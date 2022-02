Facebook cumple 18 años en línea. Y nos prometió un futuro privado. | Fuente: RPP

La historia del gigante de las redes sociales comienza en octubre de 2003. Un joven Mark Zuckerberg encerrado en su cuarto durante varias noches crea una página web para sus compañeros de Harvard, y lo llama Facemash, una especie de Tinder donde los universitarios juzgaban el atractivo de cada estudiante.

El sitio fue cerrado por utilizar fotografías sin permiso, pero a pesar de estar en línea corto tiempo, Zuckerberg vio un potencial: llevar la interacción social a la web.

Sin embargo, no iba a hacerlo solo, juntó a sus amigos Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes ¿El plan? Crear una plataforma social al que llamarían The Facebook, donde los primeros usuarios serían estudiantes de Harvard. Por supuesto que The Facebook no era la única red social en ese tiempo, existían algunos proyectos similares, pero el sitio de Zuckerberg era más intuitivo que los demás.

Este primer esquema de red social consistía en crear un perfil, compartir intereses, incluir información personal y poder conectarse con otras personas.

El siguiente paso para crecer era expandirse, y es así como The Facebook llega aparecer en casas de estudios como Yale, Columbia y Stanford. A finales del 2004, la plataforma ya estaba en varias universidades de Estados Unidos y Canadá, llegando al millón de usuarios.

La red más usada del planeta

En 2006, cambiaron el nombre a Facebook y en septiembre del mismo año se abrieron al mundo permitiendo que cualquier persona mayor de 13 años se pudiera registrar con un correo electrónico. Aquí, Facebook dejó de ser una red social solo para estudiantes de universidades estadounidenses, y en poco tiempo, comenzó a superar a redes más antiguas como MySpace. Según un estudio de las redes sociales entre 2006 y 2007, Facebook había tenido un crecimiento anual de 118%. Y para el 2015 ya poseía mil quinientos millones de usuarios.

Primera métricas de Facebook durante 2006 y 2007. | Fuente: Flickr

Salida a la bolsa

Para este momento, Facebook ya dejó de ser un proyecto de estudiantes universitarios para convertirse en una empresa tecnológica con ambiciones. Un viernes de mayo de 2012, Facebook protagonizó el mayor estreno de la historia de una empresa de internet en salir a la bolsa de Estados Unidos.

La compañía quedó valorizada en poco más de 100.000 millones de dólares, superando a Google que, en 2004, se cotizó en 24.000 millones de dólares. Además, el estreno de Facebook en la bolsa coincidió con la superación de mil millones de usuarios. Todo perfecto.

En 2008, Facebook crear Messenger como un chat interno para su plataforma. | Fuente: Unsplash

Creación de Facebook Messenger

La aplicación de mensajería instantánea se creó en 2008 como un chat interno de Facebook. En 2010, la compañía lo nombró Facebook Messenger y lo lanzó como una plataforma independiente, para que los usuarios, casi obligatoriamente, lo descarguen y puedan conversar con sus amigos y familiares.



WhatsApp e Instagram son absorbidos por Facebook

La visión de Facebook de detectar aplicaciones potenciales le llevó a realizar compras importantes para el crecimiento de la empresa. Quizás, Facebook no sería lo que es hoy sin éstas adquisiciones: WhatsApp e Instagram.



En abril de 2012, Facebook compra Instagram por la suma de US$1,000 millones. Actualmente, Instagram genera más ingresos por publicidad que la empresa matriz de Mark Zuckerberg.

En 2014, Facebook percibió el gran potencial que estaba agarrando WhatsApp, el servicio de mensajería móvil más usado del mundo. La compañía tuvo que desembolsar un total de US$ 19 mil millones.

Facebook realiza la compra de Instagram en 2012. | Fuente: Unsplash

Juicios con Eduardo Saverin y los hermanos Winklevoss

En 2003, Mark Zuckerberg se acercó a Eduardo Saverin para que formara parte de The Facebook y realizó una inversión de 15 mil dólares, además de ser dueño del 30% de la compañía.



Sin embargo, luego de una venta de acciones entreveradas, Saverin perdió radicalmente su participación en la empresa quedándose solo con un 0,03% de Facebook.

Esto supuso una demanda por parte de Saverin a Zuckerberg y a la compañía que inyectó dinero por 600 millones de dólares. La disputa se arregló fuera de los tribunales y Saverin logró obtener 7 por ciento de Facebook y un acuerdo confidencial.

Por otro lado, los gemelos Winklevoss demandan a Mark Zuckerberg en 2009, asegurando que Mark les copió la idea de crear una red social para la universidad Harvard. Los gemelos pidieron más de US$ 100 millones como compensación, pero en 2011 aceptaron un acuerdo de US$ 65 millones.

Eduardo Saverin, cofundador y financiador inicial de Facebook. | Fuente: Flickr

Cambios en el feed

Al inicio de Facebook, la plataforma era muy simple, solo mostraba el perfil del usuario y sus intereses. La evolución del diseño de la plataforma ha sido clave para su crecimiento, sobre todo, la inclusión de un ‘feed’ o línea de tiempo, donde puedes ver la actividad de tus amigos cronológicamente.

Esta característica permitió que los usuarios se mantengan más tiempo en línea, y desde ahí, Facebook fue añadiendo más funciones y rediseños.

El fallido teléfono inteligente de Facebook

Para el año 2013, Facebook se había asociado con HTC para crear su propio teléfono inteligente, un año antes, todos los medios anunciaban el tan esperado móvil, incluso se informó que en el equipo había ingenieros que trabajaron con Apple.

El talón de Aquiles fue Facebook Home, un capa que corría bajo Android, similar a MIUI. La idea de Zuckerberg era que te sumerjas todo el día en su red social.

El dispositivo solo fue visto por unos cuantos usuarios en Estados Unidos, antes de que fuera derribado por la crítica y AT&T lo rematara.

Facebook intentó sacar un teléfono inteligente con un sistema operativo bajo Android llamado Facebook Home. | Fuente: Flickr

Proyecto Aquila

El Proyecto Aquila era algo así como el Starlink de Elon Musk. Mark Zuckerberg quería llevar conexión a Internet a zonas de difícil acceso, pero en lugar de utilizar satélites, quería usar drones.

Estos drones serían construidos por Facebook y funcionarían con energía solar, mientras que en las noches emplearían una batería. En 2016 lograron realizar una prueba, y el dron que se suponía volaría durante meses perdió un ala cuando bajó a tierra.

Pese a sus esfuerzos, el proyecto no tuvo futuro y cerraron una instalación en Reino Unido que estaba siendo usada para las pruebas. Yael Maguire, el director de Ingeniería de Facebook de ese entonces, dijo: “dados los hechos, hemos decidido no diseñar ni fabricar nuestra propia aeronave"

Proyecto Internet.org

Aquí comenzamos a ver cómo la red social más grande del mundo quiere sacar ventaja de su poder. Internet.org era un proyecto de Facebook para ofrecer “Internet gratuito a los más necesitados”. Sin embargo, chocaba con muchas leyes anticompetencia de la mayoría de los países, porque era un espacio donde solo se albergaban unos cuantos sitios con determinadas condiciones.

Supongamos que un operador llega a un acuerdo con Internet.org (propiedad de Facebook) para ofrecer acceso a “internet” a los más necesitados, pero cuando otros operadores quieran pedir un espacio, estas podrían ser vetadas por el primer “socio”.

Además, solo sería una minúscula red de contenidos para mantener cautivos a sus usuarios. ¿La principal razón de Facebook? Hacer crecer su cuota de usuarios con una obra “benéfica”.

Facebook tuvo varios proyectos fracasados, entre ellos Aquila e Internet.org. | Fuente: Unsplash

Facebook Watch

Facebook Watch es una parte interna de la plataforma creada como una sección para que todos los videos que se suban a la red social estén en un solo lugar. La idea es crear contenido original, así como lo realiza Netflix o Amazon, además de ver el contenido de las personas que sigues.

Facebook Portal

Pese a sus problemas con la privacidad, en 2018, Facebook quiso colocar un micrófono y cámara en la sala de las personas.

Aprovechando que la compañía tiene en su propiedad varias plataformas, decidió lanzar un dispositivo que conecta las videollamadas de WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram llamado Portal. ¿Y si no tienes videollamadas? Puedes usarlo como un lindo marco de fotos digital para tus álbumes de Facebook o Instagram… ¿Ya?

Facebook lanzó su tableta para videollamadas llamado Portal. | Fuente: Facebook Portal

Cambridge Analytica

Cambridge Analytica es, por el momento, el escándalo más grande de Facebook. En 2016, esta consultora británica utilizó datos de millones de usuarios de la red social más famosa sin consentimiento de éstos, y todo esto usando herramientas de Facebook para la extracción de datos.

Las investigaciones revelaron que los datos fueron empleados en campañas políticas de Ted Cruz y Donald Trump para las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016.

Facebook nunca admitió responsabilidad alguna sobre este caso, pero tuvo que pagar 580.000 euros a la Oficina del Comisionado de Información, el regulador de datos personales del Reino Unido y encargado del caso Cambridge Analytica.

El caso de Cambridge Analyticia elevó la preocupación sobre el manejo de la información de los usuarios. | Fuente: Flickr

Fake news

Documentos internos de Facebook revelaron que la compañía apenas dedicaba recursos para combatir la desinformación en su plataforma.

La inacción de la compañía hizo que los bulos circularan rápidamente ¿Razones? Nada oficial, pero sabemos que, a mayor flujo de usuarios, mayor interacción, más publicidad, más ingresos…





Mark Zuckerberg asistió, junto a otros líderes tecnológicos, a una audiencia del Congreso de Estados Unidos. | Fuente: Flickr

Big Tech y vistas al Congreso de EE.UU.

A esta altura, Facebook forma parte de las llamadas ‘Big Tech’, empresas tecnológicas que dominan casi todo Internet, en esta lista están incluidas Google, Amazon y Apple.

En julio del 2020, Mark Zuckerberg, entre otros CEO’s tecnológicos, asistieron a una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. La presentación de los funcionarios públicos estadounidense demostró un paupérrimo conocimiento sobre cómo es el mercado tecnológico, lo cual fue aprovechado por Zuckerberg, quien resaltó la identidad nacional en el desarrollo de su empresa.

“Desde siempre he creído que la naturaleza de nuestra industria provocará que, algún día, un producto reemplazará a Facebook. Quiero que seamos los que construyan ese nuevo producto, porque si no lo hacemos, alguien más lo hará.”, dijo Zuckerberg.

Frances Haugen fue la responsable de exponer las malas prácticas internas de Facebook. | Fuente: Flickr

Frances Haugen y la seguridad de los usuarios

La ex ingeniera de Facebook, Frances Haugen, es la nueva piedra en el zapato de la compañía de Zuckerberg.

Haugen fue la responsable de exponer las malas prácticas de Facebook en el control de discurso de odio y noticias falsas en la red social.

Ella acusa a la empresa de “preferir las ganancias por encima de la seguridad”. Por el momento, el caso está siendo investigado por el Congreso de EE.UU. Mientras que Haugen, en su cuenta de Twitter, señaló que “Facebook le ha mentido a la Junta en repetidas ocasiones, y estoy deseando compartir la verdad con ellos”.

Facebook cambia de nombre a Meta. | Fuente: Unsplash

Nuevo nombre: Meta

En medio de escándalos de privacidad, control de noticias falsas e inacción en el contenido dañino para la salud mental, Zuckerberg decidió cambiar el nombre de Facebook a Meta.

Además, prometió avances de realidad virtual, al que llamó “metaverso”, que no se hará realidad de aquí a cinco o diez años, ya que la tecnología de ahora no permite una buena experiencia. El evento pareció más un lavado de imagen, que una presentación de verdadera innovación.

Últimamente, Meta sufrió una caída del 24% en la bolsa de Nueva York, representando una pérdida de 200.000 millones de dólares. Además, perdió un millón de usuarios diarios, algo nunca registrado en sus métricas. A sus 18 años ¿Estamos presenciando el inicio del fin de un gigante tecnológico?

