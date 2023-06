Reddit en horas oscuras: apagón masivo en protesta por nuevos precios

Las principales comunidades de Reddit se han oscurecido hoy en protesta por los nuevos cambios de precios que podrían hacer que sea más costoso para las aplicaciones de terceros acceder a la API del sitio. Los cambios, que fueron anunciados la semana pasada, aumentarán el costo de realizar solicitudes a la API hasta en 100 veces. Esto podría hacer que sea prohibitivamente caro para algunas aplicaciones de terceros continuar operando.

"El 18/4, compartimos que actualizaríamos el acceso a la API, incluido el acceso premium para terceros que requieran capacidades adicionales y límites de uso más altos", declaró el CEO de Reddit, Steve Huffman, durante una ronda de preguntas hosteada en el servicio. "Reddit necesita ser un negocio autosostenible y, para lograrlo, ya no podemos subsidiar entidades comerciales que requieran un uso de datos a gran escala".

La protesta está siendo organizada por la aplicación Apollo, que es una de las aplicaciones de Reddit de terceros más populares. Christian Selig, desarrollador de Apollo, dijo que los nuevos precios harían que fuera "imposible" para él continuar desarrollando la aplicación. Para tener una idea del impacto provocado tras el cambio de políticas en la API, el último mes Apollo registro 78 mil millones de solicitudes. Frente a los nuevos precios, el costo operativo de esta herramienta sería de 1,7 millones de dólares al mes.

"No veo cómo estos precios tienen alguna base en la realidad o son remotamente razonables", escribió Selig en una publicación de blog. "Espero que no haga falta decir que no tengo ese tipo de dinero ni siquiera sabría cómo cargarlo a una tarjeta de crédito".

Para Selig, ni siquiera valdría la pena subir al doble el precio de la suscripción mensual a la app: “Para Apollo, el usuario promedio realiza 344 solicitudes al día, o 10.6K al mes. Con los precios propuestos para la API, el usuario promedio en Apollo costaría $2.50, lo cual es 20 veces más alto que una estimación generosa de lo que cada usuario genera en ingresos para Reddit”.

Se espera que la protesta afecte a un gran número de comunidades de Reddit. El subreddit r/announcements, que cuenta con más de 2 millones de suscriptores, ya está privado. Otras comunidades importantes que se han vuelto privadas incluyen r/science, r/technology y r/movies.

Reddit aún no ha respondido a la protesta. La empresa ha dicho que los nuevos precios son necesarios para "garantizar la sostenibilidad a largo plazo de Reddit".

¿Qué es Reddit?

Reddit es un sitio web de agregación de noticias sociales, clasificación de contenido web y discusión. Los usuarios registrados envían contenido al sitio, como enlaces, publicaciones de texto e imágenes, que luego son votados positiva o negativamente por otros usuarios. Las publicaciones se organizan por tema en tableros creados por los usuarios llamados "subreddits".

Reddit se ha convertido en uno de los sitios web más populares del mundo, con más de 430 millones de usuarios activos mensuales. El sitio es especialmente popular entre los adultos jóvenes, con más del 60% de sus usuarios siendo menores de 35 años.

¿Por qué tiene éxito Reddit?

Reddit es una plataforma impulsada por los usuarios, lo que significa que el contenido es creado y seleccionado por sus usuarios. Esto le otorga a Reddit una autenticidad única y un sentido de comunidad que no se encuentra en otras plataformas de redes sociales.

Reddit alberga una amplia variedad de comunidades especializadas, cada una dedicada a un tema o interés específico. Esto permite a los usuarios encontrar y conectarse con otros que comparten sus intereses.

Reddit está comprometido con la libertad de expresión, lo que permite a los usuarios expresar sus opiniones sin temor a la censura. Esto ha convertido a Reddit en una plataforma popular para discusiones sobre una amplia gama de temas, incluyendo política, religión y problemas sociales.

¿Por qué es necesario Reddit para la comunidad 2.0?

Reddit fue fundado por Steve Huffman y Alexis Ohanian el 23 de junio de 2005. El sitio originalmente se llamaba "la primera página de internet" y fue diseñado para ser un lugar donde los usuarios pudieran compartir noticias e información de todo internet.

En 2006, Reddit fue adquirido por Conde Nast Publications. Sin embargo, Huffman y Ohanian siguieron involucrados con el sitio y continuaron desarrollando nuevas características y mejorando la experiencia del usuario. En 2010, Alexis Ohanian renunció como CEO, y fue reemplazado por Yishan Wong. En 2011, Reddit se convirtió en una subsidiaria independiente de la empresa matriz de Conde Nast, Advance Publications. Esto les dio a Huffman y Ohanian un mayor control sobre el sitio y les permitió realizar cambios que consideraban mejorarían la experiencia del usuario.

En 2015, Steve Huffman regresó como CEO de Reddit. Desde entonces, ha supervisado un período de rápido crecimiento para el sitio. Reddit lanzó su primer programa de publicidad en 2016. Reddit lanzó su primera plataforma de video en 2017. Reddit lanzó su primera aplicación nativa para iOS y Android en 2018. Reddit lanzó su primera criptomoneda, llamada MOON, en 2019.

Reddit es ahora uno de los sitios web más populares del mundo. Tiene más de 430 millones de usuarios activos mensuales y es conocido por su diversa comunidad de usuarios y su compromiso con la libertad de expresión. El sitio ha sido elogiado por su capacidad para fomentar la discusión abierta y honesta sobre una amplia gama de temas. Sin embargo, Reddit también ha sido criticado por su tolerancia hacia el discurso de odio y el acoso.

¿Cuál es el futuro de Reddit?

No está claro qué depara el futuro para Reddit. La empresa aún no ha respondido a la protesta y es posible que los nuevos precios entren en vigor según lo planeado. Sin embargo, la protesta ha demostrado que los usuarios están dispuestos a luchar por el sitio y es posible que Reddit se vea obligado a reconsiderar su decisión.

La protesta es un evento significativo para Reddit y para la comunidad 2.0. Es una señal de que los usuarios están dispuestos a defender lo que creen y es un recordatorio de que internet no es solo un lugar para que las empresas ganen dinero. Es un lugar para que las personas se conecten, compartan información y construyan comunidades.

¿Qué puedes hacer para ayudar?

Si te importa Reddit, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudar. En primer lugar, puedes unirte a la protesta visitando r/announcements y haciendo clic en el botón "Unirse". En segundo lugar, puedes ponerte en contacto con Reddit y hacerles saber que te opones a los nuevos precios. En tercer lugar, puedes difundir la palabra sobre la protesta y alentar a otros a unirse.