Sony incursiona en un nuevo mercado. | Fuente: Sony

Sony busca ampliar su presencia en los videojuegos más allá de su reconocida marca PlayStation.

La compañía japonesa ha anunciado INZONE, una nueva línea de productos que apunta al PC Gaming.

Sony INZONE: ¿Cuáles son sus primeros productos?

La marca Sony INZONE se ha lanzado con dos monitores y tres headsets.

Monitores INZONE de Sony

En los monitores, el INZONE M3 es el modelo de entrada con 27”, resolución Full HD, 240 Hz de tasa de refresco variable y 1ms de tiempo de respuesta.

El monitor INZONE M3. | Fuente: Sony

La compañía luego salta al 4K con INZONE M9 y tiene algo de sentido si consideramos que la PlayStation 5 aún no tiene soporte para la resolución 1440P.

El INZONE M9 tiene 27”, 144 Hz de tasa de refresco e iluminación Full Array con certificación Display HDR 600.

El monitor INZONE M9. | Fuente: Sony

Al igual que el INZONE M3, el INZONE M9 tiene 1ms de tiempo de respuesta, pero agrega compatibilidad con NVIDIA G-SYNC.

Sony ha destacado su “diseño único” de trípode en esta nueva línea de monitores.

Headsets INZONE de Sony

En cuanto a los headsets, el más sencillo es el INZONE H3, que tiene micrófono incorporado y conexión por cable.

Esta es la línea de headsets de Sony. | Fuente: Sony

El INZONE H7 es inalámbrico al igual que el INZONE H9, que agrega cancelación de ruido y un ligero toque de luces LED. Ambos también son “perfectos para la PlayStation 5”, asegura la nota de prensa de su lanzamiento.

Precios de los productos Sony INZONE

En Europa, el monitor Sony INZONE M9 se venderá por 1,099 euros (unos US$ 1,150 al cambio actual) en la segunda mitad del año. Todavía no hay más detalles sobre el INZONE M3.

Los audífonos de Sony estarán a la venta en Europa a partir de julio. El INZONE H3 costará 100 euros (US$ 104), el INZONE H7 unos 230 euros (US$ 240) y el tope de gama INZONE H9 se venderá por 300 euros (US$ 313).