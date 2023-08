Moto RAZR 40 Ultra: el mejor oponente del Z Flip5 tiene argumentos para la pelea

Para mí, Motorola define un camino que, en estos dos años, podría titularse como “Del aburrimiento a la emoción”. Con el tiempo, la submarca de Lenovo ha sabido recapturar nuestra atención en las distintas gamas, dejando atrás sus diseños predecibles y un catálogo que, por inercia, añadía un número sin valor a cada versión. En este estupendo momento, en que colabora atrevidamente con PANTONE y añade valor agregado tangible – alta tasa de refresco, carga muy rápida y Ready4 -, decide dar el salto más importante: democratizar el formato plegable RAZR y hacerlo global. Tras haberlo probado brevemente en New York, el Moto RAZR 40 Ultra vuelve a mis manos para contestar la duda que cabe en cabeza de todos: ¿Vale la pena frente al Galaxy Z Flip5 de Samsung? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

MOTOROLA RAZR 40 ULTRA: Especificaciones técnicas

MOTOROLA MOTO RAZR 40 ULTRA DIMENSIONES Desplegado: 170.8 x 74 x 7 mm | Plegado: 88.4 x 74 x 15.1 mm | 184.5 gr. PANTALLA PLEGABLE AMOLED LPTO 6.9" 1080 x 2640 | 165 Hz | 1400 nits PANTALLA EXTERNA AMOLED 3,6" 1056 x 1066 | 144 Hz | 1100 nits | GG Victus OS Android 13 | MyUX | Ready4 PC e inalámbrico CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) GPU - RAM Adreno 730 | 8 o 12 GB ALMACENAMIENTO 256 o 512 GB | UFS 3.1 | Sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 12 MP, f/1.5, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS CÁMARA UGA 13 MP, f/2.2, 108˚, 1/3", 1.12µm, AF CÁMARA SELFIE 32 MP, f/2.4, 0.7µm CONECTIVIDAD 5G | Wifi 6e | GPS | eSIM | BT 5.2 | NFC | USB-C 2.0 MULTIMEDIA Parlantes estéreo | HDR10+ | Dolby SEGURIDAD App Moto Secure | Sensor de huellas lateral | Face Unlock AUTONOMÍA 3800 mAh | 30W de carga por cable, 5W inalámbrica

MOTOROLA RAZR 40 ULTRA: Definiendo el estilo desde el diseño

Solo pude usar un RAZR de pantalla plegable en 2020, cuando vi el primer modelo mostrado en ese CES. Desde ese día, tengo nula referencia de la marca en este tema, y mi único aprendizaje en el “mundo flip” ha sido Samsung por 5 generaciones y Oppo con su Find N2 Flip. Ese modelo me evoca mucho al N2 y al primer Z Flip en agarre y bordes, pero es evidente que hay una enorme distancia entre ambos.

Para empezar, es más ergonómico que otros modelos, en parte por la acertada inclusión de una tapa “tipo cuero” del modelo “Viva Magenta”, trabajado en conjunto con PANTONE, que tengo a prueba que añade fricción a los dedos y un mejor agarre. Ojo que ese agarre desaparece con el case que viene en la caja, y el Terminal 4 del Aeropuerto de New York fue testigo de una caída. Nada grave, por cierto, ya que hay un recubrimiento Gorilla Glass Victus en el panel delantero y un refuerzo con el aluminio 7000 en los bordes.

Los botones de volumen y bloqueo – sobre el que se coloca el sensor de huella - se concentran al lado derecho del panel, mientras que la bandeja SIM va aislada a la parte inferior del borde izquierdo. En la base se exhiben el puerto USB-C al lado de un parlante, escondiendo el otro sobre la cámara selfie del panel interno. Ya en la tapa externa, nos encontramos con la pantalla y las cámaras que se alojan en la esquina inferior derecha del panel.

En temas de bisagra, vemos que trabaja con firmeza entre los 35 y 145 grados de apertura, perdiendo firmeza fuera de ese rango. No es un asunto grave, ni mucho menos, solo que no esperes lograr una apertura de 30 o 160 grados sin que el equipo se cierre solo. En este mes de uso he notado que el mecanismo es estable, aunque a veces me deja la sensación de “tener un conejo atorado”, esa necesidad de hacer “crack” entre los huesos que uno produce al acomodarlos bruscamente. Reitero, nada preocupante, pues es una sensación que no interrumpe en absoluto la experiencia de uso.

Es el diseño que más me gusta en el terreno plegable, incluso frente al Z Flip5. En este punto, son aproximaciones personales de un acabado curvo frente a uno plano. Sofismos.

MOTOROLA RAZR 40 ULTRA: Hablemos de las pantallas.

Esta es, seguramente, la apuesta más atrevida del concepto RAZR en Motorola, y es una apuesta doble. Por un lado, la pantalla interna LPTO de 6,9 pulgadas empuja todo el contenido hasta en 165Hz de tasa de refresco, una de las más altas en el terreno móvil y que sólo he podido probar hasta el REDMACIG 7 de 2022, marca que luego apostó por los 120 Hz con la inclusión de una cámara bajo panel.

Los colores de ese panel son intensos, y la respuesta táctil anda dentro de lo esperado. Lo más sorprendente es el hecho de que la zona en que la pantalla se dobla se percibe menos que en la del Z Flip5. Es asombroso cómo Motorola resolvió la manera de reducir esa “imperfección” que, valgan verdades, ni se nota cuando usas el equipo.

Hablemos de la pantalla externa. Es, de lejos, lo más llamativo del equipo y, francamente, lo más útil que puedo encontrar en el formato. Ya hablaré de eso en el software, pero creo que gran parte de mi uso se concentró en ese panel de 144 hercios AMOLED que no tiene problemas en exhibir una estupenda calidad de color, pero que no podemos graduar en velocidad de refresco. Eso sí, son pocas las veces que verás ese panel limpio, ya que retiene toda la grasa de los dedos.

¿Algo de malo? Sí, dos cosas puntuales. Para empezar, el ejecutar dos paneles por encima de los 120 hercios impacta en la autonomía – ya hablaremos de eso -, y hay una omisión terrible en este equipo: no tenemos el gran Always On Display de la marca. Eso, me parece rarísimo que Motorola haya excluido su alabado AOD en esta pantalla externa. Lo espero en una actualización.

MOTOROLA RAZR 40 ULTRA: Nada de fricciones en el software

Este RAZR 40 Ultra ha venido dotado de Android 13 con una mínima personalización de Motorola, que incluye apps propias de la marca para personalización y seguridad. Te recomiendo revisar Moto Secure para que actives el PIN aleatorio, y cambiar el orden de los números con cada desbloqueo.

Por otro lado, Motorola incluye su solución Ready4 para PC y pantallas inalámbricas – es importante recordar que Samsung no añade DeX en el Z Flip desde hace eones – y, con eso, usar el Moto RAZR como webcam inalámbrica usando el teléfono sobre las pantallas.

Sin embargo, me quiero dedicar a la implementación de Motorola en la pantalla pequeña. Para empezar, tenemos una navegación muy similar a la que tenemos en Android, y añadir las apps que usamos en todo momento sin necesidad de abrir el equipo. A diferencia de Samsung, no tienes que instalar nada para incorporar aplicaciones como, por ejemplo, el AudioPlayer de RPP. Aquí Motorola incluyó una opción de “pantalla completa” que usa todo el panel, incluyendo el espacio que las cámaras “comen”. Si eso te molesta – enviar audios de WhatsApp es imposible con esta modalidad en la pantalla pequeña -, puedes indicar que la app se abra solo hasta la altura de los lentes y usar ese espacio disponible.

En la pantalla principal, contamos con una serie de accesos directos a widgets ordenados en pantallas siguientes, y podemos integrar hasta 9 ventanas distintas con “carrusel infinito”. Una pena que no podamos crear nuestras propias ventanas con widgets personalizados – como ocurre con Android en pantallas “normales” -, pero es de gran ayuda.

Lo bueno es que, ante la ausencia de widgets, podemos abrir todas las apps que queramos SALVO LA GALERÍA DE FOTOS. Me resulta insólito que Motorola y – spoiler alert – Samsung no incluyan una galería de fotos nativa en la pantalla externa. Otra omisión más en esta reseña.

En la parte inferior, contamos con un acceso veloz a las notificaciones en la parte inferior del panel, además de poder acceder a todos los accesos rápidos de Android. No pocos, TODOS los que queramos. Y, como premio, tenemos MULTITAREA real y podemos pasar de una app a otra con un swipe. Todo bien. Bueno, casi todo bien.

Cuando se lanzó el equipo en New York, le pregunté a un ingeniero sobre el hecho de que la pantalla no gira cuando la usamos, pese a que gira cuando abrimos el equipo para una foto con el panel externo. Me dijo que no estaba pensado de esa manera, pero entendería que sería un estorbo el hecho de tener las cámaras cerca al dedo pulgar de la mano derecha durante una video llamada con el panel cerrado. Deberíamos poder girar la pantalla para ciertas apps, sin necesidad de abrir el equipo. Eso.

Como remate al software, sin embargo, hay poco fundamento “plegable” en este equipo, frente a Samsung y One UI en el Z Flip. Creo que Motorola se concentró demasiado en el panel externo y dejó un poco de lado el desarrollo de software nativo con adaptación de pantallas. Ojo que Google lo hace de manera nativa en YouTube Y Meet, por ejemplo, pero hay añadidos “by moto” en este punto. Solo quiero destacar un tema que me parece fenomenal, y que podría ser aprovechado para tomar fotos a niños inquietos: hay un avatar que podemos activar en el panel externo mientras prendemos la cámara y, con él, distraer a los chicos para disparar una foto sin problemas.

MOTOROLA RAZR 40 ULTRA: Cámaras con ayuda

Para este RAZR Ultra, Motorola se reserva dos lentes “no tan Ultra”: un sensor principal de 12 MP y un lente gran angular de 13 MP montados en la pantalla externa, que también podemos usar como viewfinder para fotos a distancia. El resultado es el que esperamos de día: mucho color, buen enfoque y amplitud de tomas. De noche, si cae un poco el tema. Con estos lentes, volvemos al clásico “filtro Motorola” de tomas cálidas y un detalle que no logra ser 100% convincente. Antes de mostrar las fotos, solo quiero destacar que las tomas las hice solo, y las que tomé en Corea fueron registradas colocando el celular en un muro, en el suelo o en otras superficies y usando la pantalla externa como monitor.

La cámara interna de 32 MP anda bien, pero casi nunca la vamos a usar para selfies, ya que contamos con un equipo que puede apoyarse sin problemas sobre superficies y disparar fotos con la palma de la mano a distancia, aunque no funciona tan bien como en otras marcas.. Otro tema es que, a diferencia del Z Flip de Samsung, este RAZR 40 Ultra sí usa el lente gran angular en el modo retrato. Además, y al igual que el Z Flip5, permite una toma angular con el lente interno. Aquí, por lo menos, tenemos 32 MP.

En video, hay varios detalles. Para empezar, Motorola añade este sistema de estabilización 360 estupendo, que congela el encuadre y lo mantiene así sin importar cómo muevas el teléfono. Es buenísimo, pero degrada un poco la calidad de imagen. De noche, el lente interno entra en muchos problemas para mantenerse con luz. En ningún caso, podemos grabar a 60 cuadros por segundo con el lente gran angular, y eso es una verdadera pena. Te recomiendo hacer swipe en este post de Instagram para que veas los diferentes videos que logramos obtener con el Moto Razr 40 Ultra.

Es un sistema divertido de usar por factor de forma, pero la importancia de tener una pantalla externa de buena luminosidad es clave y aquí Motorola cumple con eso. Es un juego de cámaras que va bien para fotos y videos cuando hay mucha luz. Ya de noche, usa el principal.

MOTOROLA RAZR 40 ULTRA: No se extraña la potencia

No llevamos poca cosa bajo este chasis. Se integra el procesador Snapdragon 8+ Gen 1 y 12GB de RAM que, en combinación con la memoria UFS 3.1 de 512GB, nos da amplio margen de maniobra para procesos de edición en CapCut, retoques pesados en Lightroom y tareas pesadas, incluyendo juegos medianamente demandantes. El problema no está en la potencia ahí.

Para la conectividad, tuve la chance de usar el equipo con Roaming en Estados Unidos unas horas, durante mi escala a Seul y cuando regresaba a Lima. En ese caso, la conectividad anduvo muy bien. En el caso del WiFi, no he tenido mayor problema para conectarme a la red del hotel con VPN, ni tampoco a los aeropuertos durante la espera. En promedio, mantuve entre 200 mbps en Claro 5G y 45 mpbs en Movistar con 4G. Periféricos como los Bose QC II Earbuds o mi guerrero Amazfit GTR 2 se mantuvieron conectados en todo momento.

En temas de multimedia, el equipo tiene el mismo registro lleno de medios que el Moto Edge 30 Ultra u otros modelos de Motorola al exigir la salida de audio desde los parlantes estéreo. Suenan fuerte, pero sí llegan a una leve distorsión desde el 90% del volumen en los parlantes. Afortunadamente, el hecho de tener parlantes estéreo ayuda con el panel desplegado, aunque el sonido se concentra en la parte inferior cuando vemos videos con la pantalla externa.

En temas de seguridad, la inclusión de Moto Secure la mencionamos en la reseña del ThinkPhone, pero es bueno que Motorola comienza a democratizar estas herramientas más allá de los dispositivos para entornos corporativos. El sensor de huellas funciona bien, pero creo que es demasiado sensible a veces, porque casi siempre encontraba desbloqueado el equipo en el bolsillo tras el roce de mi dedo con el sensor.

Es un dispositivo capaz de tareas pesadas, y que mantiene la conectividad a tope. Reitero, el problema no es la potencia, sino…

MOTOROLA RAZR 40 ULTRA: Necesitamos más energía

Es aquí en donde el RAZR rompe la luna de miel. Sus 3800 mAh con constantemente exigidos por dos paneles que operan a cifras tremendas de tasa de refresco. Si bien no estamos forzados a usar la pantalla interna, el consumo de la externa no es menor. Lamentablemente, Motorola no incluye métricas independientes por panel.

Me he visto forzado a cargar dos veces por día el RAZR 40 Ultra, y no es un buen score. Si bien tenemos carga rápida de 30W, esta autonomía nos obliga a llevar ese cargador en todo momento para abastecer de energía al equipo. Carga en poco menos de 70 minutos con ese cargador, pero inyecta una buena dosis de carga en los primeros 30 minutos, casi un 60%.

MOTOROLA RAZR 40 ULTRA: ¿Vale la pena?

Es difícil no considerar lo mucho que ha logrado Motorola con este RAZR 40 Ultra. Frente al Z Flip5, este plegable ofrece una mejor pantalla externa en uso, un diseño mucho más ergonómico, software de PC, uso del equipo como webcam, además de una pantalla interna mejor cuidada en la bisagra. Más allá, son pocas cosas que podrían llevarme a considerar este RAZR por encima del Z Flip, pero reitero: han logrado poner un equipo muy competitivo en el mercado. Creo que es un digno rival, y no creo que haya un tercero que lo saque de ahí en mucho tiempo. Es un teléfono que me gusta mucho, pero que lamentablemente tiene un rival más maduro.

* Equipo cedido a préstamo por Motorola Perú desde el 19 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 4799 soles en la configuración de 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento.