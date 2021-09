Los videojuegos estaban en medio de la basura, pero muchos tenían aún un gran valor. | Fuente: YouTube

Cual cazadores de tesoros, un par de youtubers ha encontró una casa donde, por más de 20 años, llevaban enterrados una gran cantidad de videojuegos únicos valorizados en 100 mil dólares.

Los creadores del canal de YouTube Cheap Finds Gold Mines se encargan de buscar tesoros en los lugares menos pensados y una casa antigua, con tierra, cucarachas y desmonte, se convirtió en su nueva gran hazaña.

100 mil dólares en videojuegos

En una serie de tres videos, los hermanos Aimee y Korbin contaron su experiencia.

La casa estaba deshabitada y se encontraba en las peores condiciones posibles. No se podía caminar y había abundante basura en todas partes. Sin embargo, es este tipo de lugares donde han encontrado sus mejores hallazgos, señalaron.

Dentro de los hallazgos de la casa se encontraban copias no abiertas de The Legend of Zelda: The Wind Waker hasta rarezas como la edición limitada de Resident Evil 4 que venía con su propio mando motosierra.

Incluso los hermanos botaron juegos que ya estaban abiertos, a excepción de un escandaloso Bayonetta para PS3.

La casa pertenecía al tío de una mujer llamada Stephanie. Él estaba enfermo, por lo que tuvieron que mudarse y ella ayudó con el proceso en 2019. Ahora, estaba tratando de limpiar la casa antes de ser demolida.

Los youTubers confirmaron a Kotaku que el valor total de la colección de juegos recién descubierta era de unos 100 mil dólares, el cual fue repartido entre 8 personas, incluyendo la dueña y ayudantes.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.