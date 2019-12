Este nuevo filtro de Instagram ya se ha popularizado a niveles masivos entre sus usuarios ¿Te animas a intentarlo? | Fuente: Instagram/danielbetancort

Cada cierto tiempo, Instagram se convierte en tendencia debido a algún nuevo filtro o función que se populariza gracias a los influencers de la red social o el uso masivo de las personas. La aplicación además permite a sus usuarios crear filtros que se pueden aplicar para tomar fotografías tal y como sucedió con el filtro de perro, bebé, anciano, entre otros.

Ahora, un nuevo efecto ha ganado gran popularidad y se ha convertido en una suerte de moda entre los aficionados a Instagram. Se trata de “Parecidos razonables”, un filtro que ‘revela el animal al que te pareces’ y lo muestra en una pizarra ubicada sobre la cabeza de la persona. Imágenes de usuarios utilizando esta función empiezan a aparecer más constantemente en sus stories por lo que aquí te explicamos cómo acceder a él.

¿Cómo descargo el filtro?

Existen dos formas de obtener este efecto. La más sencilla es la misma que provocó la viralización de filtros pasados como el de envejecimiento y rejuvenecimiento: Mira la story de una persona que ya cuente con esta función y revisa debajo de su nombre de usuario. Lo que debería aparecer es “Parecidos razonables de danielbetancort”.

Una vez seleccionado, se abrirá una nueva ventana en donde podrás ver las opciones “Probar” y “Guardar efecto”, elige la que desees para jugar con el efecto.

La otra forma es un poco más larga pero igual de fácil. En el buscador, escribe “danielbetancourt”, quien es el creador del filtro, y entra a su perfil. Verifica que es su cuenta oficial observando este screenshot:

Una vez que lo hagas, busca la pestaña de filtros y stickers del usuario, accede a ella y podrás ver todos los filtros de su autoría. El que estás buscando es el primero que aparece en la izquierda con el nombre ‘Parecidos razonables’. Una vez entres al filtro, puedes hacer lo mismo que en el anterior método: probarlo cuanto desees y guardarlo para usarlo en otro momento.

Palabras del creador

Daniel Betancort proviene de España, concretamente de las Islas Canarias y en conversación con RPP Noticias, reveló un poco más acerca del interés detrás de los desarrolladores de este tipo de efectos para Instagram u otras redes sociales.

“Además de ganar bastantes seguidores, cada vez son más las empresas que usan los filtros de Instagram como forma de publicitar sus marcas. Cuánto más conocidos sean tus filtros, más probabilidades hay de que estas empresas se fijen en ti” reveló Betancort en la entrevista.

Por otro lado, el creador de ‘Parecidos razonables’ mostró su percepción respecto a porqué estos efectos se vuelven virales con tanta facilidad. “Un filtro se hace viral cuando las instrucciones son fáciles y es entretenido. Si a esto le sumamos que provoca diversas reacciones entre la gente, como en el caso del mío, es bastante fácil que los demás empiecen a usarlo” detalló el desarrollador.

Es importante resaltar que, a pesar de lo interesante y divertido de este filtro, éste no escanea tu rostro por lo que el animal que te muestra en la pizarra es al azar y no se basa en alguna similitud real con tu persona. Sin embargo, Betancort considera que esto no es un problema para las personas ya que “lo gracioso del filtro ha sido la cantidad de gente que se ha sentido identificada con el animal que le ha tocado”.

