NIUSGEEK tiene a prueba un Xiaomi 11T con procesador MediaTek y conectividad 5G | Fuente: RPP

El año pasado, Xiaomi presentó un equipo que, casi rozando y con varias ausencias, entró en la gama alta. Este año, con un mejor margen de maniobra, la marca china ya ha tomado por asalto todas las categorías, y la premium era uno de los pocos pendientes. Este Xiaomi 11T es la apuesta, pero ¿Vale la pena? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Xiaomi 11T: especificaciones técnicas

XIAOMI 11T TAMAÑO 164.1 x 76.9 x 8.8 mm PESO 203 g PANTALLA AMOLED 6,67" 1080 x 2400 | 120 Hz | 800 - 1000 nits | GG Victus OS Android 11 | MIUI 12.5.2 CPU MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) GPU Mali-G77 MC9 ALMACENAMIENTO 128 o 256GB | UFS 3.1 | sin expansión por microSDXC RAM 8GB CÁMARA PRINCIPAL 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF CÁMARA TELE + MACRO 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm MULTIMEDIA Parlantes estéreo | aptX HD | HDR 10+ SEGURIDAD Sensor de huella lateral | USB-C 2.0 | Reconocimiento facial CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5.2 | NFC | Infrarrojo | GPS AUTONOMÍA 5000 mAh | carga a 67W | Cargador incluido

El diseño del 11T es muy esmerado | Fuente: RPP

Xiaomi 11T: Vaya diseño

Arrancamos muy bien con esta versión. Para empezar, nos encontramos con un tremendo trabajo refractante en la tapa trasera de este “Celestial Blue” que tenemos a prueba en configuración de 8GB de RAM y 256GB. Destaca el rectángulo negro de las cámaras en la parte trasera y el plano borde superior, en el que se aloja un emisor de infrarrojos y uno de los dos parlantes.

Los botones de volumen y bloqueo no sobresalen mucho del borde | Fuente: RPP

A la derecha nos encontramos con los botones de volumen y el sensor de huellas que bloquea también el equipo. En la parte de abajo, nos encontramos con la bandeja dual SIM, el puerto USB-C y el otro parlante.

La tapa de vidrio trasera cambia con la luz | Fuente: RPP

Este Xiaomi 11T cuenta con una tapa de vidrio rodeada por un marco de aluminio y una útil protección IP53 – nada de meterlo al agua, solo salpicaduras – que nos entrega una pequeña capa de seguridad. Es, sin duda, un esmerado trabajo el de Xiaomi este año, dejando atrás al 10T Pro que, personalmente, no me gustó mucho. Este equipo sí se siente premium.

Xiaomi 11T: finalmente AMOLED

Tenemos un panel AMOLED de 120 hercios en su tasa de refresco | Fuente: RPP

El año pasado, el modelo 10T nos dio una pantalla IPS de 144 hercios, un panel de alta tasa de refresco que quedó detrás de la del REDMAGIC 5S en velocidad y material. En esta edición 2021, Xiaomi decide ir por todo para el fan: AMOLED de 120 hercios y hasta 1000 nits de potencia bajo el sol.

Aun podemos ver los íconos en esta posición tan incómoda | Fuente: RPP

La calidad de los colores es muy buena, y estamos ante un panel funcional en respuesta táctil y calibración. El equilibrio de saturación y calidad de color es tremendo, sobre todo cuando usamos la pantalla de viewfinder para la cámara.

El contenido de borde a borde se aprecia muy bien | Fuente: RPP

No cabe dudas de que este Xiaomi 11T destaca por ese panel. La experiencia multimedia se extiende sin problemas a cada esquina.

Xiaomi 11T: un software que aún nos debe algunas mejoras

La interfaz de MIUI 12.5 anda bien, pero ya comienza a verse un poco anticuada frente a otras propuestas | Fuente: RPP

Hay algo con MIUI, la capa de personalización de Android, que aún no veo que sea la más útil para el usuario. No niego que he alabado en mis primeras revisiones lo bien implementada que está en temas gráficos, pero hay deudas que he venido acumulando sobre esta interfaz que aborda, sobre Android 11, algunos detalles que ya se ven algo anticuados.

Para empezar, mantenemos el “modo oscuro forzado” que transforma el blanco en toda app en negro. Desde hace tiempo esta gestión ha sido una molestia, deberíamos ser los usuarios los que decidamos activarla, y no desactivar las que no queremos.

Esas "sombras blancas" se producen con el modo oscuro forzado de Xiaomi. Son terribles. | Fuente: RPP

En temas de permisos, MIUI insiste en medir el nivel de seguridad de las apps que bajamos en Android desde el Play Store, además de añadir una pantalla para “sugerir” apps. Son demasiados pasos para una instalación que debería ocurrir en segundo plano.

En el caso de la restauración tenemos 2 conteos de 10 segundos | Fuente: RPP

Finalmente, las advertencias sobre cada parte de Android con un conteo de 10 segundos están de más. Cada vez que haces un cambio, debes esperar 10 segundos para ejecutar eso y, en algunos casos, una pantalla más de 10 segundos para “CONFIRMAR” lo que acabas de decidir. Ya basta con eso.

Contamos con el soporte de Google para esta versión de Android 11 | Fuente: RPP

No me malentiendas, me gusta MIUI 12.5 y la he usado mucho durante todas las reseñas que he hecho de productos Xiaomi desde 2016, pero detesto esos tres puntos. Mejor vamos a las cámaras, pero antes te dejo como referencia que tenemos los parches de seguridad hasta agosto del 2021.

Xiaomi 11T: tremendo juego de cámaras

Así luce el trío de cámaras en el Xiaomi 11T | Fuente: RPP

Esta nueva línea de Xiaomi se basa en efectos cinematográficos, aunque tuvieron la mala suerte de que el IPhone 13 impusiera un acercamiento distinto a ese término en su presentación de setiembre. Para empezar, el lente de 108 MP nos entrega resultados formidables en temas de fotos bajo todo tipo de condiciones y entrega una calidad de color muy buena.

Foto con lente principal bajo luz artificial | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal con objeto cercano | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en contraluz y HDR | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en primer plano | Fuente: RPP

Foto con lente principal usando modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal. Mira los reflejos que se forman en la esquina superior izquierda | Fuente: RPP

El lente gran angular entrega una buena cantidad de detalle, sobre todo cuando estamos bajo luz muy intensa. De noche, podemos aprovechar el modo nocturno para potenciar su imagen. Es un buen acompañante para el sensor principal.

Foto con lente gran angular usando modo nocturno | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular usando modo nocturno | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

El teleobjetivo también funciona como macro. Para las tomas a distancia, contamos con un zoom corto de 10X exigiendo a tope al sensor.

Foto con teleobjetivo usando modo nocturno | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo a 10X digital | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo a 10X digital | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo a 5X digital | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo a 10X digital | Fuente: RPP

Las tomas macro aún tiene algunos problemas para el enfoque, pero cuando logran acomodarse nos dan un buen resultado.

Foto con sistema macro | Fuente: RPP

Foto con sistema macro | Fuente: RPP

Foto con sistema macro | Fuente: RPP

Foto con sistema macro | Fuente: RPP

Foto con sistema macro | Fuente: RPP

Foto con sistema macro | Fuente: RPP

La cámara delantera sigue siendo el punto flojo de este arreglo. El tema no pasa por calidad sino por comportamiento, y a veces el lente tiende a sobreexponer sin razón algunas tomas. Me ha pasado mucho con la mascarilla puesta y el modo retrato. Cuando se “alinea”, tenemos muy buenos resultados.

Muchas fotos de este tipo se registraron en el Xiaomi 11T: sobre exposición en selfies | Fuente: RPP

Cuando el lente trabaja bien, tenemos fotos de buen balance | Fuente: RPP

La cámara delantera, en fotos, obtiene muy buenos resultados | Fuente: RPP

Selfie con modo retrato | Fuente: RPP

Foto selfie con modo retrato | Fuente: RPP

EN algunos casos, el lente limpiaba demasiadas imperfecciones del rostro | Fuente: RPP

El resultado promedio ha sido este: sobre exposición en el fondo y en la frente | Fuente: RPP

En video, Xiaomi apuesta por un concepto llamado “Cinemagia”, que evoca con texturas y efectos en tiempo real un tipo de grabación cercano a cortos o películas. En plano, son filtros y bokeh, y es un trabajo distinto al de Apple con su desenfoque gradual. Lo esencial del trabajo en video limpio te lo dejamos aquí:

Es un buen combo de cámaras que necesitan un ajuste a gritos, porque eso nivelaría la experiencia definitiva que Xiaomi busca.

Xiaomi 11T: potencia asegurada

Este es el registro de GeekBench para el Xiaomi 11T | Fuente: RPP

En este campo, la marca china ya conoce el terreno bastante bien para darnos un buen rendimiento, y apela en esta versión al Dimensity 1200, el chip más fuerte de MediaTek. En combinación con el almacenamiento UFS 3.1 y los 8GB de RAM, mantenemos una experiencia fluida de gestión y navegación.

Este fue nuestro registro más alto con 5G | Fuente: RPP

Para la conectividad 5G he obtenido topes de hasta 291 mbps, aunque con un promedio entre los 150 y 200 mbps en otras zonas. Para la conexión a redes inalámbricas, contamos con el protocolo WiFi 6 que mantiene estable el flujo de datos. Con Bluetooth y GPS no he tenido problema alguno.

Con todo el proceso de grabación e instalación, los 256Gb van de sobra en este modelo | Fuente: RPP

Para juegos, el equipo mantiene solvencia en la apertura veloz de entornos renderizados, aunque comienza a acumular algo de claro al lado de los lentes. Nada grave. Tenemos un buen boost de experiencia con el panel a 120 hercios.

Para el paso de apps el equipo vuela | Fuente: RPP

Respecto a la multimedia, este 11T usa el protocolo aptX HD de Qualcomm para mejorar la tasa de transferencia del audio sin problemas, así que tendrás una grata experiencia de sonido. Los parlantes suenan bien, aunque hay un ligero desbalance entre la bocina superior e inferior. Ya con ese panel AMOLED, todo se percibe mucho mejor.

El sensor de huellas va muy rápido, aunque extrañamos en esta categoría un lector bajo panel | Fuente: RPP

El sensor de huellas funciona bien y de manera precisa, sin mucho problema para resolver malas posiciones del dedo. En el caso del desbloqueo facial, trabaja rápido. La protección IP53 te servirá para mantener al equipo seguro en climas algo lluviosos, pero no podrás usarlo bajo el agua.

La precisión en la paleta de colores del panel es tremenda para el tono que queremos buscar | Fuente: RPP

Este Xiaomi 11T no solo se siente como un tanque, sino que se comporta como uno. Eso, lamentablemente, tiene un punto débil.

Xiaomi 11T: Carga muy rápido, pero se desgasta casi igual

La carga ultra rápida de 67W es muy eficiente | Fuente: RPP

He consultado con amigos y colegas que han probado el 11T y me señalan que han podido tener una buena vida. Con 5000 mAh, a nivel teórico, podríamos tener una métrica potente y sin contratiempos. Sin embargo, a mí me pasó lo contrario.

Este es mi promedio de uso con el equipo | Fuente: RPP

Ojo, he usado el equipo a tope en tasa de refresco y conectividad, pero he logrado jornadas entre las 12 y 14 horas con un tiempo de 4 horas y media de pantalla. Frente a otros modelos, me quedaba corto de energía entre las 4 o 5pm, casi tres horas menos de mi promedio habitual.

Este registro lo obtuvieron nuestros amigos de Perusmart con 4G y 120 hercios | Fuente: Perusmart | Fotógrafo: Gianmarco Cárdenas

La contraparte es que tenemos una de las mejores velocidades de carga total. Con 67W, he podido cargar el equipo a 43 minutos de 0 a 100, con reloj en mano. En 15 minutos, contamos con 45% de carga completa. Fenomenal. Entiendo que, del grupo de reseña, solo a mi me ha ocurrido esto. Seguramente es un tema del equipo que me tocó. Espero.

Xiaomi 11T: ¿Vale la pena?

Pese a no tener tanto balance en su categoría como el Poco F3, sigue siendo un tremendo competidor en su gama | Fuente: RPP

Sí, creo que Xiaomi ha dado un tremendo avance en esta versión, optimizando la categoría y saldando deudas del año pasado. Con el gran año que ha tenido la marca, se da el lujo de cerrar su crecimiento con un equipo maduro, pero que aún requiere correcciones en puntos clave, como la cámara delantera y la nula fricción en el software.

Estamos ante uno de los mejores teléfonos del 2021 | Fuente: RPP

Da gusto ver que MediaTek ha sabido adaptarse a este equipo en temas de rendimiento, y sorprende lo bien que este nuevo teléfono trabaja. Ve por él, dependiendo del precio.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 15 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local por lanzamiento : 2199 soles en preventa. Precio regular 2699 soles.