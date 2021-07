La torre Legion T5i cuenta con un panel de acrílico. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La escasez de tarjetas gráficas ha afectado bastante al mercado de PCs y este 2021 la posibilidad de una computadora prearmada es una buena opción.

Nos explicamos.: los fabricantes de estos equipos usualmente tienen un mejor poder de negociación para conseguir componentes que están escasos.

Probamos la torre Legion T5i de Lenovo en su versión “de entrada”, equipada con la NVIDIA GTX 1660 Super. Estas son nuestras impresiones.

Diseño

La torre de Lenovo tiene un diseño bastante convencional, a excepción de un alerón que nos recuerda a los autos de carreras.

El diseño de la Legion T5i. | Fuente: Lenovo

La Legion T5i se acomoda a los tiempos y sí incluye RGB para quienes lo busca, incorporándolo en sus ventiladores: dos delanteros, uno en el disipador de calor del CPU y otro trasero.

La ventana del equipo no es de vidrio templado. El acrílico tal vez no se luzca mucho, pero nos quita la preocupación de accidentes que rompan el panel lateral.

Una especie de cubierta con función puramente estética tapa los cables que van a la placa madre. Lo bueno es que se puede retirar sin herramientas.

El cableado es tapado por una cubierta. La PC cuenta con una bahía para disco duro o SSD SATA. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Configuración

Contamos con un Intel Core i5 10400F, un procesador de gama media que va bien con los juegos. A pesar de que Intel se mantiene en el proceso de 14 nanómetros, este CPU de 6 núcleos y 12 hilos va bien con la GTX 1660 Super de NVIDIA equipada.

Sobre la tarjeta de video, nos avizora un buen rendimiento en juegos en Full HD. La GTX 1660 Super no es la tarjeta más actual de NVIDIA, pero es una buena opción en este 2021 atípico. A pesar de que versión incluida solo tiene un ventilador para disipar calor, no observamos problemas con la temperatura.

La NVIDIA GTX 1660 Super en una configuración de un ventilador. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Lo mismo pasa con el CPU de 65W, que tiene un disipador que hace lo suficiente para mantenerlo en temperaturas “sanas”.

Un punto débil es que tenemos solo un módulo de RAM de 8GB a 3,200 MHz. Se entiende en el equipo de entrada de las torres Legion T5i, pero aconsejo al comprador expandirla con otro stick para obtener un mejor rendimiento.

La Legion T5i cuenta con un módulo de RAM de 8GB instalado. La placa nos permite instalar hasta cuatro. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Y si hablamos de mejoras, la fuente de poder de 400W del equipo tendrá que ser cambiada si queremos cambiar la tarjeta de video en el futuro por una más potente.

Este PSU de 400W Gold Plus aguanta bien la configuración, pero deberá ser cambiado para usar una tarjeta más potente. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Lenovo hace bien en proveer almacenamiento NVMe (256GB) para los programas del sistema y también un disco duro de 1TB para los juegos. Además, hay otro slot para NVME disponible y otra bahía para acomodar un disco duro o un SSD SATA a futuro.

Respecto a la conectividad, tenemos en la parte delantera dos conectores USB 3.2 y un puerto de audio de 3.5 mm. En la parte trasera, un conector USB C 3.2, dos USB 3.2, dos USB 2.0, puerto Ethernet y conectores de audio. Para los interesados la torre Legion T5i tiene un adaptador Wi-Fi instalado junto a Bluetooth 5.0.

La tarjeta de video nos brinda además tres puertos: un DVI, un HDMI y un DisplayPort.

Los puertos en la Torre Legion T5i. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Rendimiento

La combinación del Intel Core i5 10400F y la NVIDIA GTX 1660 Super nos dan un buen rendimiento jugando a Full HD.

La mayoría de los juegos tipo eSports tienen el potencial de brindarnos más de 100 FPS, mientras que otros más pesados se asoman a los 60 cuadros por segundo.

En este video vemos su desempeño con títulos como Dota 2, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Far Cry: New Dawn y Red Dead Redemption 2.

Así nos fue en los juegos con la torre Legion T5i. | Fuente: NiusGeek

¿Vale la pena?

Lenovo consigue en su torre Legion T5i un producto bastante balanceado y con posibilidades de mejora por parte del usuario, con el aumento de un módulo de RAM como el más obvio.

Esta computadora cumple muy bien para el gamer que busca una buena experiencia en juegos en Full HD, además de cumplir con detalles estéticos como el RGB.

Obviamente es recomendable ir comparando precios en un mercado atípico, pero la opción de Lenovo sí es atractiva. Más aún si el usuario no tiene tiempo ni ganas de armar su propia PC.

Lenovo Legion T5i Procesador Intel Core i5 10400F SO Windows 10 Home RAM 8GB DDR4 3,200 MHz Almacenamiento NVME 256GB y disco duro de 1TB 7200 RPM Tarjeta de video NVIDIA GTX 1660 Super PSU 400W



