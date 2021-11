Razer presenta su Suite de Productividad. | Fuente: Razer

Razer no quiere encasillarse en productos para gamers, presentando tres productos enfocados en el teletrabajo y la gradual vuelta a la oficina.

La llamada Suite de Productividad de Razer llega en un teclado, un mouse y un mousepad. Todos blancos, para adaptarse a la estética de una oficina.

El teclado, el Razer Pro Type Ultra, ofrece una experiencia de escritura más silenciosa y un reposamuñecas de piel sintética pensado en largas jornadas laborales. Además, se puede conectar a cuatro dispositivos a la vez.

El mouse Razer Pro Click Mini tiene características similares con switches táctiles y silenciosos. También puede conectarse a cuatro dispositivos a la vez (tres por Bluetooth y uno con un dongle de 2.4 GHz).

La suite de Razer más de cerca. | Fuente: Razer

El mousepad Pro Glide XXL cierra la colección con dimensiones de 940x410x3mm. Está hecho con espuma de goma gruesa de alta densidad, tiene un soporte antideslizante y cuenta con una superficie acolchada.

Precios y disponibilidad

El Razer Pro Type Ultra se vende en Estados Unidos a US$ 159.99, el Razer Pro Click Mini a US$ 79.99 y el Pro Glide XXL a US$ 9.99.