Estos gatos no existen. Han sido creados por una Inteligencia Artificial | Fuente: RPP

Como si no hubiese ya demasiadas fotos de gatos en línea, ahora tenemos un servicio que crea mininos con Inteligencia Artificial. El servicio “Este gato no existe” ya apareció, y funciona como el modelo previo de personas. El mismo entrenamiento del algoritmo en “Esta persona no existe” es usado para crear felinos caseros en tiempo real, a solo un F5 de demora.

[VIDEO] Así funciona el algortimo que crea seres humanos mediante Inteligencia Artficial | Fuente: RPP

Sin embargo, y a diferencia del motor gráfico que es usado en el modelo de seres humanos, el resultado obtenido es bastante pobre. Casi siempre, para desdicha del amplio espectro de amates de los gatos en la red, nos encontraremos con “mutaciones artificiales” bastante extrañas, por lo que te recomendamos no tomarte en serio los resultados, o emocionarte con cada cuadro que obtengas.

El resultado suele ser realmente arbitrario, pero de cuando en cuando aparecerá un gatito adorable en una fotografía digna de una foto gigante en medio de la sala. Solo recuerda que ese gato, por más que te duela, tampoco existe.