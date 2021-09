La HP Envy 34 IO está pensada en creadores de contenido. | Fuente: HP

No hay dudas de que Apple tiene las All in One más notorias del mercado con sus iMac y iMac Pro, pero HP tiene una respuesta bastante potente.

Se trata de la Envy 34 AIO, que llega con una pantalla 5K de 34”, hasta 128GB de RAM y hasta una RTX 3080.

Esta All in One también carga tu celular de manera inalámbrica. | Fuente: HP

HP presenta así una de las All in One más interesantes del ecosistema Windows. Esta, además, puede hacer lo que las Mac no pueden: servir para gaming.

HP permite hasta un Intel Core i9-11900, sumado a una RTX 3080, creando un combo muy atractivo para creativos y para gamers que no desean una All in One.

Gran conectividad con seis puertos USB-A, dos Thunderbolt 4, HDMI, lector de tarjetas SD, Ethernet y conexión de 3.5 mm. | Fuente: HP

Los detalles importan

El diseño de esta All in One también incluye un cargador inalámbrico, además de una cámara infrarroja de 16 megapíxeles que puede ser ubicada en distintos lugares del dispositivo.

Definitivamente no se trata de una computadora barata, arrancando en los US$ 2,000.