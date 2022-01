Australia prohíbe las reuniones desde el 12 de enero, exceptuando las bodas. | Fuente: TikTok

En Australia, una futura novia tuvo la idea de hacer todo lo posible para infectarse de COVID-19 para que la enfermedad "le genere anticuerpos y no aurrine su boda".

La mujer del Estado australiano de Victoria, publicó un video en TikTok donde se le puede apreciar divirtiéndose en una discoteca abrazando a extraños y compartiendo bebidas con otras personas con la esperanza de contraer COVID-19 a poco días de su boda.

"POV (Punto de vista), tu boda es en seis semanas y aún no has tenido covid", subtituló la usuaria @maddysmart31 en el metraje titulado "Atrapa al covid, no a los sentimientos".

Mujer realiza cuestionado video donde abraza a desconocidos para "atrapar el COVID" y no arruniar su boda. | Fuente: TikTok

Fiestas prohibidas por Ómicron

El video de 15 segundos de duración se publicó justo antes de que el Estado de Victoria anunciara que a partir del 12 de enero los espacios de diversión bajo techo estaría prohibida por los aumentos de los casos de Ómicron, exceptuando las bodas.

El video corto ha generado muchas críticas por burlarse de una situación de emergencia en medio de aumentos de casos de COVID-19 en Australia. “Apesta ser un trabajador de la salud viendo esto”, escribió un usuario de TikTok.

Desde entonces, el video ha sido eliminado y la cuenta del autor original se ha configurado en modo privado. Australia superó el lunes 1 millón de casos de COVID-19, mientras que Nueva Gales del Sur y Victoria informaron alrededor de 55,000 casos nuevos entre ellos.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.