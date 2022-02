Mark Zuckerberg, CEO de una de la compañía tecnológicas más grandes del mundo, Meta, siente una fascinación por el exemperador César Augusto. | Fuente: RPP

Recientemente, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, reveló que es un apasionado por la historia antigua y siente una fascinación por el exemperador romano César Augusto. Y quizás si comparten algunas similitudes.

En una entrevista en la revista The New Yorker, Mark ha relatado una pequeña anécdota con su esposa cuando estuvieron de luna de miel en Roma, allá por el año 2012, donde la fascinación rozó la obsesión. "Mi esposa se burlaba de mí, diciendo que pensaba que había tres personas en la luna de miel: ella, Augusto y yo. Todas las fotos eran esculturas diferentes de Augusto".

Luego de esa luna de miel, los esposos trajeron a su segunda hija, a quien nombraron: August.

Facebook y Roma

Lo que sabemos por historia es que Roma terminó por ser dividida y el imperio colapsó. ¿Pasará lo mismo con Facebook (ahora Meta)?

"Creo que Augusto es uno de los más fascinantes. Básicamente, a través de un enfoque realmente duro, estableció doscientos años de paz mundial.", dijo Zuckerberg, de 34 años y en su mente se ha quedado esa ambición y logros que realizó Augusto en Roma, quien consolidó su poder también siento joven.

En la entrevista Mark dice vagamente que Augusto "tuvo que hacer ciertas cosas" para asegurar que todo salga bien y que la Pax Romana "no vino gratis".

Actualmente, Facebook tiene un gran poder en las sociedades democráticas, pero no quiere decir que Zuckerberg será un espejo de Augusto. Sin embargo, el título de "The New Yorker" da en el clavo: "¿Puede Mark Zuckerberg arreglar Facebook antes de que rompa la democracia?"

