Spotify permitirá silenciar artistas de manera directa | Fuente: RPP

Spotify está a punto de liberar una actualización importante en el sistema, que se centra en una de las mayores demandas del usuario: tener la posibilidad de bloquear un artista determinado. Esta función permitirá controlar el flujo de canciones y listas de reproducción, y nos ayudará a depurar el contenido indeseado de un cantante en una sugerencia.

Así luce la opción "No reproducir este artista" en Spotify | Fuente: Thurrott

Bajo la opción “Don´t play this artist” (no reproduzcas a este artista), el servicio buscará limitar la presencia de ese artista en toda nuestra experiencia de navegación. Sin embargo, la función no se adapta solo a canciones, por lo que tendrás que bloquear toda la obra de un artista.

Esta implementación aparece como respuesta a una protesta empujada desde redes sociales contra R. Kelly, luego de que aparecieran documentos que acusan al cantante de abuso sexual. La campaña, llamada #MuteRKelly, buscaba presionar a las empresas de difusión para no transmitir música del abusador. En respuesta, Spotify no solo removió a R. Kelly de sus listas, sino que les dio una herramienta poderosa a los usuarios para ejercer su derecho al bloqueo. Luego de esta campaña, la discográfica RCA retiró al cantante de su catálogo.

Esta nueva herramienta está disponible, de momento, a un pequeño grupo de usuarios en iOS. No se descarta que esta actualización forme parte del programa beta de Android en las siguientes semanas.