Lady Gaga anunció el retiro en las plataformas de streaming de su canción "Do What U Want (With My Body)", una colaboración con el rapero R. Kelly, después de que las acusaciones de abuso sexual contra el artista.

En un comunicado compartido en Twitter, la reciente ganadora al Globo de Oro a la mejor canción por "A Star Is Born" afirmó que "las acusaciones contra R. Kelly son absolutamente horripilantes e indefendibles", por lo cual retira el tema de iTunes y otras plataformas musicales.

"Me pongo del lado de estas mujeres al 1.000 %, les creo, sé que están sufriendo y pasando mucho dolor, y siento firmemente que sus voces deberían ser oídas y tomadas en serio", escribió Lady Gaga ante la emisión de una serie documental, en el canal Lifetime, que ha devuelto a la luz las acusaciones de abuso psicológico y sexual contra R. Kelly.

"Como víctima de un asalto sexual, hice la canción y el video en una etapa oscura de mi vida, mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enfadada y todavía no había procesado el trauma que había ocurrido en mi vida", explicó la artista, cuyo nombre real es Stefani Germanotta.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019

Lady Gaga compartió con sus seguidores que, de poder volver atrás en el tiempo, le diría a su antiguo yo que hiciera terapia para comprender su estado postraumático o, en cualquier caso, buscar ayuda.

"No puedo volver atrás, pero sigo adelante y continúo defendiendo a las mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, razas, que son víctimas de abusos sexuales. He demostrado mi postura en este y otros asuntos muchas veces a lo largo de mi carrera. Comparto esto no para excusarme, sino para explicarme", defendió la intérprete de "Bad Romance".

"Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando era joven como por no haber dado la cara antes. Los quiero", lamentó en su comunicado por Twitter.

Lady Gaga ya desveló en anteriores ocasiones que fue violada con 19 años por alguien de la industria musical, lo que le provocó trastornos depresivos y alimenticios.(EFE)