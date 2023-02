Probamos la RTX 4090 de NVIDIA. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Si bien la mayoría de gamers se encuentra generaciones atrás, la GTX 1650 es la más popular según la encuesta de hardware de Steam, NVIDIA no ha parado de sacar hardware de gama alta. Así nos topamos con la RTX 4090. ¿Vale la pena?

NVIDIA RTX 4090: Poder al tope

NVIDIA saca lo mejor de su nueva arquitectura, Ada Lovelace, en esta GPU que cuenta con 24 GB de VRAM GDDR6X en una intefaz de memoria de 384 bit.

Con 16,384 núcleos CUDA y un reloj Boost que va hasta 2.52 GHz, estamos frente a una bestia de rendimiento.

Esto también requiere de un mayor consumo de energía, con NVIDIA recomendando una fuente de 850W como mínimo.

NVIDIA RTX 4090: Rendimiento sin paralelo

El tope de gama de NVIDIA se asienta en la cima del rendimiento entre las tarjetas de video en 2023. Eso sí, con el mayor precio del mercado.

Al usar rasterizado clásico, la RTX 4090 se pone muy por encima de la RTX 4080 y las RX 7900 XTX y RX 7900 XT en Watch Dogs: Legion en 4K. En Horizon Zero Dawn vemos la mejor experiencia en 4K, muy cerca de los 120 cuadros por segundo.

Cuadros por segundo en Horizon Zero Dawn en 4K High sin Ray Tracing. | Fuente: RPP

Cuadros por segundo en Watch Dogs: Legion en 4K High sin Ray Tracing. | Fuente: RPP

Al activar Ray Tracing en 4K, la RTX 4090 se dispara frente a la competencia y a la RTX 4080 en Watch Dogs: Legion y Cyberpunk 2077. Solo vemos una “anomalía” en Shadow of the Tomb Raider con muy buenos resultados para la propuesta de AMD.

Cuadros por segundo en Watch Dogs: Legion en 4K High con Ray Tracing (Medium). | Fuente: RPP

Cuadros por segundo en Cyberpunk 2077 en 4K con Ray Tracing (Medium). | Fuente: RPP

Cuadros por segundo en Cyberpunk 2077 en 4K con Ray Tracing (Medium) utilizando FSR en tarjetas de AMD y DLSS en tarjetas de NVIDIA. | Fuente: RPP

Cuadros por segundo en Shadow of the Tomb Raider en 4K con Ray Tracing (High). | Fuente: RPP

Temperaturas de la RTX 4090 jugando Watch Dogs: Legion. | Fuente: RPP

NVIDIA RTX 4090: Lo no tan bonito de esta GPU

Probamos el modelo Founder’s Edition de NVIDIA, que es posiblemente uno de los más “compactos” en cuanto a esta tarjeta de video.

Necesitarás un gabinete lo bastante grande para alojarla. Además, el cable de energía con adaptador representa un “pulpo” que puede resultar molestoso de acomodar y que NO DEBERÍAS presionar con la tapa de tu gabinete.

El nuevo cable conector de NVIDIA puede ser aplastado por la tapa de algunos gabinetes. | Fuente: RPP

NVIDIA RTX 4090: ¿Vale la pena?

La RTX 4090 se lanzó por 1,599 dólares, por lo que no se trata para nada de un producto que apunta al costo-beneficio.

No hay dudas de que es la tarjeta de video más potente del mercado. Un usuario profesional que es capaz de aprovechar toda esta potencia o un gamer que no escatima para tener la mejor resolución serán mejor servidos. Si no estás en este grupo, probablemente no es para ti.

Este mismo rendimiento pudo valer el doble en la época de la escasez de componentes, pero los usuarios más exigentes ya deberían estar servidos con modelos de la serie RTX 30 o las Radeon 6000.