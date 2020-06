En medio de la crisis, las teorías de conspiración están a la orden del día buscando explicar el origen y la difusión del nuevo coronavirus. Mientras unos desinforman a la sociedad y provocan caos en algunos lugares, otras solo tratan de divertir a las personas de manera ocurrente.

Esto pasa con la teoría que relaciona al Universo Cinematográfico de Marvel con la COVID-19. De acuerdo con sus difusores, los productores sabían lo que estaba por ocurrirle al mundo y decidieron incorporar un “huevo de pascua” en la primera película de Capitán América.

En la viral imagen, se puede apreciar un anuncio de la cerveza corona y lo que parece ser una célula de la enfermedad, ambas de manera borrosas, pero notorias. Esta escena es real, pero tiene un final inesperado.

William Mullally, crítico de TV, decidió investigar este caso. Para ello, empezó a revisar con detalles la imagen. Él pensaba que la imagen de la célula del coronavirus era la portada de un libro, pero no encajaba, por lo que decidió investigar y llegó a la fecha de filmación de la escena: 23 de abril del 2011 en el Times Square.

A friend who’s fully into the covid conspiracies sent me this post that says Captain America predicted the coronavirus outbreak in 2011, and while its obviously bs, I started fixating on that circled image on the right. pic.twitter.com/N4XywDTZEx — William Mullally 🚮 (@whmullally) June 11, 2020

I enlisted my friend Wes for help, who found a clearer screenshot and zoomed in and it felt even more familiar but we couldn’t quite place it. pic.twitter.com/Qe2Cx5G3q8 — William Mullally 🚮 (@whmullally) June 11, 2020