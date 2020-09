El anciano no pudo ir a la escuela de niño por no conocer el idioma español. | Fuente: Facebook

Para el estudio, la edad no es un límite, y esto lo sabe Víctor Nicolás Brígido, un señor de 80 años que acaba de terminar su bachillerato en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) de México. Su historia se ha vuelto viral en las redes sociales como símbolo de superación.

Durante tres años, cada jueves Víctor recorría 40 kilómetros desde la localidad de Vista Hermosa a San Juan Bautista Tuxtepec, en el estado de Oaxaca, para recibir sus clases en el centro educativo.

“Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo muera, lo que estudié se quede en mi cabeza, y eso me voy a llevar”, fueron las palabras del señor en el comunicado de su casa de estudios.

Los profesores del adulto mayor contaron que fue uno de sus mejores estudiantes, aplicado y dedicado en sus clases. Además, cada jueves llegó a estudiar bien uniformado y con fortaleza para recibir sus clases.

Nicolás narró que cuando era pequeño no puedo ir a la escuela porque su idioma materno es el chinanteco y no comprendía el español, pero poco a poco aprendió el nuevo idioma.

El recién egresado del Cobao es campesino, empieza su jornada a las cuatro de la mañana, cultiva maíz y frijol, y también se dedica a la crianza de cerdos. “Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el coronavirus, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, concluyó.

