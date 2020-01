La empresa reenvía objetos desde distintas partes de China. | Fuente: Aliexpress

El mundo está en alerta por la expansión del misterioso coronavirus, una cepa no identificada antes en humanos y cuyo nivel de contagio es alto. Millones de personas de Wuhan, provincia de China donde se reportó el primer caso, no podrán salir del país hasta que se controle la situación y en el resto del globo las alarmas están al máximo.

En las últimas horas, una duda surgió frente a esto. Las compras por internet de webs como Aliexpress o Wish suelen ser de empresas o distribuidoras chinas. ¿Pueden estos objetos expandir al virus 2019 -nCoV a países de la región?

La pregunta estuvo en el aire y fue respondida de manera oficial por la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) de la región de Biobío de Chile, viralizándose a las horas:

Respuesta oficial. | Fuente: Twitter (@seremisalud8)

“Nuestra unidad de Epidermiología nos indica que no hay problemas con las encomiendas, debido a que el coronavirus necesita un huésped vivo para poder sobrevivir e infectar”, afirma el mensaje en su cuenta de Twitter.

Esta pregunta nació de las redes sociales, donde se expandió un meme en el que se bromeaba sobre cómo el virus se expandiría por el mundo mediante los paquetes de compras.

Lastimosamente, esta información aún no ha sido corroborada y ha sido replicada por el propio ministro de saluid chileno Jaime Mañalich.

Tuit del ministro. | Fuente: Twitter (@jmanalich)

Desde la OMS, se menciona que “lo más probable es que una fuente animal sea la primaria de este brote del nuevo coronavirus”. Sin embargo, también refiere que los objetos o sustancias recientemente contaminadas pueden afectar a terceros. La Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado que la transmisión principal es la de humanos a humanos.

Al no tener mayor información al respecto, aún no se puede asegurar que las encomiendas no contagian de este peligroso nCoV. Es cuestión de esperar los reportes oficiales de la Organización Mundial de la Salud.

