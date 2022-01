Pese a que ya se aprobaron las especificaciones, no se esperan ver productos con PCIe 6.0 hasta en un par de años. | Fuente: Flickr

Luego de meses de trabajo, el Grupo de Interés Especial de PCI (PCI-SIG), el organismo responsable del estándar en computadoras, ha anunciado las especificaciones oficiales del PCIe 6.0, una norma que promete una gran lectura de datos en memorias SSD y RAM para las computadoras.

Los PCIe o Peripheral Component Interconnect Express son bus o puertos dentro de la placa madre de las computadoras para conectar distintos tipos de periféricos. El término bus se aplica al conjunto de conexiones físicas que se utilizan para conectar componentes de hardware entre sí y mantiene carriles para el intercambio de información a la máxima velocidad disponible.

Con mejoras desde la década de los 90, ahora se espera la llegada del PCIe 6.0, la cual traerá mayores velocidades de lectura para nuestra PC.

PCIe 6.0 ya, casi, está aquí

El Grupo de Interés Especial de PCI ha publicado las especificaciones finales para PCIe 6.0 , duplicando el ancho de banda sobre la versión 5.0 hasta una velocidad bidireccional máxima teórica de 256 GBps en una ranura x16 (de hasta 16 carriles). Con respecto al PCIe 4.0, se está cuadruplicando la banda.

Con esta mejora, se podrá esperar ver memorias SSD que puedan llegar hasta los 28 GBps en el futuro.

El cuadro de comparaciones del PCIe 6.0 con respecto a las anteriores generaciones. | Fuente: PCI-SIG

La arquitectura PCIe 6.0 también mantiene la compatibilidad con todas las generaciones anteriores de PCIe. Eso permitirá que cualquier hardware existente que use especificaciones anteriores funcione en dichos puertos y ciertamente ayudará con la adopción y la transición a esta nueva especificación.

Si bien PCIe 5.0 aún está en su infancia y se está demostrando con SSD de nivel empresarial (el estándar actual se finalizó en 2019, pero no fue hasta hace unas semanas en la preparación para CES 2022 que Samsung y Adata mostraron los primeros SSD compatibles), no deberíamos esperar ver hardware PCIe 6.0 hasta dentro en algunos años. Recién nos estamos acostumbrarnos a ver el PCIe 5.0, por lo que masivamente no veremos al PCI 6.0 hasta aproximadamente 2023 o 2024.

El Grupo de Interés Especial de PCI dice que las "aplicaciones objetivo iniciales" para la tecnología incluyen inteligencia artificial y aprendizaje automático, redes y almacenamiento en centros de datos, industriales, automotrices y militares.

