronto al Perú | Fuente: RPP

Aun estamos en luna de miel, así que no te pierdas de la review final que ya estamos desarrollando. Deja tus dudas y consultas sobre el equipo en mi cuenta de Twitter @jevedel.