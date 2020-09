El profesor se ha viralizado en México por su particular estilo de enseñanza. | Fuente: Composición

Las clases virtuales, pese a que son una forma de aprovechamiento al tiempo de estudio pese a la pandemia de la COVID-19, también tiene muchos problemas. El más habitual es la falta de atención de los alumnos, quienes, frente a la computadora, dejan de prestar atención a los docentes para hacer otras cosas en internet. Sin embargo, para algunos profesores es esta una oportunidad de crear nuevas formas de captar su atención.

Por ejemplo, este profesor mexicano se ha hecho viral en redes sociales luego de que se compartiera un video en el que enseña a sus alumnos de primaria disfrazado de Spider-Man, el popular superhéroe de Marvel.

“¿Quieren ver mi identidad o no? Solamente el niño que me diga cuánto es 2 x 8. ¿Cuánto es? La niña dijo 16, llevamos un punto. Segunda pregunta: ¿cuánto es 7 x 3? ¡21! Un niño más y van a revelar mi identidad: el niño que me diga cuál es un sustantivo común y un sustantivo propio”, dice el docente en el video.

Se aburre dando clases el que quiere, ninguna pandemia va arruinar mi amor por la docencia o la infancia de mis niños ❤️📚 Publicada por Yahir Nueve en Jueves, 10 de septiembre de 2020

Yahir, de Tijuana, ha logrado que su forma de enseñanza sea vista de buena manera en toda la región. "Se aburre dando clases el que quiere, ninguna pandemia va arruinar mi amor por la docencia o la infancia de mis niños", señaló el instructor de nivel primaria en su cuenta de Facebook.

En Perú también hubo un caso conocido antes de la pandemia. Un profesor se disfrazaba de personajes de anime para poder captar la atención de todos sus alumnos y lograr que participaran en todas sus clases.

Las clases remotas, sin embargo, también han traído casos negativos. Por ejemplo, en Ecuador robaron a una alumna en medio de ellas, o en México una profesora se burló de un alumno por tener que ir a una cabina de internet para asistir virtualmente.

