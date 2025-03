Zenbook A14: ¿Vale la pena la laptop ultraligera de Asus?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La nueva laptop Asus Zenbook A14 llega al mercado de los ultraportátiles con una propuesta que prioriza la ligereza extrema.

Diseño de la Zenbook A14

Con un peso de apenas 981 gramos, este laptop de 14 pulgadas se posiciona como una de las más livianas en su categoría, superando incluso al MacBook Air. Asus ha logrado esta hazaña gracias al uso extensivo de ceraluminum, un innovador material híbrido de aluminio y cerámica, que no solo reduce el peso sino que también promete mayor durabilidad y resistencia a las huellas dactilares.

La Zenbook A14 pesa menos de un 1 kilo.Fuente: RPP

El diseño de la Zenbook A14 mantiene la elegancia característica de la serie, con un chasis delgado aunque no extremadamente fino (15.9 mm de grosor). Su construcción se siente sólida y premium, con mínima flexión incluso al aplicar presión. La tapa puede abrirse hasta 135 grados y, si bien las bisagras son un poco suaves, mantienen bien la posición de la pantalla.

La pantalla OLED de la Zenbook A14 brinda una buena experiencia para consumir contenido.Fuente: RPP

Características de la Zenbook A14

En cuanto a conectividad, la Zenbook A14 ofrece dos puertos USB-C 4.0, un USB-A 3.2 y salida HDMI 2.1. Es una configuración decente aunque algo limitada considerando el espacio disponible en el chasis. La inclusión del puerto USB-A es bienvenida para mantener compatibilidad con periféricos más antiguos. Como laptop Copilot+, integra un NPU dedicado para tareas de IA.

El lado izquierdo tiene los dos conectores USB 4 (USB-C), HDMI 2.1 y el puerto de 3.5 para audio.Fuente: RPP

En el lado derecho encontramos a un solitario USB-A.Fuente: RPP

La pantalla OLED de 14 pulgadas tiene una resolución de 1920x1200 píxeles y relación de aspecto 16:10. Si bien no es el panel más avanzado del mercado (se limita a 60 Hz), ofrece excelente calidad de imagen con colores vibrantes, alto contraste y 100% de cobertura del espacio sRGB y DCI-P3. El brillo máximo de 387 nits es suficiente para la mayoría de entornos, aunque puede quedarse corto en exteriores muy iluminados. Asus incluye perfiles de color precisos para sRGB y DCI-P3.

El teclado tiene retroiluminación blanca y un recorrido de teclas de 1.3 mm. Si bien es funcional, la sensación al escribir es algo esponjosa comparada con otros modelos Zenbook.

El teclado llega con la nueva tecla de Copilot.Fuente: RPP

El touchpad es amplio (12.7 x 7.9 cm) y responsivo, con clics suaves y silenciosos en su parte inferior. La webcam de 1080p ofrece calidad aceptable y se complementa con un sensor IR para desbloqueo facial.

Rendimiento de la Zenbook A14

En el corazón del Zenbook A14 encontramos el nuevo procesador Snapdragon X (X1-26-100) de Qualcomm, complementado con 16GB de RAM DDR5.

Este chip de 8 núcleos a 2.97 GHz representa la opción de entrada de la serie Snapdragon X, y su rendimiento se nota limitado en comparación con sus hermanos mayores. En pruebas sintéticas, la A14 queda por detrás de laptops con Apple Silicon, Intel Core Ultra o AMD Ryzen, especialmente en tareas de un solo núcleo.

Cinebench 24. Más es mejor.Fuente: RPP

GeekBench 6. Más es mejor.Fuente: RPP

La GPU integrada Adreno X1-45 también muestra un desempeño modesto, suficiente para tareas cotidianas y reproducción de video, pero poco adecuada para gaming o edición pesada.

Podemos ejecutar juegos casuales como Overcooked 2, pero Dota 2 y StarCraft II presentaron problemas de rendimiento. Mientras Dota 2 daba una experiencia poco jugable, el clásico de Blizzard encontró problemas cerrándose inesperadamente tras una buena experiencia durante algunos minutos.

Pudimos jugar StarCraft II hasta que se cerró repentinamente.Fuente: RPP

Con Fortnite simplemente no hay compatbilidad.Fuente: RPP

Fortnite, por ejemplo, no corre. Es importante considerar la compatibilidad de aplicaciones al tratarse de un sistema Windows sobre ARM. Recalco que esta laptop no apunta al público gamer, pero es una prueba que me parecía necesaria para aquellos usuarios que buscan una experiencia gamer al paso con un dispositivo que puede ser de trabajo o estudio.

La batería de 70 Wh promete una gran autonomía. En navegación web con brillo al 50%, el Zenbook A14 logra unas 16 horas de uso continuo, un resultado bueno. La carga completa toma 125 minutos, alcanzando el 80% en masomenos una hora.

El rendimiento general del sistema es fluido para tareas básicas de productividad, navegación web y ofimática. Sin embargo, usuarios con cargas de trabajo más exigentes notarán las limitaciones del procesador Snapdragon X de entrada. La instalación de aplicaciones y ciertas tareas pueden sentirse más lentas que en laptops con chips x86 convencionales.

El Snapdragon X brinda eficiencia, pero no mucha potencia.Fuente: RPP

Asus Zenbook A14: ¿Vale la pena?

La Asus Zenbook A14 destaca principalmente por su increíble ligereza y portabilidad. Es una opción atractiva para usuarios que priorizan la movilidad sobre el rendimiento bruto, como estudiantes o profesionales que viajan con frecuencia. Su pantalla OLED de alta calidad, construcción premium y diseño elegante son puntos a favor.

Sin embargo, el rendimiento limitado del Snapdragon X básico, junto con posibles problemas de compatibilidad de software, pueden ser factores decisivos para usuarios más exigentes.

El sistema de enfriamiento parece mayor del que necesitamos, lo que puede darnos una experiencia a veces ruidosa. La RAM está soldada, pero podemos cambiar el almacenamiento.Fuente: RPP

Y tenemos que considerar el precio. Vendiéndose por 4,999 soles en el Perú (1,380 dólares al cambio actual), compite directamente en la gama de precio de las MacBook Air M3, también con gran eficiencia gracias a su procesador ARM, y ultrabooks con procesadores de Intel y AMD.

La Zenbook A14 no es la mejor laptop de su gama de precio, pero sí que nos da un diseño icónico, portabilidad y eficiencia para tareas básicas. Si priorizas otras cosas, no es tu laptop.

La Asus Zenbook A14 da una buena experiencia, pero no apunta a los usuarios más exigentes en lo que respecta al rendimiento.Fuente: RPP