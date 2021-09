Este SSD M.2 NVMe es PCI-Express de tercera generación. | Fuente: RPP Noticias

Muchas personas desconocen que la mejor solución para una computadora lenta es, en primera instancia, un disco duro en estado sólido. Aunque, efectivamente, una buena performance depende de todas las especificaciones de la PC, tener una memoria SSD ayuda significativamente en el rendimiento.

Y dentro de la gama de SSD, los NVMe M.2 son los mejores. Team Group compartió con nosotros un modelo de la serie T-Force llamado Cardea Zero Z340, con la novedad de un disipador de grafeno que busca reducir considerablemente la temperatura de nuestro equipo. ¿Vale la pena la compra?

Especificaciones

Interfaz: PCIe Gen3 x4 con NVMe 1.3

Capacidad: 512GB (Hay versiones de hasta 4TB)

Voltaje: DC+3,3V

Temperatura de operación: entre 0 y 70°C

Peso: 9g

Dimensiones: 80,0 (largo) x 22,0 (ancho) x 3,7 (alto) mm

Lectura secuencial máxima: hasta 3400 MBps

Escritura secuencial máxima: hasta 3000 MBps

El SSD admite comandos TRIM, SMART (tecnología de autocontrol, análisis e informes) y LDPC ECC.

Para el Cardea Zero Z340, Team Group utiliza un controlador controlador Silicon Motion 2262EN emparejado con el NAND 3D de 64 capas, que está escrito como TLC (celda de triple nivel) y caché DRAM.

La resistencia de la unidad tiene una clasificación de 800 TBW para el modelo de 512GB interno. La empresa nos promete 5 años de garantía.

Diseño

En cuanto diseño del SSD M.2, no hay mucho margen de innovación. Sin embargo, hay grandes puntos a su favor en su construcción que hacen que sea único en algunos aspectos.

El punto principal se lo lleva, claramente, su disipador. Este módulo de enfriamiento es una lámina de cobre de grafeno de tan solo 1mm. Su tamaño es súper útil para agregarlo a nuestras placas madre, permitiéndonos no ocupar mucho espacio incluso en lugares muy reducidos por otros elementos. Asimismo, sus componentes están en un lado de la PCB (azul), para una amplia compatibilidad con laptops ultradelgadas.

Eso sí, también tiene su punto en contra. Aunque, claro está, no debe manipularse, la lámina es tan delgada que también es maleable, por lo que, si lo tocas con fuerza, puede moldearse a sus dedos. Debes ser muy cuidadoso con él.

Asimismo, otra ventaja es su peso ligero de solo 9 gramos. Efectivamente, manipularlo e instalarlo es muy sencillo.

La parte trasera del SSD llega con una etiqueta reglamentaria con el resto de características del modelo.

Un error de novato que pagué en el proceso es que la memoria mantiene un pequeño led en la esquina izquierda superior que se prende al ser utilizado. Al verlo inicialmente, sentí el temor de haberlo instalado erróneamente.

Asimismo, ten en cuenta que no llegan con el tornillo. Por fortuna, mi placa madre aún tenía el suyo.

Performance

No está demás decir lo que es una verdad: funcionalmente, el Team Group T-Force Cardea Zero Z340 M.2 agiliza rápidamente los procesos en la computadora.

Cargar juegos pesados como Death Stranding o la nueva beta de Call of Duty: Vanguard han sido sobrellevados de manera sencilla por la memoria, con tiempos de carga rápidos.

Pero dejando esos gustos, un oficinista verá el cambio en su día a día sin jugar si es que pone al Cardea Zero como unidad principal con el sistema. El prendido, el apagado y todo programa que se instale en él, tendrá un incremento de fluidez en la experiencia. Si es que no cuentas con otra memoria SSD M.2 similar, las mejoras en el rendimiento serán aún más notorias.

Pero pasemos a ver las pruebas sintéticas con números reales con nuestro banco de trabajo. A nuestro SSD NVMe M.2 T-Force Cardea Graphene Z340 lo compararemos con un disco duro HDD tradicional y un SATA SSD de Western Digital para conocer técnicamente el salto de velocidad en velocidad en lectura y escritura.

Motherboard: Gigabyte AB350M-DS3H-CF

Procesador: AMD Ryzen 5 2600

RAM: Kingston Fury Renegade 2x8GB en Dual Channel

2x8GB en Dual Channel Gráfica: Radeon RX460 4GB

Almacenamiento: Western Digtal SSD 1TB (Secundarios Toshiba HDWD110 1TB / T-Force Cardea Zero M2 NVMe 512GB)

512GB) Fuente de alimentación: Cooler Master 650W

Para las primeras pruebas utilizaremos CrystalDiskMark en cuatro configuraciones.

La primera será T-Force Cardea Zero Z340 M.2 en modo por defecto:

Ahora en modo SSD:

También en Peak Perfomance:

Y finalmente en Real Perfomance modo SSD:

Y para tenerlo claro el salto, comparamos el modo por defecto con, primero, el HDD:

Y el SSD SATA:

En dicho modo, podemos ver claramente un salto entre tecnologías. Para nuestro HDD podemos ver una lectura promedio de 126 MB/s con una escritura de 120 MB/s. Estas velocidades llegan a cuadruplicarse con el SSD SATA, pasando a 521 MB/s para lectura y 486 MB/s. Sin embargo, con la llegada del Cardea Zero Z340 M.2, los valores vuelven a crecer sextuplicando el resultado, pasando a los 3234 MB/s en lectura y 2452 MB/s en escritura.

Con AJA System Test, el Cardea Zero Z340 M.2 nos arrojó una lectura de 3039 MB/s y una escritura de 2217 MB/s. El SSD SATA llegó a 286 MB/s en lectura y 250 MB/s en escritura, mientras que el HDD solo alcanzó los 135 MB/s y 113 MB/s en ambos campos respectivamente.

Y el disipador de calor de grafeno nos garantiza una temperatura baja, llegando a medir unos 35°C promedios jugando, por ejemplo, Call of Duty.

Esta tarjeta está pensado para la gran mayoría de motherboards del mercado. Sin embargo, es para la generación estándar PCIe Gen3 y no la Gen4, por lo que si eres un jugador o aficionado hardcore de las computadoras, podrías obtener un rendimiento superior con otras tarjetas si es que tu placa te lo permite.

En cuanto al precio, en Amazon conseguirás esta tarjeta en la configuración de 512GB por 100 dólares, pero ya en tiendas peruanas está a un precio en soles de 420 soles. Viéndolo de ese modo, el valor de la tarjeta es asequible y competitiva para un gran número de usuarios aficionados a las PC.

Conclusiones

El Cardea Zero Z340 de Team Group tiene un gran rendimiento para un precio muy asequible para los usuarios de gama baja y media de computadoras. Asimismo, su diseño y su disipador de grafeno permite instalarlo hasta en laptops muy delgadas, por lo que está pensado hasta para dichas situacione extremas. Ha sido una grata sorpresa ver los resultados de benchmarks y la experiencia con el dispositivo en mi computadora. El único caso en donde no lo recomendaría es sabiendo que tienes una placa madre que permita SSD M.2 Gen.4, donde otra tarjeta de gama mayor podría ofrecer mejores números. Pero, si no es así, ve y úsalo de tarjeta principal.

*Unidad entregada por Team Group desde el 4 de septiembre hasta la publicación de la reseña.

