Estas son las XTREEM ARGB de Team Group bajo su línea gamer T-Force. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Las RAM podrían bajar de precio a finales de año, según estimaciones de analistas y revisamos unas dignas candidatas para tu próxima PC, las XTREEM ARGB de Team Group.

Comenzamos aclarando, el RGB no influye en el rendimiento de la PC, pero es una característica cada vez más deseada con la mayoría de los diseños de cases actuales con acrílico o vidrio templado a los costados.

En el aspecto técnico, Team Group cumple con módulos que van a 4,000 MHz, con CL 18, llegando a los 9ns, por encima del promedio.

La RAM a 4,000 MHz tras configurar XMP. | Fuente:

Detalles de la RAM en CPU-Z. | Fuente: NiusGeek

La DRAM es fabricada por SK Hynix, el principal rival de Samsung en esta categoría. | Fuente: NiusGeek

Una memoria de alta velocidad beneficia más que nada a usuarios con una PC de gama alta, por lo que 4,000 MHz no necesariamente son una buena elección si tienes un Intel Core i5 8400 y una GTX 1060, por ejemplo.

Las comparamos con unas G.SKILL FlareX a 3,200 MHz pero con una menor latencia: 14.

Las XTREEM ARGB muestran ligera mejora al comparar el promedio de cuadros por segundo, pero observamos un 5% de aumento cuando solo analizamos el 99% de cuadros.

Probada en Shadow of the Tomb Raider y Far Cry 6 en 1440P en un sistema con un Ryzen 7 5800X y una RTX 3070Ti.

Y respecto a la capacidad, el kit de 16GB (8x2GB) es suficiente si tu prioridad es el rendimiento en los juegos. Si eres creador de contenidos o tienes una carga más pesada, sí recomendaría que aumentes la capacidad.

Pero si buscas una memoria RGB, es porque buscas también algo para complementar el look de tu PC.

Las RAM son compatibles con diferentes programas propietarios para controlar el RGB desde la placa madre. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Las XTREEM ARGB tienen un elegante disipador (en este caso azul), que permitirá el paso de la luz RGB.

El RGB es controlable con la placa madre (por ello son ARGB), permitiendo diversos tipos de efectos en base a tu placa madre y su software propietario.

Podemos personalizar la iluminación para que combine con nuestro sistema. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¿Vale la pena?



Team Group acierta en dos cosas que muchos usuarios de PC buscan: buen rendimiento y un diseño atractivo.

Revisa que valga la pena en base a tu sistema, recuerda que la capacidad de tu PC depende de su eslabón más débil.