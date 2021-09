Probamos la NVIDIA RTX 3070Ti. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La serie RTX 30 de NVIDIA tuvo sus primeros refresh este año con la presentación de las RTX 3070 Ti y RTX 3080 Ti. Probamos la RTX 3070 Ti Founders Edition y estas son nuestras impresiones.

Diseño

Siempre es un gusto probar una Founders Edition de NVIDIA y mirar su diseño industrial.

Esta es la RTX 3070 Ti. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La RTX 3070 Ti Founders Edition sigue la línea de las tarjetas presentadas en 2020, pero es más grande que la RTX 3070 Founders Edition debido a las mejoras en especificaciones.

El sistema de dos ventiladores que caracteriza a NVIDIA es un buen toque, que además la hace más pequeña comparada a un modelo Gigabyte OC de la RTX 3070.

La RTX 3070 Ti Founders Edition junto a una RTX 3070 Gigabyte OC. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

NVIDIA mantiene su nuevo conector de 12 pines, el cual requiere un adaptador que viene en la caja y que puede desencajar un poco con la apariencia de tu PC. En modelos de board partners, este no está presente.

En cuanto a conectividad, NVIDIA brinda en su Founders Edition tres puertos DisplayPort 1.4 y un HDMI 2.1. Si tienes más de un monitor, lo más probable es que necesitarás un adaptador, ya que los cables DisplayPort no son tan comunes como los HDMI.

El conector de 12 pines que NVIDIA introdujo con la serie 30. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Las entradas de la RTX 3070 Ti Founders Edition. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

En los modelos de partners hay bastante variedad y es posible encontrar algunas con dos puertos HDMI para evitarte complicaciones.

Siempre que vemos una Founders Edition, tenemos que aclarar que estas no se venden de manera OFICIAL en el Perú, por lo que no te recomendamos comprar una. Cualquier proceso de garantía posiblemente tendría que incluir que sea revisada en otro país como Estados Unidos.

Rendimiento

NVIDIA cambia el tipo de memoria, optando por GDDR6X (la misma que encontramos en la RTX 3080 y RTX 3090), pero mantiene los 8GB de VRAM.

Como sucede en muchos modelos Ti, hay algunas mejoras ligeras en aspectos como RT Cores y Tensor Cores. El reloj base es también un poco más alto.

Pero NVIDIA le saca más jugo a Ampere con esta tarjeta a costo de más poder consumido. La RTX 3070 Ti pasa de los 220 W de las RTX 3070 a 290 W en el papel y un máximo de 280W en nuestras pruebas.

Por esto NVIDIA recomienda una fuente de poder de 750W. En este punto, podemos usarla con un PSU con menos capacidad, pero no está de más seguir la recomendación, especialmente si armas un sistema nuevo.

RTX 3070 Ti RTX 3070 Arquitectura Ampere Ampere Proceso 8 nm Samsung 8 nm Samsung GPU GA104-400-A1 GA104-300-A1 Tamaño del die 392 mm² 392 mm² Transistores 17.400 millones 17.400 millones SM / CU 48 46 Shaders 6144 5888 TMUs 192 184 ROPs 96 96 RT Cores 48 46 Tensor Cores 192 184 Caché L2 4 MB 4 MB Reloj Base Gaming Mode 1575 MHz 1500 MHz Reloj Boost Gaming Mode 1770 MHz 1725 MHz Reloj Base OC Mode No No Reloj boost OC Mode No No Tipo de VRAM GDDR6X GDDR6 Reloj VRAM 1188 MHz (19 Gbps) 1750 MHz (14 Gbps) Bus 256 bits 256 bits Ancho de banda VRAM 608,3 GB/s 448 GB/s Rendimiento FP32 21,75 TFLOPs 20,31 TFLOPs Versión PCIe 4 4 TDP 290 W 220 W PSU recomendado 750 W 650 W Alimentación 1 x 12 pines 1 x 12 pines NVLink / SLI / Crossfire No No Salidas de vídeo 1 x HDMI 2.1 y 3 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1 y 3 x DisplayPort 1.4 Precio de lanzamiento 🤔 599 dólares 499 dólares Fecha de lanzamiento 10 Junio 2021 1 Septiembre 2020

La RTX 3070 Ti Founders Edition llegó hasta los 80°C en nuestras pruebas, una temperatura que no debería preocuparnos. Si te importa mucho este punto, puedes encontrar modelos con un sistema de enfriamiento más poderoso en modelos de partners.

La RTX 3070 es una bestia para gaming a 1440P y la RTX 3070 Ti es aún mejor con atisbos al 4K, dependiendo del título. Algunos ejemplos con juegos AAA como Watch Dogs: Legion, Metro Exodus: Enchanced Edition, Dirt 5 y Shadow of the Tomb Raider.

Probamos la RTX 3070Ti en 1440P y 4K. | Fuente: NiusGeek

¿Vale la pena?

Bienvenidos a la escasez de semiconductores. Si encuentras una RTX 3070 Ti cerca a los US$ 600, te recomendaría que te pellizques para comprobar que no se trata de un sueño y la compres sin pensarlo dos veces, pero sabemos que es complicado en mercados como el peruano donde no hay presencia de las Founders Edition.

En el mundo real, arranca desde los US$ 1,100, dependiendo de la marca. Este es un precio aceptable considerando el panorama actual. Hasta hace poco las RTX 3070 tenían un precio similar o incluso mayor.

Si quieres maximizar la experiencia a 1440P con un ultrawide o sacar el máximo de cuadros por segundo sin comprometer calidad, la RTX 3070 Ti sirve muy bien para ello. También da una buena experiencia en 4K, especialmente en juegos que tengan soporte de DLSS.

Te dejo una lista de juegos con DLSS y Ray Tracing.

La Radeon RX 6800 XT puede ser una digna competidora, pero en el Perú sus precios no son los mejores por su poca disponibilidad.

Y no se puede negar que NVIDIA trae beneficios adicionales a DLSS. Tienes NVIDIA Broadcast para mejorar tus videollamadas y el gran encoder NVENC.

RTX 3070 Ti: buena, bonita y.... no barata. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama