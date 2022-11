Esta es la MateBook D 16 de Huawei. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El panorama es complicado para Huawei en los celulares, pero su línea de PCs siempre nos ha dejado una buena impresión. La MateBook D 16 es un modelo que apunta a profesionales con un teclado y pantalla generosos. Esta ha sido nuestra experiencia probándola.

Diseño de la MateBook D16: Mismo paradigma, pero con mejoras

Tamaño: 356.7 mm x 248.7 mm x 18.4 mm

Peso: 1.7 kilos

Puertos: 2 USB-C (también nos sirve para la carga), 2 USB (2.0 y 3.2 Gen 1), 1 HDMI 2.0 y Jack de

Huawei mantiene el diseño que nos recuerda a las MacBook. Y eso no está mal, el acabado de esta portátil se ve premium.

La MateBook D 16 trae un teclado numérico. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La MateBook D 16 nos trae una pantalla con relación 16:10, ideal para trabajo, además del teclado numérico, bastante práctico para usuarios que utilizan Excel o manejan bases de datos constantemente.

En cuanto al tamaño, es lo que podemos esperar de una laptop de 16 pulgadas. Cambiamos cierta conveniencia por mayor comodidad al trabajar.

Los conectores de la MateBook D 16 de Huawei. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Eso sí, Huawei logra empacar todo en 1.7 kilos. Nada mal.

La MateBook D 16 incluye un lector de huellas y un botón dedicado para deshabilitar la webcam. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Un cambio interesante en esta generación es la ubicación de la webcam. Ya no se encuentra “escondida” bajo una tecla y mantiene un lugar más tradicional. Si bien la webcam en la tecla era interesante, tenía un punto en contra: mostraba un ángulo que generalmente no nos favorece. Sí… la papada.

Prueba de webcam de la MateBook D 16 de Huawei. | Fuente: NiusGeek

Experiencia y rendimiento de la MateBook D 16

Pantalla de 16” con resolución 1,920 x 1,200

Intel Core i7-12700H con 16GB de RAM

Webcam 1080p

El diseño de 16 pulgadas da campo a Huawei para ofrecer una experiencia bastante cómoda en esta laptop.

El teclado es cómodo y posiblemente requerirá un pequeño tiempo de adecuación. Algo que creo que pudo ser mejor es el touch pad. No tiene sentido que sea más pequeño que el de una MacBook Air de 13”.

El touch pad de la MateBook D 16 de Huawei. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El modelo que probamos cuenta con el Intel Core i7-12700H, un procesador potente con 14 núcleos (6 de rendimiento y 8 de eficiencia) y 20 hilos de procesos.

Este puede verse un poco frenado por las temperaturas. Lo comprobamos corriendo dos pruebas de Cinebench R23. Este software exige al máximo al procesador en una tarea de render estandarizada.

Al realizar una pasada, la MateBook D 16 obtuvo un puntaje de 12317. Bastante bueno, pero si corremos la prueba a 10 minutos, bajamos a 11,344 puntos.

Al abrir la MateBook D 16 encontramos un detalle. El sistema tiene solo un ventilador, con un área vacía que pudo albergar uno más. Posiblemente fue una elección para tener menos ruido, pero sacrifica un poco el rendimiento.

El interior de la MateBook D 16 de Huawei. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El ventilador al máximo. Las rejillas están encima del teclado. Referencia: la voz de una persona conversando tiene un valor referencial de 65 dBA. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Los 16GB de RAM de la MateBook D 16 de Huawei son adecuados para la mayoría de “oficinistas” y para entretenimiento. Estos no son expandibles.

Solo podemos cambiar el almacenamiento NVMe en la MateBook D 16, que viene con 512GB de fábrica.

El NVMe puede ser reemplazado en el futuro. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El almacenamiento está particionado en un disco para Windows y otro para datos. Algo bueno para no perder datos si decidimos formatear la PC.

Lo que me gusta bastante de las laptops de Huawei es el primer contacto ya que no vemos bloatware. Es decir, programas preinstalados que no necesitamos. Esto es algo que otras marcas deberían imitar.

La laptop viene con Windows 11, algo necesario para sacarle mejor provecho a la arquitectura híbrida de Intel. Vale recordar: Huawei no tiene problemas para trabajar con Microsoft, por lo que la experiencia es la misma que con otra marca de computadoras.

Temperaturas durante una prueba de 10 minutos en CineBench R23. | Fuente: RPP

La cámara de la MateBook D 16 tiene resolución Full HD. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Los usuarios con otros dispositivos Huawei podrán echar mano a opciones como Súper Dispositivo, que brinda una gran conexión en este ecosistema.

Tenemos en la MateBook D 16 una laptop que brinda una experiencia bastante fluida.

La batería sí puede darnos una jornada de trabajo lejos del enchufe. Al utilizar UL Procyon, logramos 7 horas y 37 minutos de reproducción de video ininterrumpida en la configuración Equilibrada de manejo de energía.

Huawei MateBook D 16: ¿Vale la pena?

La MateBook D 16 de Huawei arranca por 3,999 soles en la página de la marca en el Perú. Esto, en su edición con el Core i5-12450H. Esta sería mi opción, pero esta configuración baja la RAM a 8GB.

Con la MateBook D 16 con el Intel Core i7-12700H que reseñamos siento que Huawei ha dejado un poco de rendimiento con la elección de un ventilador. En serio, esta laptop pudo ser mucho más recomendable.

Más aún cuando por 4,000 soles o más ya entramos al terreno de laptops con gráficos discretos. Menos livianas y gruesas, pero con más posibilidades, incluso gaming.

Dicho esto, tenemos un dispositivo bastante rápido, cómodo y con el plus de una pantalla más grande en la MateBook D 16. Si se ajusta a tus necesidades, Huawei tiene una buena opción.