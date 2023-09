Reseña del Samsung Galaxy Z Flip5: el rey de los plegables responde con buenas condiciones

En el 2020, Samsung anunció su primer plegable Z Flip y logró ponerse delante de las demás constructoras que, si bien habían anunciado modelos previamente, no pudieron competir con la disponibilidad global ni la renovación anual de este equipo. Tras cuatro generaciones en las que el producto ha venido madurando, el Z Flip5 llega a mis manos evidenciando por qué es el rival por vencer cada año. Sin embargo, este año es especial por los estupendos rivales en el sector, como el recientemente reseñado Moto Razr 40 Ultra. He tenido la oportunidad de estar con ambos equipos en el bolsillo, y finalmente puedo responder a la eterna pregunta de esta sección: ¿Vale la pena ir por el Z Flip5 de Samsung? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5: especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5 DIMENSIONES 165 x 71.9 x x 6.9mm | 85.1 x 71.9 x 15.1 mm | 187 gramos PANTALLA INTERNA AMOLED Dinámico 2X plegable 6,7" 1080 x 2640 | 120Hz | 1750 nits PANTALLA EXTERNA SuperAMOLED 3,4" 720 x 748 Gorilla Glass Victus 2 | 60 Hz OS Android 13, One UI 5.1.1 CPU Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) GPU | RAM Adreno 740 | 8GB ALMACENAMIENTO 256 o 512 GB | UFS 4.0 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 12 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS CÁMARA UGA 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm CÁMARA SELFIE 10 MP, f/2.2, 23mm, 1.22µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6e | GPS | NFC | USB-C 3.2 | BT 5.3 | SmartThings MULTIMEDIA Parlantes estéreo | HDR10+ | 32-bit/384kHz audio SEGURIDAD Sensor de huella lateral | Desbloqueo facial | KNOX | IPX8 AUTONOMÍA 3700 mAh | 25W | 15W inalámbricos | 4.5 reversa

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5: Diseño robusto

Nos encontramos con un equipo robusto y un poco más compacto, de bordes planos y consolidando una evolución de lo que ya habíamos visto en el modelo del año pasado. En este caso, sin embargo, no podemos negar la capacidad de respuesta de Samsung frente a la competencia, que aprovechó el último año para evidenciar las carencias de la versión 2022 en el frontal. Es bueno ver que Samsung responde, y lo hace acorde a la altura de la marca.

Es aquí en donde quiero detallar tres elementos que, de todas maneras, deberíamos considerar si hablamos de este Z Fip5. Lo primero es que Samsung modifica las líneas guía con personalidad, sin dejar de decir que es Samsung, sin apurar el formato frente a las nuevas opciones en el terreno Flip que abundaron entre la fecha de salida del Z Flip4 y esta edición 2023. La bisagra ya tiene un cierre natural, que acondiciona el codo del vidrio con un sistema “gota de agua” que descansa en la bisagra.

El segundo punto es la capacidad de la marca por cambiar sin reducir la protección del equipo. Además de la cobertura Gorilla Glass Victus 2 en la tapa delantera y la inclusión de una nueva bisagra – una de las más fuertes para mantener el ángulo de uso -, Samsung se las ingenia para mantener la certificación IPX8 y proteger al equipo si se cae al agua. Esto, en un dispositivo plegable así de resbaloso, es muy útil.

El tercer punto es la familiaridad con la que nos movemos en este nuevo diseño. Ya son cinco generaciones que apuestan por la misma ubicación de componente y que, finalmente, nos lleva a sostener con confianza este tipo de dispositivos. Control de volumen y bloqueo a la derecha, SIM a la izquierda – eSIM dentro -, parlantes estéreo y un borde ancho para el sistema de cierre que protege al panel por encima del marco de aluminio que soporta la estructura.

Es, a nivel estructural, el teléfono plegable más confiable y cómodo que he usado.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5: Dos pantallas muy distintas

Sí, y no solo en forma. Dentro del Z Flip5, nos encontramos con el poder de Samsung en pantallas: 120 hercios en AMOLED dinámico 2X de 6,7 pulgadas que, valgan verdades, es cómodo de usar con una sola mano y que es ligeramente más pequeño que el del RAZR. Eso sí, no tenemos los 165 hercios que la bestia de Motorola ostenta, pero la luminosidad es un sobresaliente argumento en el panel del quinto Flip.

Aquí quiero mencionar el cambio experimentado por Samsung en este modelo 2023. La bisagra ha sido modificada para mejorar el cierre completo del equipo, y ya contamos con una “gota de agua” que empuja el codo del panel hacia el fondo y asegura la protección contra el agua. El tema aquí es que hay una arruga un poco más evidente que la del RAZR, aunque quiero ser claro en este tema: prefiero eso a un teléfono que falle al caer al agua.

Ya en la pantalla externa, nos encontramos con el cambio más radical en diseño de esta nueva apuesta surcoreana. La pantalla es de 3,4 pulgadas y de 60 hercios, una velocidad media frente al panel de la competencia. ¿Es suficiente? Sí, y me parece u a buena juagada pensando en la autonomía del dispositivo. No tenemos un borde curvo, lo que asegura un pase suave de dedo por el panel. Además, y frente al equipo de Moto este año, no acumula muchas huellas dactilares y se mantiene algo limpio.

Lo que sí es extraña es la decisión de Samsung para añadir esa división diagonal en la zona de las cámaras. No es que sea falta de estética, pero lo siento poco armonioso en comparación con la pulcritud del resto del diseño. Es una percepción personal, acompañada de una natural cuota de TOC. Lo bueno es que no hay bordes que reconozcan swipes involuntarios, ni una baja luminosidad bajo el sol. El software es un tema distinto.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5: Teléfono y reloj, todo en uno

Android 13 y OneUI 5.1 es, seguramente, la mejor combinación de Android hasta el momento fuera de los Pixel. Es bien sabido que Samsung es la líder en actualizaciones, superando por un año más a Google en soporte para dispositivos. Además, trabaja de cerca con partners en software para implementar soluciones nativas en la experiencia de uso y extender eso a un creciente ecosistema de hardware. Tremendo.

Acá el tema es la pantalla externa, y lo entiendo por ser la primera generación que muestra más extensión de pantalla y que, en teoría, debería concentrar nuestro mayor uso. En términos generales, es un Galaxy Watch incrustado en un teléfono, pero tiene el potencial para implementar trucos nuevos. De nuevo, hablamos de Samsung, no de TecnoMobile o de cualquier otra marca que vende un teléfono y se olvida de actualizarlo.

El concepto de este Z Flip5 se basa en widgets a pantalla completa. Al iniciar el equipo nos encontramos con la portada principal y una serie de atajos que podemos añadir – 11 en total, sin contar las apps de terceros que adaptan las apps a este formato de pantalla – y, desde ahí, podemos gestionar varias tareas. Sin embargo, todavía hay algunas condiciones que requieren la inevitable apertura del Z Flip5. Ahí Samsung tiene tareas pendientes para incorporar actividades simples a esa pantalla.

La configuración de este panel es simple, e incluye varias herramientas de personalización y la inclusión de widgets para adornar nuestra portada. Además, y a diferencia de Motorola, tenemos un AOD y un indicador de notificaciones visible en todo momento. La diferencia con el Razr es elemental: Motorola apuesta por una experiencia más cercana al Android Stock, mientras que Samsung se acerca a su propio modelo de fidelización. Incluso coloca los avisos que recibe el teléfono a la izquierda, como los Galaxy Watch. Mientras que el primer simplifica sus pasos de uso, los surcoreanos proponen un modelo más familiar para su enorme base de usuarios, y ambas estrategias son lícitas.

¿Mis sugerencias? Soporte para listas de tareas, Uber o DiDi, Flipboard o un lector de noticias y, antes de otra cosa, UNA GALERÍA. Es incomprensible que no tengamos un paso de fotos y videos nativo en ese panel que, por naturaleza, se presta para un “quick share” de contenido. Es más, tampoco tenemos un widget de multimedia anclado por defecto, algo que hasta el Razr tiene desde caja. Otro pedido para el software es la inclusión de más opciones en el Quick Access de la parte superior, y una vista multi ventana para pasar rápido entre los widgets. Si bien tenemos un widget de Spotify, estamos obligados a abrir el Z Flip y reproducir un track desde la app para habilitarlo. Esto es un paso adicional que debería resolverse desde la pantalla externa, y no lo tenemos.

Lo bueno es que podemos ejecutar apps completas en este panel, pero debemos añadir una app adicional para lograrlo: GoodLock, disponible en la Galaxy Store. Este desarrollo cuenta con una extensión para añadir los programas que queremos a la pantalla externa y ejecutar versiones redimensionadas para ese panel desde un widget adicional que el software genera. Reitero, es un paso más siempre con Samsung, pero es un paso seguro.

Eso sí, hay dos cosas que aun no puedo explicarme en temas de software. Por un lado, no tenemos DeX en el Z Flip5, y la combinación de hardware escogida soporta el software sin problemas. El otro asunto es la falta de soporte para usar este teléfono como webcam, algo que funciona estupendo en teléfonos como el Razr. Si buscas una diferencia entre ambos equipos, creo que Motorola implementó mejor el panel externo este año, pero confío en que Samsung se pondrá al día más rápido. A nivel general, Samsung tiene un mejor OS para plegables, de lejos.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5: La mejor GoPro que puedes encontrar

No hay punto de discusión aquí. El factor de forma del Z Flip5 ayuda muchísimo a generar contenido de manera cómoda, pero se aleja del Razr por un detalle poderoso: la calidad de las cámaras. Ambos lentes de 12 MP nos dan la versatilidad necesaria para todo tipo de formato, incluso para video – salvo los 60 fps con el lente gran angular, algo que Samsung debería reconsiderar en futuras versiones – y capturas veloces con poca luz.

La cámara del panel interno es de 10MP y cumple bien para selfies, pero casi no le di uso por el factor de forma. Eso sí, procura no ser muy vehemente con la limpieza de ese lente porque podrías rayas la cobertura y afectar la calidad de imagen con reflejos indeseados.

En video, no hay herramienta más divertida para registrar historias de Instagram que este celular. Sacarlo del bolsillo y darle doble clic para registrar una historia de Instagram colocando el Z Flip en cualquier superficie y regular la altura de la bisagra. Te dejo algunos ejemplos en este carrusel que añade videos grabados con la tapa cerrada – salvo el lente selfie -.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5: Potencia controlada

Aquí la saga Z toma distancia del resto: la versión “Galaxy” del Snapdragon 8 Gen 2 está bajo el chasis del Z Flip, junto con 8GB de RAM y 256 o 512GB de almacenamiento interno garantiza la solvencia de este dispositivo para todo tipo de procesos. Juegos de intensidad, render en CapCut, multitarea, todo. Sin problemas. Incluso en temas de continuidad, el equipo responde con solvencia a cada estímulo.

Dentro de mi cobertura 5G anduve con un promedio consistente, cerca de 200 mbps entre mi casa y RPP. Con el soporte para WiFi6 no he tenido inconvenientes, ni tampoco con la conectividad Bluetooth con relojes, audífonos y otros periféricos. Recordemos que este equipo cuenta con soporte para eSIM, así que tienes la posibilidad de añadir las líneas que necesites cuando requieras roaming.

Respecto a la multimedia, me sorprende haber pasado mucho tiempo con el panel cerrado viendo YouTube paseando al perro y tener un buen sonido, aunque todo se concentraba en el canto de la mano con el panel cerrado. Creo que las marcas que apuesten por este factor de forma deben implementar reproductores nativos en esta pantalla, pues es la actividad más cómoda de todas, junto con la capacidad de disparar tracks de Spotify desde ese pequeño panel.

Para la seguridad, Samsung incorpora un lector de huellas lateral y reconocimiento facial, además de su sistema de defensa KNOX para protección de datos. En este apartado, no perdemos la robustez de la compañía. Este Flip demuestra un rendimiento parejo para actividades diarias, además de responder con eficiencia a procesos un poco más exigentes y sin acumular tanto calor.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5: Un poco mejor de autonomía

Sus 3700 mAh suenan poco para el mercado de teléfonos estándar, pero hablamos de un smartphone optimizado con Snapdragon 8 Gen 2. Este equipo supera, por mucho, el tiempo de actividad del Razr de Moto gracias a este añadido; logrando entre 4:45 a cinco horas de pantalla e independencia de conexión a energía de unas 9 horas. Desconectaba el Z Flip5 a las 5:30 de la mañana y regresaba a las 7pm a conectarlo con 3% de carga restante. Tenemos, además, 25W de carga mediante cable y carga inalámbrica; un número que no alcanza los ritmos de restablecimiento energético de otras marcas.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5: ¿Vale la pena?

Es el plegable más seguro y confiable que he usado en mi vida, y eso ya es decir mucho de lo que pienso de este equipo. Si bien mantengo mi predilección por el Moto Razr 40 Ultra en temas de diseño y pantalla externa, este Z Flip es parejo en todas las condiciones y supera, por mucho, al intento plegable de Motorola en rendimiento, autonomía, software, calidad de construcción, cámaras, calidad de la bisagra, protección contra el agua y ritmo de actualizaciones. Simple. Es el teléfono plegable que recomiendo este año si quieres experimentar este nuevo formato. No es el que más me guste estéticamente, pero es el que mencionaré primero durante su reinado de un año.

* Equipo cedido a prueba por Samsung Perú desde el 8 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 4799 soles desde la web de Samsung.