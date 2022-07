El precio de componentes para PC como tarjetas gráficas o procesadores se incrementaría por el alza de costos de producción de semiconductores. | Fuente: Unsplash

Se avecinan tiempos difíciles para los fabricantes de componentes para computadoras y todos aquellos que deseen adquirirlos. Showa Denko, proveedor japonés de vital importancia para la fábrica de semiconductores TMSC, reveló que se espera que los precios de los materiales necesarios para la elaboración de chips suban aún más en lo que resta del año y también recortar las líneas de productos no rentables.

Tal como reportó Bloomberg, la empresa que suministra materiales esenciales para la fabricación de semiconductores a firmas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) e Infineon Technologies AG ha sido obligada a incrementar drásticamente el coste de los productos que traslada a sus clientes.

Hideki Somemiya, director financiero de Showa Denko, mencionó que factores como la guerra entre Rusia y Ucrania así como el fuerte debilitamiento del yen y, por supuesto, la pandemia del COVID-19 han confabulado para provocar una cadena de subidas en el precio de los materiales y es poco probable que esto mejore hasta por lo menos 2023.

El aumento del precio del petróleo en el mundo es un factor de importancia para el incremento de precios en la industria de los semiconductores. | Fuente: Bloomberg

Semiconductores: una industria de más de US$550 mil millones

Showa Denko es uno de los proveedores clave de los productos químicos que se usan en la primera cadena de producción de los chips, los cuales se usan en cada vez más dispositivos,y de otros fabricantes como Toyota. “Un gran tema este año, común a todos los actores de la industria de materiales, es la carga de costes que seremos capaces de convencer a los clientes para que la compartan con nosotros. Los movimientos actuales del mercado nos obligan a pedir el doble de lo que habíamos calculado anteriormente”, dijo Somemiya.

No obstante, lo cierto es que esta empresa no es la única que ha incrementado sus precios para hacer frente al feroz mercado, sino también otras que fabrican y proveen componentes para los semiconductores. Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities, informó a Bloomberg que los consumidores de bienes duraderos como los electrónicos no se librarán del alza de precios en el futuro y compañías como la mencionada TMSC y Samsung ya han informado a sus clientes de esto y este último ya hasta está en conversaciones de incrementar los precios de la fabricación de chips hasta en un 20%.

Somemiya dijo que, además del aumento de las materias primas y recursos naturales, la caída histórica del yen supone otro reto para su empresa y el resto de firmas japonesas. “Los actuales movimientos del yen no son nada deseables para nosotros, porque la debilidad del yen está haciendo subir aún más el coste de las materias primas. Las medidas para hacer frente al yen que podemos adoptar como empresa son muy limitadas”, mencionó.

Hideki Somemiya, director financiero del proveedor de productos químicos Showa Denko K.K. | Fuente: Showa Denko K.K.

Un problema que afecta a toda la industria tecnológica

Hablar del alza de precios en la cadena de producción de los semiconductores supone tratar uno de los mayores problemas para prácticamente todas las ramas de la tecnología ya que, en la actualidad, estos pequeños chips se utilizan en la gran mayoría de circuitos integrados en los dispositivos electrónicos.

No solo hablamos del aumento de precios en componentes para PC como tarjetas gráficas, procesadores y similares, sino también de otros como son los celulares, consolas de videojuegos, automóviles de última generación y hasta electrodomésticos de alta gama.

Los semiconductores están presentes en prácticamente los productos más populares de la industria tecnológica actual. | Fuente: Unsplash

