Julio Iglesias conoce sus memes y acepta divertirse con ellos. | Fuente: Twitter

No importa el año o el contexto social o político en el que te encuentres. Abres las redes sociales el 1 de julio e inmediatamente verás memes del cantante español Julio Iglesias.

Como cada inicio de julio, WhatsApp, Facebook, Twitter o hasta Instagram se inundó de memes de Julio Iglesias. Aunque este año, no se muestra tan feliz debido a que la pandemia de la COVID-19 aún persiste.

Te dejamos los mejores memes de Julio Iglesias en todo su esplendor: coronavirus, frío, vacunas y cuarentena.

¿Qué piensa Julio Iglesias de sus memes?

En una entrevista que le concedió a la revista Hola! en 2015, el artista bromeó con sus imágenes editadas del 1 de julio.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", sostuvo.

"No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", confesó.

