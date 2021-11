El equipo está a la venta en retails a un precio sugerido de 1799 soles. | Fuente: RPP Noticias

Xiaomi se ha convertido en la marca con más ventas de equipos en Perú, y una de las que más crecimiento tiene en la región. Motivos no faltan y, además de sus precios, su gran variedad de gamas dedicadas para diferentes tipos de usuarios está provocando que más ojos volteen a ver a la empresa, causando desde curiosidad en las personas hasta una gran cantidad de nuevos consumidores.

En esta oportunidad tenemos en reseña el Xiaomi 11 Lite 5G NE, un equipo que llama la atención rápidamente por dos características: primero, su diseño premium y, segundo, su gran ligereza, una combinación única que apunta a un gran mercado.

El NE de este equipo es de ‘New Edition’, ya que toma, en gran parte, características propias del Xiaomi 11 Lite 5G que fue lanzado en el primer semestre del 2021, y le hace algunos cambios acordes al contexto de escasez de suministros en el mundo: en vez de tener el Snapdragon 780, llega con el chip Snapdragon 778G. ¿Uno de los mejores gama media o un cambio insignificante?



El Xiaomi es agradable a la vista. | Fuente: RPP Noticias

Especificaciones del Xiaomi 11 Lite 5G NE

Pantalla: 6.55", 1080 x 2400 pixels

Procesador: Snapdragon 778G 2.4GHz

RAM: 6GB/8GB

Almacenamiento: 128GB/256GB

Expansión: microSD

Cámara: Triple, 64MP+8MP+5MP

Batería: 4250 mAh

OS: Android 11 con MIUI 12.5

Perfil: 6.8 mm

Peso: 158 g

Diseño

Como señalaba en la introducción, el Xiaomi 11 Lite 5G NE, pese a tener acabados de plástico, se ve como un celular lujoso de alta gama. Con el pasar de los días, me ha encantado cada vez más visualmente.

Este modelo en particular está gobernado por el rosa melocotón, un color que refleja la luz y le brinda tonalidades celestes que quedan de maravilla. Esta paleta de colores no se encuentra en el 11 Lite original. Los biseles, también rosas, son brillosos y acompañan la sensación premium del móvil.

El equipo no absorbe las huellas del uso. | Fuente: RPP Noticias

Además del halo visual, es mate y no absorbe las huellas del agarre, por lo que, con una simple limpieza, estará como nuevo.

En la parte trasera, además de la tonalidad, destaca el módulo de cámaras, ubicado en la parte superior izquierda y que no abulta el grosor. Es un rectángulo con esquinas redondeadas, con dos sectores diferenciados: el principal, de color negro y en forma de óvalo alargado con los dos sensores esenciales (64MP + el telemacro de 5MP), y una segunda área rosa brillante con el lente de 8MP ultra gran angular y el flash. Serigrafiado más abajo, las letras de la marca.

El módulo trasero no ocupa mucho espacio ni sobresale incómodamente. | Fuente: RPP Noticias

En la parte frontal tenemos una pantalla de 6.55” AMOLED, con una resolución Full HD+ con profundidad de 10 bits (su desenvolvimiento lo veremos en el siguiente apartado), con una cámara frontal en la parte superior izquierda, un pequeño punto ubicado -a mi consideración- de buena manera.

La cámara frontal del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Vamos con los laterales. En la parte de arriba, uno de los altavoces duales. En la parte derecha, los botones de +/- y el sensor de huella dactilar, ubicado correctamente y que trabaja sin mayores inconvenientes y de forma instantánea. En la parte inferior, se ubica el compartimento de las tarjetas SIM duales (puedes quitar una tarjeta y poner una memoria microSD), el botón de reinicio, el puerto USB-C y los altavoces principales (no contamos con un Jack de 3.5 mm, pero sí con un adaptador por si lo deseas). El lateral izquierdo no tiene mayor uso.

La parte baja del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Aquí ingresa el peso del equipo y una de sus principales virtudes: ¡solo pesa 158 gramos! En el uso, es super liviano, un completo peso pluma comparado a otros celulares del mercado. Pese a ello, se siente cómodo en el agarre y, a menos que seas descuidado -me declaro culpable-, no es habitual a caídas. Pero, por si por cualidades del destino se te cae, es resistente. Una bendición para los que aprecian este tipo de formato.

El equipo es ultradelgado. | Fuente: RPP Noticias

Performance

Aunque convence visualmente, es necesario poner en prueba al equipo para ver si su interior es tan bonito como su exterior.

El equipo en prueba llega con el procesador Snapdragon 778G y con una configuración de 8MP + 256GB que va de sobrado con el uso regular del equipo en el día a día. De manera general, el tránsito en las horas de uso es rápido y eficaz, especialmente en el uso de redes sociales. Buen multitasking, sin quedarse corto en ninguna combinación de apps.

App en el menú. Ningún problemas en fluidez y rapidez durante el día común. | Fuente: RPP Noticias

El principal cambio con respecto al 11 Lite de inicios de año es el chip. El 778G es una solución a la escasez que no permite más la producción del 780 a nivel masivo. ¿Hay diferencia? A nivel usuario seguirá siendo potente, pero con pruebas sintéticas, probando programas y actividades que esfuercen al máximo su procesador, hay un downgrade.

Benchmark en Geekbench 5. | Fuente: RPP Noticias

Pero no te asustes. En ambos tenemos la conectividad 5G que será útil (en algunas zonas de Lima más a futuro que en otras) y tendremos una grata experiencia en rapidez (incluso podemos constatar que el Xiaomi 11 Lite 5G NE mantiene el tercer puesto de mejor desempeño en la gama media del año, solo por debajo del realme GT Master -que tiene el mismo procesador- y -curiosamente- el Mi 11 Lite, según las pruebas de Antutu). Pero, por ejemplo, si eres un gamer de alta gama, juegos como Genshin Impact al máximo de las configuraciones, harán sufrir al móvil. Jugué Pokémon Unite y PUBG Mobile (preinstalado con el Xiaomi) y funcionan de manera más que decente.

¿Se puede jugar en el equipo? Sí. ¿Lo hace bien? En gran parte. ¿Puedo exigirlo al máximo? No. | Fuente: RPP Noticias

Vengo de un Redmi Note 8 Pro, por lo que la capa de personalización MIUI 12.5 ya es habitual -en Android 10- para mí en Android 10. En Android 11, me gustó en gran parte, pero hay un punto que no me agradó en el Xiaomi 11 Lite 5G NE -aunque escapa del modelo en particular- y que es un problema a corregir por la empresa: el modo oscuro. Aunque ayuda en muchas aplicaciones, en muchas otras se sobrexpone en cuadros de textos, siendo casi imposible leerlos. Me sucedió especialmente en Messenger. Con cierto manoseo, se arregla, pero no debería ser así.

Captura real del Modo oscuro en Xiaomi. | Fuente: RPP Noticias

Pero fuera de ello, el sistema corre bien, permitiéndonos tener distintos métodos de configuración extra para todos los apartados del móvil, hasta app utilitarias como su Limpiador de Archivos.

Sobre el Teléfono. | Fuente: RPP Noticias

Menú principal. | Fuente: RPP Noticias

El multimedia es uno de los puntos fuertes del equipo, con una pantalla sobresaliente con el panel AMOLED. Viene de fábrica con 60 hercios, pero te recomiendo cambiarlo a los 90 hercios de corrido para sentir la verdadera experiencia del equipo. Los colores son vívidos y los videos pueden apreciarse en gran calidad de detalle.

Asimismo, el brillo del celular es más que correcto, trabajando gratamente al aire libre.

A este punto le sumo la batería. A primera vista, no suena convincente tener 4250 mAh cuando modelos de menor precio ya llegan a los 5000, y mucho menos tener una carga rápida de 33W, pero realmente cumplió con mis expectativas: teniéndolo como equipo principal, dura hasta un día y medio sin necesidad de cargarlo (y con la pantalla a 90 Hz). Su carga rápida lo energiza a más de un 50% con más de media hora, por si estas apurado por salir.

Niveles de batería. De una sola carga, me duró más de un día con jornada regular. | Fuente: RPP Noticias

Por su delgadez, pensaría comúnmente que sufriría de altas temperaturas, pero el Xiaomi 11 Lite 5G NE distribuye bien el flujo de refrigeración. Han sido contadas las veces en las que he sentido caliente al equipo.

En sonido, es bueno tener altavoces duales, aunque cabe decir que cumplen con lo justo. NI más ni menos.

El apartado de cámaras es uno de los que más me gustó.

La cámara frontal de 20MP trabaja bien en distintos ambientes, tanto de día y de noche. La absorción de luz es buena, por lo que para viajes y paseos podrás sacarle jugo a los selfies.

Selfie con la cámara frontal del equipo. | Fuente: RPP Noticias

La cámara frontal capta los detalles del rostro con gran facilidad con la luz necesaria. | Fuente: RPP Noticias

Selfies estándar - Selfie con filtros de belleza. | Fuente: RPP Noticias

El modo retrato sirve tanto para la cámara frontal y los lentes frontales. El efecto bokeh está disponible para los más interesados, aunque no recomiendo ponerlo al máximo, ya que absorbe parte del cuerpo y lo difumina de manera muy artificial. Un ajuste promedio cumplirá con tus expectativas.

Modo retrato a la mascota del hogar. | Fuente: RPP Noticias

Hablando de los sensores principales, contamos con el indispensable de 64MP que se porta de grata manera y que captura los colores tanto en interiores como exteriores.

Comida en interiores. | Fuente: RPP Noticias

La cámara trasera con objetivo cercano. | Fuente: RPP Noticias

Foto con el lente regular de día. | Fuente: RPP Noticias

El gran angular trabaja sin inconvenientes y es perfecto para los panoramas accidentados de Lima. Eso sí, mejores son las tomas de día o con ocaso, ya de noche empieza a decaer su uso.

Las pistas de la ciudad. | Fuente: RPP Noticias

Se termina el día. | Fuente: RPP Noticias

Sufrí al utilizar el supermacro ya que necesitas objetivos muy pequeños, pero si eres un fotógrafo apasionado sabrás sacarle el jugo.

Supermacro del equipo usado de manera nocturna. Pese a las condiciones, logra una buena toma. | Fuente: RPP Noticias

Finalmente, el modo nocturno sigue cumpliendo su objetivo de sacar recuerdos con luz artificial. Es un poco lento, pero te saca de apuros y, por fortuna, también resalta los colores en las tomas.

El modo nocturno salvando la noche. | Fuente: RPP Noticias

Más modo oscuro. | Fuente: RPP Noticias

¿Vale la pena el Xiaomi 11 Lite 5G NE?

El Xiaomi 11 Lite 5G NE se ve premium, es ligero, trabaja fluidamente -claro, con algunos reparos- y se comporta bien en autonomía, multimedia y sus cámaras. Pero si le sumas una app de alto rendimiento (como un juego pesado), empezarás a tener algunos inconvenientes que pueden lastrar tu experiencia. Fuera de ello, y recordando que ese no es su público objetivo, recomendado para el que busca combinar elegancia y comodidad sin esforzar al equipo al máximo.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi desde el 2 de noviembre hasta la publicación de la reseña.



